Central visita a San Lorenzo: un buen banco de prueba

Duro, bravo, complicado. Así es el partido que en la previa tendrá Central esta tarde ante San Lorenzo. Es que el Ciclón siempre ha sido un hueso duro de roer para el Canalla y más cuando juega en su casa. Pero sin dudas, el equipo de Paolo Montero llega en un buen momento tanto desde lo futbolístico como en lo anímico para afrontar el duelo más difícil desde que se reinició el torneo. Para hoy el entrenador uruguayo decidió acompañar a Damián Musto en la contención con Mauricio Martínez, más allá que Caramelo jugará por derecha. Y si bien en la conferencia de prensa Montero dijo que intentará jugar de la misma forma en que lo viene haciendo el hecho de poner al ex Unión marca a las claras que por primera vez piensa, en la previa, en las características del rival. Más allá de la presencia de Martínez, el cuerpo técnico se mantuvo firme en su postura de ir “partido a partido”. La muestra de ello es que no guardará jugadores que están en capilla, especialmente a Camacho. Central ante un rival difícil pero con la motivación en alto. El Canalla tendrá la primera evaluación de alto riesgo, justo en la previa al choque del próximo domingo, ante Newell’s. Es por esto que esta tarde no sólo buscará ratificar su lugar en la próxima edición de la Sudamericana, sino que intentará tener un envión de cara al juego en el Parque. Pero más allá de esto, hoy sí se sabrá para que está este equipo de Montero… Paolo ratificó su idea El plantel canalla se instaló anoche en Capital Federal a la espera del encuentro de esta tarde ante el Ciclón. Previo al viaje el cuerpo técnico dirigió el tradicional ensayo de pelota parada donde paró a los once que saldrán desde el arranque en el Nuevo Gasómetro. En la última práctica Paolo Mon-tero ratificó el equipo que puso en la práctica de fútbol con un cambio con respecto al que ven-ció a Aldosivi: Mauricio Martínez en lugar de Leonel Rivas. El ex Unión jugará esta tarde como volante por derecha y por esto Washington Camacho lo hará como enganche. Además de los once titulares, ayer viajaron ocho futbolistas más, ellos son: Ledesma, Alfani, Villagra, Lovera, Mansilla, Diego Becker, Rivas y Bordagaray. DATOS 4 Son futbolistas auriazules que se encuentran al límite de una sanción por amonestaciones acumuladas. Dos serán titulares, y tendrán que cuidarse de no ver una amarilla más si quieren estar en consideración de Montero para el Clásico del próximo domingo. Son los casos de Washington Camacho y Germán Herrera. Además, en el banco estará Cristian Villagra, otro en capilla. Mientras que el cuarto en cuestión es Gustavo Colman, que no será tenido en cuenta para este encuentro. 4.433 Días se cumplen hoy de la última victoria canalla como visitante de San Lorenzo. El último éxito de Central visitando al Cuervo, se dio hace poco más de 12 años. Fue el 18 de marzo de 2005, por la sexta fecha del torneo Clausura de ese año. Ese día, el equipo que por entonces dirigí Don Ángel Zof, se impuso por 3 a 1, con goles de Pablo Vitti, en dos ocasiones, y el paraguayo Mauro Monges. En el historial, siendo local San Lorenzo, se disputaron 74 encuentros, con apenas 11 triunfos de los de Arroyito. TEMAS CANALLAS Racha positiva. Desde aquella derrota en el reinicio del torneo, ante Godoy Cruz de Mendoza en Arroyito, el Canalla no volvió a perder. Los de Paolo Montero acumulan 8 juegos sin caídas, con 7 triunfos (uno de ellos por Copa Argentina), y 1 empate. Además, en esta racha, Central suma 5 triunfos consecutivos: Atlético Tucumán en el Gigante, Temperley como visitante, Gimnasia de La Plata como local, Cañuelas en cancha de Unión de Santa Fe, y Aldosivi de Mar del Plata en Arroyito. Los números del árbitro. Andrés Merlos fue el árbitro designado por AFA para arbitrar el juego de Rosario Central en su visita a San Lorenzo. En el historial general, el Canalla tiene buenos números con este juez: en 8 encuentros, hubo 5 triunfos auriazules, 1 empate y 2 derrotas. Pero, como contrapartida, Merlo dirigió 11 cotejos en lo que va de este campeonato, y todavía no ganó ningún visitante: hubo 8 éxitos de equipos locales, y 3 empates. En lo que tiene que ver con el historial de Central con el mendocino Merlos, los de Arroyito acumulan 5 juegos consecutivos sin caídas con este juez. Las últimas veces que Merlos dirigió al Canalla, hubo 4 victorias: ante Quilmes, por el torneo 2015; frente a Deportivo Riestra, en los 32avos de final de la Copa Argentina 2016; ante Godoy Cruz en Mendoza, por el torneo 2016; y ante Tigre en Arroyito, en este campeonato. Además, se registró un empate: por los 16avos de final de la Copa Argentina 2016, cuando los auriazules igualaron 2 a 2 ante Atlético de Rafaela en cancha de Unión de Santa Fe. De visitante, 4 sin derrotas. Central no viene realizando una buena campaña en condición de visitante. Sin embargo, acumula 4 juegos sin derrotas en rodeo ajeno. Por la fecha 14, los auriazules derrotaron a Belgrano en Córdoba por 2 a 0, con goles de Germán Herrera y Giovani Lo Celso. Luego, en el reinicio del torneo, vencieron a Quilmes por 1 a 0 con tanto de Washington Camacho. Un par de semanas más tarde igualaron con Sarmiento 2 a 2, con goles de Carrizo y Bordagaray. Y el 17 de abril pasado, derrotaron a Temperley por 2 a 1, con tantos de Camacho y Ruben.

