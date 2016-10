Central va al Ducó pensando en Boca

No hay ninguna duda. La atención del Mundo Central está puesta, a pleno, en el partido de cuartos de final por Copa Argentina ante Boca, que se jugará el próximo miércoles en Córdoba. Pero en el camino a ese encuentro, los auriazules visitarán esta tarde a Huracán. Y si bien lo harán con la necesidad de revitalizar el ánimo, golpeado tras la derrota sufrida el domingo pasado ante Newell’s en Arroyito, la mayoría de los habituales titulares serán preservados para el duelo ante los xeneizes.

El partido de esta tarde frente al Globo, correspondiente a la octava fecha del torneo de primera división, se disputará desde las 18.15 en el Palacio Tomás Ducó, y será arbitrado por Héctor Paletta.

Para afrontar este compromiso, el Chacho optó por “guardar” a varios titulares. Por lo que el equipo que saltará al campo de juego, tendrá varias modificaciones respecto de los que vienen de caer ante los rojinegros.

En este cuadro de situación, Central presentará ante Huracán seis cambios respecto de los que protagonizaron el Clásico el domingo pasado.

En defensa, ingresarán Esteban Burgos, Marco Torsiglieri y Jonás Aguirre en reemplazo de Dylan Gissi, Hernán Menosse y Cristian Villagra.

En el mediocampo se producirán las apariciones de Fabián Bordagaray y Emanuel Ojeda, otro debutante, quienes cubrirán las salidas de Mauricio Martínez y José Luis Fernández.

Mientras que, en ataque, Germán Herrera tomará el lugar de Marco Ruben.

En la vereda de enfrente estará el Huracán de Ricardo Caruso Lombardi, que viene de perder en sus últimas dos presentaciones: ante Temperley como local (2 a 1) y visitando a Gimnasia en La Plata (1 a 0).

El Globo presentará tres variantes respecto de los que vienen de caer ante los triperos. En el once titular que jugará ante el Canalla se darán los ingresos de Mauro Bogado, Alejandro Romero Gamarra y Jerónimo Barrales. Mientras que dejarán el equipo Nicolás Romat y el ecuatoriano Julio Angulo. El tercero en salir del once será Diego Mendoza o el Rolfi Montenegro.

Habrá cinco juveniles entre los suplentes

Además de los que serían titulares esta tarde en cancha de Huracán, el cuerpo técnico concentró al arquero Diego Rodríguez, al defensor Dylan Gissi y cinco juveniles. De ellos, hay dos con chances de debutar en primera: Matías Mansilla y Leonel Rivas. Pero además, los otros tres jóvenes de las inferiores tienen muy poco rodaje en la máxima categoría. Son los casos del volante Joaquín Pereyra y de los delanteros Rodrigo Migone y Maximiliano Lovera

Ayer, al término del entrenamiento matinal que se desarrolló en Arroyo Seco, Coudet dio a conocer la nómina de 18 futbolistas que luego viajaron en micro a Capital para quedar concentrados de cara al juego de hoy.

Además de los once que serían titulares frente al Globo, el Chacho citó a otros 7 jugadores para integrar el banco: Rodríguez (NdR: primera vez entre los relevos), Gissi, Mansilla, Pereyra, Rivas, Migone y Lovera.

Mansilla es volante central, tiene 20 años, es oriundo de la localidad cordobesa de General Roca, y este será su estreno en el banco. Lo mismo sucederá con Rivas, volante ofensivo de 19 años y nacido en Rosario. Los otros tres jóvenes que estarán entre los relevos ya tienen minutos en la primera canalla.

Pereyra, paranaense de 17 años, debutó este año ingresando en el segundo tiempo del triunfo como visitante de Colón (3-0) el pasado 28 de febrero. Luego, sumó minutos ante Arsenal en el mismo torneo. Y por último fue titular ante Quilmes en el Gigante.

Migone, rosarino de 20 años, tiene 7 partidos en primera y sólo uno como titular: su debut el 22 de noviembre de 2014. Ese día, el equipo de Miguel Russo igualó 1-1 visitando a Olimpo. Con Coudet como DT, Migone ingresó 5 veces desde el banco. Mientras que el formoseño Lovera, de 17 años, sumó minutos desde el banco en dos ocasiones durante el torneo pasado; frente a Gimnasia, su debut en primera, y ante Quilmes.

Afuera se hace difícil

Central acumula una racha de nueve partidos sin triunfos jugando de visitante por el torneo local. La serie negativa comenzó después del 3-0 a Colón en Santa Fe el 28 de febrero, por la 5ª fecha del campeonato anterior. Desde entonces, hace 244 días, los dirigidos por Coudet no consiguieron otro triunfo en rodeo ajeno por el torneo doméstico. De los nueve partidos que contempla esta racha, el Canalla sólo rescató 3 empates: Olimpo en (1-1 con gol de Ruben); Newell’s en el Coloso (0-0) y ante Atlético en Rafaela (0-0). ¿El resto? Caídas ante Patronato (0-1); San Lorenzo (1-2, gol de Ruben); Arsenal (0-1); Belgrano (0-1); Vélez (0-2) y Estudiantes en cancha de Quilmes (3-2, goles de Montoya y Ruben).

Entradas para la copa

Hasta el próximo martes continúa la venta de las entradas que dispondrán los hinchas de Rosario Central para el partido de Copa Argentina ante Boca. El trámite se realiza únicamente vía web, a través de la página www.autoentradas.com. Mientras que desde el lunes comenzará en el Cruce Alberdi el expendio, exclusivo para socios, de pasajes en micro y entradas, a un costo de 600 pesos

Los valores de las entradas vía web, que podrán adquirirse hasta seis cuotas con tarjeta, son los siguientes: populares, 250 pesos; populares para menores, 200 pesos; plateas, 500 pesos.

Temas canallas

Los números de Paletta. El juez del partido será Héctor Paletta, quien no dirigió nunca a Central en la máxima categoría del fútbol argentino. En lo que va de este torneo, Paletta ya impartió justicia en dos encuentros: empate entre Huracán y Quilmes 1 a 1; y victoria de San Martín de San Juan como visitante de Aldosivi (2 a 1). En esos dos partidos, mostró 11 amarillas, 1 roja y no sancionó penales.

Debuta el pibe Ojeda. Esta tarde en Parque Patricios se producirá el debut de Emanuel Ojeda en la primera división. El volante es oriundo de la localidad correntina de Goya, y el próximo 5 de noviembre cumplirá 19 años. Ojeda, que durante esta semana entrenó con la pre selección argentina Sub 20, ya estuvo cinco veces en el banco auriazul, pero nunca ingresó (ante Quilmes en el torneo pasado; frente a Estudiantes y Newell’s, en el presente campeonato; y ante Villa Mitre de Bahía Blanca y Deportivo Morón, por Copa Argentina).

La reserva juega mañana. El partido de reserva entre Huracán y Central se disputará mañana desde las 11.30 en el Tomás Ducó. Los auriazules vienen de derrotar a Newell’s en Granadero Baigorria, y suman 10 puntos en el torneo en 6 presentaciones (NdR: deben el partido con Arsenal en Rosario). Huracán acumula 13 unidades en 6 cotejos jugados.

Tres canallas al Sub 17. El técnico de la selección juvenil argentina Sub 17, Miguel Micó, dio a conocer la nómina de preseleccionados. En ella, aparecen tres futbolistas de Rosario Central. Los citados fueron: el arquero Álvaro Maslowski (15 de marzo de 2000; San Ignacio, Misiones), el volante central Agustín Casafús (11 de abril de 2000, Rosario) y Joan David Mazzaco (25 de abril de 2000; Díaz, Santa Fe). Este grupo de jugadores comenzará con los preparativos que realizará trabajos preparativos con vistas al Campeonato Sudamericano de la categoría, a disputarse durante el próximo mes de marzo en Chile. Ese torneo será clasificatorio para el Mundial Sub 17, que se desarrollará a mediados del año entrante en India.