Central necesita una victoria para meterse en zona de Copa Sudamericana

Dejó de depender de sí mismo. Tras la derrota sufrida el viernes pasado visitando a Banfield, Central quedó fuera de zona de clasificación para disputar la Sudamericana 2018. Por lo tanto, además de sumar lo máximo posible en las dos fechas que faltan, el Canalla dependerá de resultados ajenos para lograr el objetivo.

En este nuevo escenario, los auriazules recibirán esta noche a Talleres de Córdoba, otro que compite por ingresar a la Copa. El partido, correspondiente a la penúltima fecha del torneo de primera división, se jugará en el Gigante de Arroyito desde las 21.15 y contará con el arbitraje de Germán Delfino.

Para afrontar este compromiso, Paolo Montero se vio obligado a realizar dos cambios. Es que en el juego ante el Taladro, Javier Pinola fue expulsado y Washington Camacho recibió la quinta amarilla acumulada. El lugar de Pinola será cubierto por Hernán Menosse; mientras que Mauricio Martínez cubrirá la baja del uruguayo Camacho.

En la vereda de enfrente estará el Talleres de Frank Kudelka, que realizará un par de modificaciones en la última línea. Respecto de los que fueron titulares la fecha pasada en la derrota ante Gimnasia de La Plata en Córdoba, habrá dos variantes: Carlos Quintana e Ian Escobar reemplazarán al suspendido Leonardo Godoy y a Juan Cruz Komar, respectivamente.

Camacho, una baja de peso

Paolo Montero no podrá contar para el juego ante Talleres con uno de los jugadores más importantes del equipo en este torneo. Se trata de Washington Camacho, que llegó a la quinta amonestación acumulada y debe purgar ahora una fecha de suspensión.

Camacho es uno de los jugadores del plantel que, por lo hecho hasta ahora en el campeonato, lidera la mayoría de las estadísticas. El volante es el que más partidos disputó en el torneo, con 26 presencias, en las que fue titular en 21 oportunidades. Pero además, el uruguayo Camacho es goleador canalla en la temporada, con 8 conquistas.

Otra estadística que encabeza Camacho es la de remates al arco. Con 50 disparos (27 en los primeros tiempos y 23 en los segundos), el zurdo de 31 años es el que más remató en Central durante este torneo, y ocupa el lugar número 15 en el ranking de los que más patearon al arco en lo que va de este torneo. De esos 50 disparos, 8 fueron goles, 1 al palo, 16 al arco y los restantes 25 desviados.

Además, Camacho es el futbolista que más faltas recibió, con 56 infracciones (25 en el primer tiempo y 31 en el segundo). Con ese número, el mediocampista auriazul figura en el lugar número 11 del ranking entre los futbolistas más golpeados del torneo.

Como contrapartida, Camacho es también el que más faltas cometió del equipo que dirige Montero, con 42 infracciones (16 en el primer tiempo y 26 en el segundo). Con esta cifra, el uruguayo aparece en el puesto 10 de los que más golpearon en el campeonato.

Venta de entradas

De 12 a 20.30 se venderán entradas en el estadio. Los valores de las plateas son los siguientes: socios, 300 pesos; preferencial socios, 450; jubilados pensionados y damas no socios, 430; menores no socios, 380; y caballeros no socios, 550 pesos. La dirigencia anunció a los socios que todos los espectadores deberán llevar DNI para poder acceder. Además, los asociados deberán tener abonada la cuota de junio y presentar el respectivo carné para poder ingresar al estadio.

Concentraron este lunes

Después del entrenamiento de este lunes, en el que hubo movimientos tácticos, Montero dio a conocer los futbolistas que quedaron concentrados. Además de los once, Montero citó a los 7 que irán al banco. Los elegidos fueron: Jeremías Ledesma, Esteban Burgos, Diego Becker, Félix Banega, Maximiliano Lovera, Leonel Rivas y Germán Herrera.