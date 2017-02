Central volvió a mostrar poquito

Poco para destacar. La vuelta de Javier Pinola, la presencia de Marco Ruben y alguna jugada aislada de Teófilo Gutiérrez. No mucho más fue lo que dejó el partido de Central frente a Vélez. Fue el séptimo examen amistoso de pretemporada y el mismo terminó en derrota por 2-1 para los de Paolo Montero. José Luis Fernández fue el autor del gol canalla; Mariano Pavone y Nicolás Delgadillo convirtieron para la visita.

No viene siendo una buena pretemporada para Central en cuanto a resultados ni juego y ayer quedó ratificado.

Si bien el equipo evidenció una mejoría con respecto a lo realizado diez días atrás ante Atlético de Paraná, el Central de Montero está lejos de mostrar virtudes. La vuelta a la cancha de Pinola fue lo más destacado de una jornada matutina lluviosa que hizo que el encuentro se redujera media hora por el agua caída durante la madrugada y gran parte de la mañana.

Lo que más debe preocupar a dos semanas del inicio de la competencia oficial es la falta de una idea de juego definida. Es que ante Vélez, el Canalla generó poco y nada. Y cuando lo hizo fue porque Teo se tiró atrás para hacerse de la pelota. Después fueron varios pelotazos buscando los espacios vacíos a los laterales.

Además, lo que llamó la atención fue que Montero no probó ni siquiera un minuto a la zaga que anunció él mismo que arrancará jugando: Martínez-Leguizamón. Si bien los resultados en esta clase de partidos terminan siendo anecdóticos y el Canalla pudo haberlo empatado a no ser de que Assman le desvió un penal a Ruben, el Central de Montero solamente festejó una vez en esta pretemporada: ante Unión por 1-0.

Lo hecho ante el Fortín, un equipo cuyo objetivo será el de sumar unidades para salir de la zona de abajo en cuanto a los promedios, exhorta al cuerpo técnico a buscar una idea de juego definida en estos días que faltan para que se reinicie el campeonato. Además de trabajar en la generación de fútbol para alimentar a los dos delanteros de jerarquía que tiene el equipo.

Minuto a Minuto

PRIMER TIEMPO

4m Centro de Víctor Salazar desde la derecha y Teo Gutiérrez cabecea afuera, luego de ingresar sin marca por el segundo palo.

7m Delgadillo tira un centro a media altura buscándolo a Mariano Pavone quien sin resistencia anota el primero del partido.

8m José Luis Fernández define por encima de Fabián Assman tras pase de Cristian Villagra y anota el empate para Central.

15m Mauricio Martínez remata apenas desviado tras un pase largo de José Luis Leguizamón.

26m Fernández envía un tiro libre al área y Javier Pinola de arremetida manda la pelota afuera.

29m Pavone remata cruzado, entrando al área, y la pelota se va cerca del palo derecho de Diego Rodríguez.

30m Final de la primera parte.

SEGUNDO TIEMPO

14m Delgadillo arma una jugada individual y luego de ganarle en velocidad a Leguizamón remata cruzado para anotar el segundo.

17m Fausto Grillo derriba a Marco Ruben en el área y el árbitro cobra penal.

18m Assman le desvía el penal a Ruben luego de adivinarle el palo (fue a la derecha del arquero).

20m Final del partido.

Empate de los suplentes

Luego del encuentro de los titulares se enfrentaron los suplentes y el encuentro terminó 1-1. Washington Camacho marcó el gol para el Canalla; mientras que Fabricio Alvarenga convirtió el empate para Vélez. Se jugaron dos tiempos de 30 minutos. Los once que eligió Montero fueron: Ledesma; Gissi, Burgos, Alfani, Rizzi; Lovera, Mansilla, Rivas; Camacho; Herrera y Bordagaray. Luego ingresaron: Banega, Ojeda, Palavecino y Migone en lugar de Alfani, Mansilla, Camacho y Herrera.

Temas Canallas

Volvió el capitán. Marco Ruben dejó atrás el edema óseo que le impidió hacer gran parte de la pretemporada y es por eso que ayer volvió a hacer fútbol. El capitán conformó la dupla ofensiva junto a Teófilo Gutiérrez y no tuvo un buen partido. Encima cuando faltaban dos minutos para el final Assman le desvió un penal.

Martínez no estuvo en el fondo. A pesar que Paolo Montero confirmó el último jueves que Mauricio Martínez formará la zaga titular junto a José Luis Leguizamón en el reinicio del torneo, el ex Unión no jugó ayer en esa posición. Y si bien la presencia de Pinola y la ausencia de Colman fueron atenuantes para que eso no ocurriera desde el comienzo del amistoso; fue poco entendible que cuando salió el ex Nuremberg, Paolo Montero ubicó a Renzo Alfani en vez de ubicar a Martínez juegue con Leguizamón.

No hicieron fútbol. Menosse, Cetto, Colman y Delgado no fueron parte de los partidos que se jugaron ayer ante Vélez. Es que los cuatro jugadores estuvieron trabajando de manera diferenciada recuperándose de distintas lesiones (Cetto y Delgado) y molestias musculares (Menosse y Colman).