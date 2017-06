Central estrena Director Deportivo

Mauro Cetto fue presentado como Director Deportivo de Rosario Central. Tras anunciar su retiro de la actividad profesional el sábado pasado, el Colo asumió un nuevo cargo que lo mantendrá ligado al fútbol auriazul, pero desde otro lugar.

El ex defensor participó de la presentación, que se desarrolló en el predio de Arroyo Seco, acompañado por la cúpula directiva de la entidad de Arroyito: el presidente Raúl Broglia y los vicepresidentes Luciano Cefaratti y Ricardo Carloni.

Y fue Cefaratti quien explicó que, el nombramiento de Cetto “forma parte del proceso de profesionalización de las áreas del que venimos hablando desde que asumimos, por eso creamos este cargo de Director Deportivo, para que maneje la Secretaría Técnica del club”.

Luego de las palabras de presentación de Cefaratti, Cetto contó pormenores de la función que cumplirá en esta nueva etapa en Central, con un vínculo que lo ligará hasta que finalice el mandato de la actual directiva, a fines del año próximo.

—¿Desde hace cuándo venís evaluando esta posibilidad?

—Venimos hablando desde hace un tiempo sobre esto con los dirigentes. Internamente sabía que estos eran mis últimos seis meses como jugador. Por eso veníamos charlando sobre la chance de asumir este cargo, que supone muchas responsabilidades y es algo nuevo para el club.

—¿Cómo resumirías tu nueva función?

—La idea es amplia de explicar. Pero una de las funciones será la de ser nexo entre la dirigencia, cuerpo técnico y jugadores. También habrá que atender el tema de las inferiores, para que no haya distancia con la primera. Explicar el rol es difícil, pero está claro que hay mucho por hacer.

—¿Qué rol te va a tocar cumplir en el mercado de pases con el tema refuerzos?

—Teniendo en cuenta que esto recién se está poniendo en marcha, la idea es ser una especia de asesor, dar una opinión puntual sobre cada caso. Con el paso del tiempo, y con la Secretaría Técnica en funciones, iremos achicando el margen de error en estos temas, que es uno de los objetivos que tenemos como club.

—Hasta hace una semana mantenías una relación con Paolo Montero, pero ahora será totalmente diferente.

—Sin dudas. Pero entiendo mi lugar, y sé hasta donde me toca opinar. No creo tener problemas con (Paolo) Montero, es muy abierto y hablamos mucho de esto. Sé que este puesto me insumirá mucho tiempo de trabajo, y estoy más nervioso comenzando esta nueva etapa que cuando me tocó debutar como jugador, eso es lo que se siente.

El recorrido del Colorado

Mauro Cetto debutó en la Primera División de Central hace 16 años, el 5 de junio de 2001. Ese día, el Canalla perdió como visitante de Racing por 4 a 1 con Daniel Teglia como entrenador.

Desde entonces, el Colo sumó apenas un puñado de partidos en el Canalla antes de emigrar. Es que su buen desempeño en el Mundial Sub 20 de 2001, disputado en Argentina y donde fue campeón, le abrió las puertas para una transferencia a Europa.

Con 19 años, el Colo fue fichado por Nantes de Francia, donde jugó hasta mediados de 2007.

Luego, Cetto pasó por las filas de los clubes franceses de Touluse y Lille; y también por Palermo de Italia.

De regreso a la Argentina, en 2013, el defensor se incorporó a San Lorenzo, donde fue campeón de Copa Libertadores.

En 2016, el Colo Cetto retornó a Central para terminar su carrera, algo que decidió el sábado pasado. En total, con la casaca auriazul, Cetto disputó 19 encuentros (18 como titular), y marcó un solo gol. Fue en su vuelta al club, el 15 de mayo de 2016, cuando el Canalla igualó como local ante Quilmes (1 a 1).

Se saca un asterisco

La reserva de Rosario Central disputará este jueves, desde las 14, el partido pendiente por la 18ª fecha ante Sarmiento en Junín. El equipo de Leonardo Fernández viene de vencer a Colón por 3-1 el último domingo. Los once que dispuso el entrenador canalla para visitar al Verde son los siguientes: Marcelo Miño; Nahuel Gómez, Tomás Zanotti, Nicolás Giménez, y Facundo Rizzi; Félix Banega, Emmanuel Ojeda, Joaquín Pereyra y Leonel Rivas; Rodrigo Migone y Agustín Coscia.

Vuelta al trabajo

Los auriazules regresaron a los trabajos, tras los días de licencia recibidos desde el sábado pasado, cuando igualaron con Colón de Santa Fe en el Gigante. La novedad saliente del ensayo, que se desarrolló en el predio de Arroyo Seco, estuvo vinculada a Javier Pinola. Es que el defensor, que estaba afectado de un fuerte estado gripal, se mostró completamente recuperado y trabajó a la par de sus compañeros.

El único ausente de la sesión, con aviso, fue Teófilo Gutiérrez. El colombiano participó pasivamente ayer del amistoso que jugó su selección como visitante de España, en Murcia. En el partido, que finalizó 2 a 2, Teo no tuvo acción. Y ahora se aguarda que José Pekerman, DT de los cafeteros, le dé rodaje a Gutiérrez el martes ante Camerún.