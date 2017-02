Central realiza un quinto ensayo ante Belgrano

Rosario Central tendrá hoy su quinto ensayo de pretemporada. En la búsqueda de la puesta a punto de cara reanudación del torneo, que todavía no tiene fecha cierta, los auriazules se medirán con Belgrano de Córdoba. La prueba constará de dos partidos de 80 minutos que se desarrollarán, si el tiempo lo permite, desde las 9 en el Gigante de Arroyito a puerta cerrada.

Teniendo en cuenta el entrenamiento de ayer por la tarde en Arroyo Seco, el once canalla para el partido principal de la jornada amistosa, sería similar al que viene jugando los partidos de este verano. Las únicas modificaciones estarían ligadas a la posibilidad que tendrá Paolo Montero de contar con dos futbolistas que dejaron atrás problemas físicos. Son los casos de Damián Musto y Germán Herrera.

De todos modos, el DT uruguayo no confirmó si Musto y Herrera irán desde el arranque, o si sumarán tiempo en cancha como relevos. Lo que sí estaría consensuado entre las partes, es que ninguno de los dos esté en cancha los 80 minutos que durará el encuentro.

Otra posible variante sería en defensa. En ese sector, Hernán Menosse fue titular en los cuatro amistosos de pretemporada. Pero como el uruguayo debe cumplir una fecha de suspensión y no podrá estar en la vuelta del torneo, es muy probable que le deje su lugar al juvenil Renzo Alfani, que venía arrastrando una molestia muscular pero ya luce recuperado.

Los que siguen fuera de la consideración del DT son los lesionados Marco Ruben (segunda semana de rehabilitación de un edema óseo en el calcáneo izquierdo), Javier Pinola (se repone de una fractura en la tibia padecida en octubre), y Mauro Cetto (desgarro).

Con este panorama, y de no mediar imponderables de último momento, el once probable para recibir a Belgrano sería con: Diego Rodríguez; Víctor Salazar, José Leguizamón, Alfani y Cristian Villagra; Paulo Ferrari, Musto o Mauricio Martínez, Gustavo Colman y José Luis Fernández; Herrera o Fabián Bordagaray y Teófilo Gutiérrez.

Ayer, al término de la práctica que se desarrolló a última hora de la tarde en el country, Montero dejó concentrado al grueso del plantel de cara a los dos amistosos de hoy en Arroyito.

Hasta el momento, en los cuatro ensayos que disputaron, los auriazules sólo consiguieron un triunfo. Eso fue el miércoles pasado ante Unión de Santa Fe en Arroyo Seco, por 1 a 0 con gol de Bordagaray. En cuanto a los tres amistosos restantes, hubo dos empates y una derrota. Las igualdades se registraron ante Talleres de Córdoba en Mar del Plata (1 a 1 con posterior triunfo de la T en desempate con remates desde el punto penal), y frente a Universidad Católica de Chile en el Gigante (0 a 0). La caída se dio ante Patronato de Paraná en el country (2 a 1).

Belgrano pone lo mejor

A diferencia de Montero, Leonardo Madelón, director técnico de Belgrano de Córdoba, confirmó ayer la formación para jugar hoy ante el Canalla. Los elegidos por Madelón para el partido principal son: Germán Montoya; Sebastián Luna, Cristian Lema, Lucas Aveldaño, Esteban Espíndola; Lucas Melano, Guillermo Farré, Federico Lértora, Jorge Velázquez; Matías Suárez y Claudio Bieler.

En tanto, para el partido entre suplentes, el Pirata contará desde el arranque con: Lucas Acosta; Renzo Saravia, Nicolás Pardo, Imanol González, Federico Álvarez; Germán Gaitán, Gastón Suárez, Francisco Romero, Gabriel Alanis; Claudio Aquino y Tomás Attis.

Romero tiene ventaja

Montero definirá en las próximas horas por qué jugador se profundizarán gestiones para tratar de que se convierta en el reemplazante de Montoya. De los que están en carpeta del DT, el que parece contar hoy con mayor consenso es el ex Vélez, Lucas Romero.

Como adelantó este diario en su edición de ayer, el volante de Cruzeiro está en la mira del Canalla. Y hoy le sacaría ventaja a otros dos que están en la nómina: Gabriel Gudiño y Facundo Silva. Así, durante este fin de semana, la dirigencia buscaría oficializar su intención de contratarlo como refuerzo.

En los primeros sondeos realizados con el representante del jugador, Alberto Stagliano, se recogieron datos positivos. Los principales, que Romero ve con buenos ojos la opción de pasar a préstamo a Central, y que hoy no cuenta con la mayor consideración de parte del DT de Cruzeiro, el brasileño Mano Menezes.

Villagra hizo un balance de la pretemporada: “Vamos a mejorar”

“Estamos trabajando, conociendo al nuevo técnico; para eso nos sirven los partidos que estamos haciendo, creo que vamos mejorando día a día”, dijo Cristian Villagra sobre cómo se prepara Rosario Central para la reanudación del campeonato de primera división.

El lateral izquierdo auriazul protagonizó todos los ensayos de pretemporada, y eso le permite contar con una clara visión de lo que viene haciendo el equipo, y en qué cuestiones se debe mejorar. Pero también, lo pone en un lugar de privilegio para hablar de la idea que profesa el nuevo técnico, Paolo Montero.

—¿Qué cosas mejoraron en los partidos amistosos y dónde están los errores?

—Nos estamos adaptando a la idea que quiere Paolo (Montero), es bastante parecida a lo que pretendía el Chacho (Coudet). Estamos tratando de conseguir buena tenencia de pelota, que por ahí no lo logramos en los partidos que se vieron. Pero con el correr de los días vamos a mejorar.

—¿El desafío pasa por suplir las ausencias de Montoya y Lo Celso?

—Son dos jugadores que se fueron a grandes equipos de Europa. No sé si reemplazarlos porque han hecho una gran labor acá, y será difícil. Con los chicos que lleguen y los que estamos, trataremos de llegar lo más cerca posible a eso.

—¿Cómo tomás el hecho de no tener un objetivo fuerte para este semestre?

—No tenemos Copa, y estamos lejos de los de arriba en el torneo, eso es verdad. Pero el objetivo principal es terminar lo más arriba posible. Estamos muy lejos de los primeros puestos de la tabla y eso no nos gusta. Intentaremos hacer un buen campeonato y terminar lo más arriba posible.

—¿Va a ser complicado encontrar motivación porque vienen acostumbrados a jugar por cosas importantes?

—En estos dos años, desde que estoy en el club, tuvimos la suerte de que siempre se peleó por algo, tuvimos objetivos. Ahora, como no tenemos ningún objetivo de torneo o Copa porque estamos lejos, la meta es tratar de sumar la mayor cantidad de puntos.

—Dijiste que lo de Montero era parecido a Coudet. ¿En lo defensivo notás que cambió algo respecto al ciclo pasado?

—Montero busca que achiquemos más, con el Chacho no era esa la idea. Con Paolo (Montero) es tratar de salir más arriba con la línea de cuatro.

—¿Cómo lo viste a Leguizamón, el único refuerzo que llegó hasta ahora?

—Muy bien, es un marcador central que tiene buena técnica y va bien de arriba. Nos va venir bien.

—¿Qué significa que Teo Gutiérrez se haya quedado? ¿Y cuánto lo necesitan a Marco Ruben, que hoy está ausente por lesión?

—Con respecto a Teo es un jugador de primer nivel y a nosotros nos viene muy bien. Ha demostrado que es un gran jugador. En cuanto a Marco, es el goleador, nos ayuda y facilita un montón de cosas adentro de la cancha.

—¿Cómo evaluás tu año en lo personal y cuánto influyeron las lesiones?

—No tuve mucha suerte. Las lesiones me siguieron, y me ha costado. Hoy en día me siento muy bien, trato de hacer todos los entrenamientos, y estar a disposición siempre. Estoy trabajando fuerte para estar bien.

—Tu contrato vence en junio. ¿Te pusiste a charlar por la renovación?

—No, la verdad que no. Estoy pensando en terminar el semestre de la mejor manera. Después, lo evaluaremos.