Central presentó al nuevo espónsor

En Central aún no pudieron anunciar refuerzos, pero ayer la dirigencia sí hizo la presentación oficial del nuevo espónsor que tendrá el Canalla en su camiseta a partir de enero del próximo año. Se trata de la empresa internacional TCL, una multinacional de primer nivel que apuesta por el desarrollo de una alianza estratégica con el club para potenciar ambas marcas.

El acuerdo con la empresa electrónica será por dos años y desde lo económico es más redituable que el actual contrato que tiene Central con el Banco Municipal, que si bien no estará más en la camiseta auriazul seguirá ligado comercialmente a la institución de Arroyito. La marca TCL estará presente en el pecho y la espalda de la camiseta oficial del club y de sus divisiones inferiores.

La firma TCL, producida y comercializada en Argentina por Radio Victoria Fueguina, es fabricante de tecnología multimedia, electrodomésticos, informática, comunicaciones y electrónica en general.

En forma paralela, el club y la compañía desarrollarán diversas acciones comerciales y de marketing para potenciar el acuerdo, estableciendo también beneficios en productos para los socios del club. TCL también estará presente en el estadio Gigante de Arroyito y en los predios del club.

“Estamos muy contentos de establecer un nuevo vínculo comercial con una marca del prestigio y el liderazgo de TCL. Hace 2 años venimos trabajando en una estrategia comercial y tecnológica muy marcada, entendiendo que la marca Rosario Central es una de las más importantes a nivel deportivo en Argentina y generando nuevos ingresos para fortalecer la economía del club. En este sentido, establecer una alianza de este tipo con una firma tecnológica no es casualidad, sino que refuerza todos los conceptos que venimos mencionando en esta gestión y que seguiremos impulsando para que el club siga creciendo. Estamos muy contentos con esta alianza y agradecemos a TCL por confiar en nuestro proyecto”, señaló Raúl Broglia, presidente de Central.

Por su parte, el secretario de Central, Rodolfo Di Pollina expresó que “para nosotros es una señal muy fuerte que se haya fijado en nosotros”.

Por último Gustavo Vázquez, gerente comercial de TCL expresó las razones por las cuales eligieron Central.

“Para TCL es un placer enorme haber cerrado este acuerdo con un club tan grande como Rosario Central y nos permite seguir avanzando en nuestra estrategia de vinculación de la marca con los deportes. Estamos seguros que este es el comienzo de una alianza que nos traerá enormes alegrías tanto a la familia de TCL como a la de Rosario Central”, señaló el hombre fuerte de la marca.

¿Qué es TCL?

TCL Corporation es una de las empresas más innovadoras de electrónica de consumo a nivel mundial. Emplea a más de 75 mil trabajadores en 80 países. Es el cuarto productor mundial de televisión con más de 16 millones de unidades anuales y uno de los principales productores de acondicionadores de aire. También está ubicado entre los 5 primeros productores de celulares. La firma también produce paneles de LCD, electrodomésticos y otros productos electrónicos.

Tesillo y Zampedri se alejan

La llegada de Fernando Zampedri estaría estancada y la del colombiano William Tesillo caída casi por completo. Así, dos de los principales refuerzos apuntados por la directiva auriazul tendrían un pie más afuera que adentro.

Lo del zaguero cafetero habría llegado a un punto muerto. Es que a Independiente Santa Fe no le convence la forma de pago que le presentó Central. La oferta era de 1.350.000 dólares sobre la mesa. Y con la promesa de pagar los casi 700 mil restantes en dos o tres cuotas semestrales. Pero no: a los colombianos no les parece suficiente y piden más, aunque al parecer ese sería el límite.

Y algo similar ocurre con el caso Zampedri. La directiva de Central ofreció 2 millones de dólares limpios por el 100 por ciento del pase del delantero de 29 años, que pertenece 70 al club y 30 a su representante. Esa cifra doblaba al millón que había ofertado el Canalla en primera instancia.

¿Y entonces? A los tucumanos tampoco les cierra el plan de pago que prometieron desde la entidad de Arroyito, que encima ahora debe competir con Racing, que también se metió en la conversación por el goleador.

Aparecen otros nombres

Con varias negociaciones caídas comienzan a surgir otros nombres para incorporarse a Central. Pero si bien los mismos no serían las prioridades en el mercado canalla, la dirigencia y el cuerpo técnico de alguna manera ven con buenos ojos la llegada de esos futbolistas. Aunque todavía no se hizo ninguna negociación. Incluso no fueron buscados por Central, sino más bien ofrecidos al club. Los casos más puntales son el del volante central Nery Leyes, quien quedó libre de Atlético Tucumán, y que cuando se desempeñaba en Talleres sonaba como refuerzo canalla en la época de Miguel Russo. El otro es Luciano Balbi, marcador de punta izquierdo, un lugar en el cual el Canalla necesita reforzarse. El zurdo rosarino llegaría también con el pase en su poder, se desempeñó en Lanús y Huracán y su última institución fue Valladolid de España.