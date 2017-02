Central igualó 0 a 0 frente a Atlético Paraná

Los amistosos son partidos de prueba, en los cuales los entrenadores sacan las conclusiones para afinar detalles cuando ya se juegue por los puntos. Central jugó el sexto en la era Paolo Montero y consiguió una nueva igualdad (lleva cuatro empates, una derrota y una victoria). Fue 0-0 ante Atlético Paraná, uno de los equipos más flojos de la B Nacional, en un cotejo jugado en el Gigante de Arroyito con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Por ahora el talón de Aquiles del Canalla pasa por la elaboración de juego, por no crear demasiadas situaciones de gol, uno de los sellos distintivos que tuvo el Central del Chacho Coudet. Y en consecuencia le cuesta ser intenso. Una muestra letal es que al término del primer tiempo Montero echó mano en el equipo con el ingreso de Renzo Alfani por Colman, ubicando a Mauricio Martínez en el mediocampo.

Claro que los intérpretes son otros y que ayer no estuvo presente Marco Ruben, el as de espadas auriazul en ofensiva. Además, el ser un amistoso quizás no requiera demasiado análisis. Pero será una cuestión que el técnico uruguayo deberá buscarle la vuelta.

Aún no consigue una idea definida en ofensiva. No se sabe si ataca por la bandas, si prefiere el pase frontal o el pelotazo hacia los delanteros.

En la columna de lo positivo se puede destacar que por tercera vez consecutiva el arco que defiende el Ruso Rodríguez se mantuvo en cero. Y un sello de Montero fue probar a Mauricio Martínez como primer central, al menos en el primer tiempo.

El técnico uruguayo dispuso estos titulares: Diego Rodríguez; Víctor Salazar, Mauricio Martínez, José Leguizamon y Cristian Villagra; Paulo Ferrari, Damián Musto, Gustavo Colman y José Luis Fernández; Fabián Bordagaray y Teo Gutiérrez. Luego ingresaron: Renzo Alfani por Colman, Facundo Rizzi por Villagra y Rodrigo Migone por Gutiérrez.

En tanto, Atlético Paraná formó con: Bonín; Morales, Manchot, Reynoso y Rancez; Chitero, Pajón, Lencioni, Belforte; Cadenazi y Eckert.

El próximo amistoso que jugará Central será el sábado 18 en el predio de Arroyo Seco y el rival de turno será Vélez.

Camacho, diferenciado

El volante uruguayo Washington Camacho no fue de la partida en los amistosos ante Atlético Paraná y trabajó diferenciado en el estadio debido a una molestia física. La semana próxima podría trabajar a la par de sus compañeros. Camacho es una alternativa válida tanto por la izquierda o la derecha del mediocampo auriazul.

¿Teo se cambió sólo?

Promediaba el segundo tiempo y Teo Gutiérrez fue reemplazado por el juvenil Rodrigo Migone. Si bien Paolo Montero, al término del partido, dijo que el cambio estuvo “programado”, en el estadio dio todo la sensación que el colombiano se mostró fastidioso y molesto con la producción del equipo en cancha y prácticamente se hizo el cambio solo. De ser así no es otro más de los “caprichos” del delantero cafetero, quien en los inicios de la temporada declaró que “estos seis meses voy a jugar con la cabeza puesta en Central”.

Los suplentes canallas cayeron por 2-0

Antes del duelo de los titulares se enfrentaron los equipos alternativos de Central y Atlético Paraná, con triunfo de la visita por 2-0. En el primer tiempo el Canalla contó con situaciones para convertir, pero falló a la hora de la definición. Ya en el complemento, los paranaenses aprovecharon mejor las ocasiones que se le presentaron de contra y marcaron la diferencia.

En la primera parte fue mejor Central, pero generó pocas situaciones. De todos modos, a los 27 minutos dispuso de la más clara. Rizzi desbordó por izquierda y sacó un centro rasante y preciso para la entrada de Herrera, pero el Chaqueño, desde una posición inmejorable y sin oposición, desvió el remate.

La prolijidad y el despliegue de Mansilla y Banega en el medio le permitieron dominar al Canalla. Pero sólo tuvo desequilibrio en Lovera, que fue reemplazado en el entretiempo.

Para el complemento, los paranaenses se pararon de contra y en una de las pocas que generaron llegaron al gol a través de Fatcla, a los 18 minutos, y a los 26 Noir liquidó el pleito para la visita.

El Canalla formó de la siguiente manera: Jeremías Ledesma; Dylan Gissi, Hernán Menosse, Esteban Burgos y Facundo Rizzi; Maximiliano Lovera, Matías Mansilla, Félix Banega y Matías Palavecino; Leonel Rivas y Germán Herrera. Luego ingresaron: Marcelo Miño por Ledesma, Rodrigo Migone por Lovera y Renzo Alfani por Gissi.

En tanto, Atlético Paraná tuvo a los siguientes once: Cosentino; Galli, Paulucci, Stechina y Quiroga; Mazolatti, Cozzoni, Schonfeld y Piris; Noir y Borghello. Ingresó Fatcla por Borghello. El árbitro fue Luciano Tessandori, secundado por Fátima Vázquez y Aldana Arrieta.

Pachi sigue en espera

La vuelta de Federico Carrizo a Central continúa demorada. El motivo principal es que la dirigencia del Canalla aún no se puso de acuerdo con la de Boca sobre cuál sería el porcentaje de Pachi a comprar, el valor y la forma de pago del mismo. Cabe recodar que el Xeneize cuenta con el 60 por ciento del jugador y el restante es propiedad de la entidad de Arroyito. Una vez que se cierren los números el volante retornará al club que lo vio nacer ya que Paolo Montero dio el visto bueno y en cuanto a lo económico ya estaría arreglado el contrato.