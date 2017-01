Central: dos paraguayos en la mira de Paolo Montero

Comenzó la danza de nombres. Como ocurre en cada mercado de pases, hay muchos rumores sobre quiénes podrían llegar como refuerzo a Rosario Central. Y aunque los directivos han elegido el hermetismo para trabajar por la llegada de alguno de ellos, ya se filtró información.

Según pudo averiguar este diario, entre los jugadores apuntados por Paolo Montero para mejorar la defensa, aparecen dos paraguayos: Juan Patiño y Junior Alonso.

Patiño, de 27 años, juega en Jaguares de Chiapas, en México. Mientras que el pase de Alonso, que tiene 23 años, pertenece a Cerro Porteño de Paraguay.

La salida de estos jugadores de los clubes en los que militan, no asoma como tarea sencilla. Pero los dos marcadores centrales señalados cumplen con los requisitos que pretende el técnico del Canalla para reforzar la última línea.

De todos modos, al ser consultado por el tema refuerzos en su presentación oficial, Montero se mostró esquivo con la respuesta. Casi que no entregó datos al respecto. Pero no hay dudas que el DT uruguayo priorizará la llegada de un marcador central. Y esto será más allá de que se vayan algunos de los defensores que están en el plantel, especialmente los que recibieron la noticia de la dirigencia de que no serían tenidos en cuenta en el club durante este semestre.

Además de los nombres de Alonso y Patiño, hay otros en carpeta. Entre ellos, el de un uruguayo experimentado por el que Montero ya hizo averiguaciones. Pero todavía no trascendió la identidad.

Alonso, uno que seduce

El nombre de Junior Alonso es uno de los que más le interesa a Paolo Montero para incorporar al plantel canalla. El defensor, actualmente jugando en la selección de su país, viene precedido de muy buenas referencias. Pero Cerro Porteño lo tiene cotizado en tres millones de dólares. Y, por ahora, la intención de los guaraníes es vender al jugador. Además, hay un competidor: Racing de Avellaneda.

Alonso mide 1,85 metro, y viene de jugar 32 partidos de primera división en Cerro Porteño durante 2016. Fue titular en todos esos encuentros, en los que marcó 4 goles y recibió 5 amarillas. Además, jugó 10 partidos por Copa Sudamericana, y otros 8 por Copa Libertadores, donde anotó 1 gol.

Y también participó con su selección en 3 cotejos de eliminatorias mundialistas: Argentina (1-0), Perú (1-4) y Bolivia (0-1).

Patiño, una opción

Patiño, de 1,81 metro de estatura, lleva apenas 6 meses en Chiapas. Allí disputó 15 partidos por el torneo de primera división, y otros 4 por Copa México. De esos 19 encuentros, el defensor fue titular en 16, y recibió 6 amonestaciones.

Antes de pasar al fútbol mexicano, Patiño jugó casi 100 partidos con la camiseta de Guaraní de Paraguay, donde debutó en la temporada 2010, año en que fue campeón con su club. Entre esos encuentros, disputó 8 de Copa Libertadores, todos ellos en las últimas dos ediciones del torneo de clubes más importante de América.

Además, el defensor paraguayo debutó en eliminatorias con su selección hace poco más de dos meses. Fue el pasado 15 de noviembre, cuando los guaraníes perdieron visitando a Bolivia en la altura (1 a 0). Antes, Patiño había jugado un amistoso con el seleccionado de su país. Fue en setiembre de 2016, ingresando desde el banco, en una caída como visitante de Chile.

En Chiapas, Patiño comparte equipo con otros tres paraguayos: Jonathan Fabbro y los recién llegados, Marcelo Miño y Marcelo Estigarribia.

Se agregó Germán Herrera y completó el grupo

Ahora sí. Con la participación de Germán Herrera en el segundo día de pretemporada, Paolo Montero entrenó con el plantel completo. El chaqueño se había ausentado en la jornada inaugural con un permiso especial. Pero ayer dio el presente, y se transformó en el jugador número 32 de los que trabajan a las órdenes del técnico uruguayo.

El único futbolista, con contrato profesional, que se mantiene al margen de las prácticas es Walter Acuña. Pero Cachete sabe que no será tenido en cuenta por Montero y busca club.

En cuanto a los trabajos realizados ayer por la mañana en el country de Arroyo Seco, continuaron los ejercicios de acondicionamiento físico. Aunque no faltaron tareas con pelota. Algo que se vio desde el primer día de práctica.

La rutina continuará hoy por la mañana, nuevamente en Arroyo Seco, donde se desarrollará toda la pretemporada. Luego, los futbolistas tendrán libre mañana. Y desde el lunes comenzarán con trabajos más exigentes.

Durante la semana entrante, Montero irá evaluando a los jugadores más jóvenes que ya habían comenzado los trabajos con el grupo de la reserva. El uruguayo debe definir quiénes se quedan entrenando con el grupo principal, y quiénes vuelven a entrenar a las órdenes de Leonardo Fernández.

Los futbolistas en esa condición son: el arquero Marcelo Miño; los mediocampistas Jesús Fared, Matías Mansilla, Félix Banega, Matías Palavecino; y el delantero Franco Oviedo.