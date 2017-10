Central merecía el empate, pero recibió otro mazazo: ahora pierde ante el Bicho 2-0

El mal momento en la Superliga continúa. Central, que en aún no ganó en el certamen de primera división del fútbol argentino, sigue por la mala senda. Es que ya en el final del segundo tiempo cae 2-0 frente a Argentinos en el Gigante de Arroyito.

Braian Romeo, a los 30 minutos y a los 36 del complemento, anotó los goles del encuentro.

El Canalla fue el propuso en el inicio con la movilidad de Camacho, pero la más clara la tuvo la visita con un mano a mano de Cabrera, aunque el remate se fue apenas desviado.

Los de Montero sufrieron en los primeros minutos nuevamente en el retroceso y Argentinos, con poco, lo complicó.

A los 23 Central tuvo la primera chance: llegó un centro tras un córner, el arquero Chaves falló en la salida y Ruben –incómodo– remató por arriba del travesaño.

El mal momento del Canalla continuó. Y una mala salida del mediocampo auriazul posibilitó la apertura del marcador para la visita. A los 30 Gil dio mal un pase y el local quedó muy mal parado, Braian Romero recibió con mucha soledad por la banda izquierda–¿y los defensores dónde estaban?– desairó a Martínez y definió con frialdad ante la salida de Rodríguez. 1-0 y es justo.

El pitazo de Echevarría mandó a los vestuarios a un Canalla que jugó un mal primer tiempo y a un Bicho que golpeó cuando tuvo su chance.

Central salió con otra actitud en el segundo tiempo. Y con dos cambios: Carrizo y Lovera por los improductivos Romero y Colman. Y en 10 minutos tuvo tres oportunidades para empatar. Primero con un cabezazo de Ruben que besó el caño derecho del arco del Bicho, luego con un remate del ingresado Carrizo que tapó el arquerito Chaves y después con un cabezazo de Zampedri que increíblemente se fue desviado.

El asedio del equipo de Montero continuó, y luego contó con dos disparos de larga distancia que sumaron dos nuevas chances; primero fue el pibe Lovera que remató desviado y luego Carrizo con un zurdazo que se fue por encima del travesaño.

Central fue por más, y ya con Germán Herrera en cancha. El pibe Lovera ejecutó con precisión un tiro libre, pero el remate dio en el horizontal.

Y los goles que se erran en el arco de enfrente… se sufren en el propio. Y en una contra, otra vez falló la defensa auriazul y el Bicho no perdonó en la única chance que tuvo en el complemento. Otra vez Romero recibió dentro del área, remató, el Ruso Rodríguez no pudo contener y así el Bicho puso el 2-0.

Síntesis

Central: Diego Rodríguez; Paulo Ferrari, José Leguizamón, Mauricio Martínez, Elías Gómez; Leonardo Gil, Santiago Romero, Washington Camacho, Gustavo Colman; Marco Ruben y Fernando Zampedri. DT: Paolo Montero.

Argentinos: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Juan Saiz, Joaquín Laso, Gonzalo Piovi; Francis Mac Allister, Alexis Mac Allister, Fausto Montero; Javier Cabrera, Nicolás González y Braian Romero. DT: Alfredo Berti.

Gol PT: 30m Braian Romero (A). ST: 36m Braian Romero (A).

Cambios ST: 0m Federico Carrizo x Romero (C) y Lovera x Colman (C); 17m Damián Battalini x Francis Mac Alluster (A), 25m Gastón Machín x Alexis Mac Allister (A), 30m Germán Herrera x Gómez (C) y 39m Miguel Torrén x Romero (A).