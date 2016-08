Central se trajo lo que fue a buscar: venció a Rafaela en Santa Fe y sigue con vida

De la mano de Sosa se clasificó a octavos. Tras un muy mal primer tiempo y gracias a que retomó el libreto a tiempo para jugar un buen segundo tiempo, Central se quedó con la serie frente a Atlético de Rafaela y continúa con vida en la Copa Argentina. No le fue para nada sencillo, pues sintió horrores las bajas importantes que tuvo y encima hubo algunos rendimientos individuales para el olvido. Pero de Santa Fe se trajo lo que fue a buscar: la clasificación. Fue a través de los penales. Pero vale igual.

Dicen que el que pega primero pega dos veces. Pero anoche fue la excepción. Es que Central no pudo aprovechar el excelente arranque y Atlético de Rafaela le faltó el respeto, lo presionó, lo ahogó, no lo dejó jugar y lo dejó sin respuestas.

Central no tuvo fútbol, no hubo conductor. Ni Musto ni Martínez pudieron trasladar la pelota a posición ofensiva y ni Montoya ni Aguirre aportaron soluciones por afuera. No tuvo la precisión necesaria para sortear la presión del rival.

Y en ese sentido llamó la atención el mal pie de los centrales y varios resbalones del resto.

Y sin luces, pero con empuje, Rafaela se llevó el primer tiempo. Tras un error de los centrales la Crema marcó el empate y a menos de diez para el final tras marcar mal en un córner, Abero con el brazo puso la ventaja. A partir de ahí se agudizó el desorden y la falta de ideas del Canalla. Que traducidos en número dejó solamente un par de remates al arco en los primeros 45.

Para el segundo tiempo, con las inclusiones de Lo Celso y Fernández, Central comenzó a jugar el partido que debía. Le manejó la pelota y presionó más arriba. Así llegó rápidamente al empate…

Si bien controló el juego, la sensación de fragilidad defensiva continuó en toda la noche. Pero Central hizo todo el gasto para ir en busca del gol de la victoria, sin embargo una de las más claras del final del encuentro fue de Rafaela, pero Sosa (a modo de prólogo de lo que sucedería luego) se quedó con el mano a mano de Luna.

La lotería de los penales tuvo a un arquero canalla inspirado y demostró junto al cuerpo técnico tener estudiado a los pateadores del rival. El Canalla sorteó una parada brava y ahora se las verá con Morón en la instancia que sigue en busca de meterse en los cuartos de final. El sueño sigue más vivo que nunca…

Debut soñado y esperanzador

Fabián Bordagaray entrenó el domingo por primera vez en Central y ayer debutó. Y en el inicio del partido, en la primera pelota que tocó, el delantero convirtió. El ex Defensa tuvo una presentación soñada para cualquier delantero, más allá de utilizar la camiseta número 7, la misma que usó Marcelo Larrondo, quien ayer tuvo declaraciones desafortunadas y que hicieron mucho ruido en el mundo canalla.

Bordagaray tuvo unos días frenéticos antes de encontrarse con la red por primera vez vestido de Central. Es que no sólo su transferencia se cerró el último día del libro de pases, sino que recién se confirmó su presencia en el once titular en el mediodía de ayer.

El delantero aprovechó una cesión de Herrera y con la mirada fija en la pelota se la cruzó a Lucas Hoyos y marcó el primer gol del partido. Iba tan solo un minuto…

En el transcurso del partido intentó siempre asociarse con su compañero de ofensiva y cuando tuvo que batallar lo hizo sin problemas. Y si bien por momentos no tuvo contacto con la pelota y fue bien controlado por la defensa rival, tuvo una actuación por demás de correcta, con gol incluido y con la clasificación de Central a la próxima instancia de la Copa.

Bordagaray, un delantero con experiencia y mucho oficio, le comenzó a pagar con creces la confianza que el entrenador canalla depositó en él. Sin dudas, su primer partido con la camiseta auriazul quedará en el recuerdo, pero lo más importante es que demostró estar a la altura de un plantel que tiene su mayor jerarquía de mitad de cancha hacia delante.

Temas canallas

Gio al final no fue titular. Giovani Lo Celso no pudo ser titular. La duda sobre su presencia se extendió hasta el mediodía de ayer cuando el cuerpo técnico brindó la tradicional charla técnica y confirmó el equipo. El enganche canalla sufrió un fuerte traumatismo en el juego del fin de semana frente a Defensa y Justicia y es por eso que el entrenador decidió que no sea titular. Sí el juvenil jugó todo el complemento; ya que ingresó en lugar de Mauricio Martínez para jugar el segundo tiempo.

Enfrente, un ex. El delantero Ramiro Costa, quien se formó y debutó con la camiseta canalla fue titular ayer en Atlético de Rafaela. Costa jugó desde 2011 a 2013 en Central, luego pasó por la primera de Chile y antes de arribar a la Crema jugó en Rumania.

¿Y el Ruso? Diego Rodríguez podría arribar entre hoy y mañana a Central. El arquero, con el cual acordaron el viernes pasado, entrenó ayer con el plantel de Independiente. Y si bien a la mañana se rumoreó de que el Ruso iba a viajar por la tarde a Rosario, el representante del jugador, Ezequiel Manera, le confirmó a este diario de que “aún no había fecha cierta” para que se sume. ¿Por qué la demora? Es que al estar inhibido Independiente el arquero tuvo que solicitar un recurso de amparo para poder jugar en su nuevo club. Es por esta situación que ayer aún no había salido el okey de la justicia por lo que Rodríguez recién llegará entre hoy y mañana.

El Chacho mira a Barranquilla. Esta noche en Colombia, la selección local se medirá ante Venezuela. Y para este partido el que está en duda es Teófilo Gutiérrez. El delantero canalla sufrió una fuerte molestia muscular en el isquiotibial de la pierna derecha en el encuentro del sábado frente a Defensa y Justicia. “Teófilo, como otros jugadores, llegaron con problemas físicos, así que los evaluaremos hasta el último momento para ver si serán o no de la partida”, declaró José Pekerman en la conferencia de prensa que brindó ayer en Colombia. Más allá de esto, la prensa colombiana señaló que el delantero hoy no estará anta la Vinotinto, tranquilidad para el Chacho. ¿Será así?

