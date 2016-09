Central dio las primeras señales positivas

Central dio el martes en Salta el primer paso firme de esta nueva etapa. Y aunque lo consiguió ante un rival dos categorías inferior como Deportivo Morón, lo hizo con autoridad y sin dejar dudas. ¿Y el funcionamiento? Todavía no es el ideal. Pero el triunfo ante el Gallito permite ir dejando atrás, de a poco, el mal arranque el torneo. Y, por sobre todas las cosas, ir alejando a los fantasmas de los errores defensivos que quedaron sobrevolando tras la derrota con Vélez en Liniers.

Los dos éxitos consecutivos frente a Patronato en Arroyito y ante Morón por la Copa Argentina llegaron en el momento justo. Era indispensable para el Canalla sacar adelante esos dos encuentros. Y en ambos fue justo vencedor. Aunque fue en Salta donde dejó una imagen de mayor solvencia y solidez.

Las victorias aportan confianza, en lo colectivo y en lo individual. No hay dudas de eso. Pero el Central del segundo semestre de 2016 todavía transita el camino hacia la consolidación como tal. La dupla de centrales aún no entrega garantías, ni desde lo defensivo ni en cuanto a la salida limpia de la pelota. Además, algunos volantes vienen mostrando un nivel por debajo del que habían exhibido en la primera parte del año. Y mientras Ruben afina y recupera puntería, Teo Gutiérrez busca su lugar en el ataque.

Demasiadas cuestiones por pulir. Eduardo Coudet sabe que tiene mucho trabajo por delante para que su equipo desarrolle el ADN con el que acostumbró y entusiasmó al hincha canalla.

Y el Chacho también es consciente que, desde los triunfos, esa construcción será más rápida, y menos traumática. El Central intenso, agresivo y protagonista que pretende Coudet sigue en la etapa de gestación. Aunque en las últimas dos presentaciones entregó señales positivas en el tránsito hacia ese objetivo.

“Sabíamos que se nos iba abrir el arco en algún momento”

Como el fin de semana por el torneo, Walter Montoya volvió a ser fundamental, pero esta vez en la victoria por Copa Argentina. El chaqueño fue el autor de un verdadero golazo que trajo tranquilidad al ‘mundo’ canalla y comenzó a sellar la clasificación a los cuartos de final de la competencia.

Horas antes de emprender el regreso, el volante auriazul realizó declaraciones y con las pulsaciones más bajas analizó lo hecho por Central en la noche del martes en el Padre Martearena.

—¿Qué análisis hacés de la victoria?

—Fue buenísima. Creo que jugamos bastante bien. No nos llegaron, sólo con centros y nada más. Sabíamos que teníamos que hacer un partido inteligente, mover la pelota de un lado a otro y con tranquilidad. Sabíamos que en algún momento se iba a abrir el arco, que la íbamos a embocar y así fue. La verdad que estoy muy contento.

—Chacho dijo que el mérito fue no caer en el ritmo de Morón.

—Sí, obviamente. Sabíamos que no podíamos caer en el hueco, por ahí ellos tienen dos marchas menos que nosotros y sabíamos que no podíamos cometer ese error. Lo hicimos bien, lo trabajamos bien al partido.

—Te equivocaste de nuevo…

—Me equivoqué otra vez, je. Una lástima que no voy a estar el sábado (NdR: está suspendido y no jugará ante Atlético Rafaela). Pero ojalá que cuando me toque otra vez pueda seguir con la racha. El Chacho me dijo que me iba a quedar una así que por eso fui a gritarlo con él. En lo personal estoy muy contento y más todavía que el equipo haya ganado.

—¿Pensaste en pegarle de una como hiciste o no te quedaba otra?

—Siempre le pegué de afuera del área. Pero en campeonatos anteriores no me venía saliendo. Ahora se me está dando gracias a Dios. Voy a seguir pateando porque tengo la confianza del cuerpo técnico y de mis compañeros. Tengo más confianza que nunca.

—Revancha con Boca o Lanús. ¿Qué prefieren?

—Cualquiera, el que toque. Lo prepararemos de la mejor manera. Ahora hay que pensar en el partido del sábado y nada más.

—Además de la victoria, fue importante el gol de Ruben para que tome confianza…

—La verdad que sí. Ninguno de los dos delanteros venían teniendo la posibilidad de marcar, tenían cerrado el arco. La verdad que muy contento por Marco, porque se lo merecía, y por nosotros.

A delinear el once para el sábado

A partir de hoy Eduardo Coudet comenzará a preparar el encuentro del sábado, en Rafaela, ante Atlético. Es que la delegación que viajó a Salta arribó ayer a la ciudad luego del mediodía y el cuerpo técnico decidió darle la tarde de ayer libre a los jugadores.

Más allá de que ninguno de los que jugaron ante Morón quedó descartado para el fin de semana, Cristian Villagra sufrió un fuerte golpe en la cresta ilíaca y será uno de los que se mantendrá en duda, por lo menos, hasta mañana.

Si el Kity no llega, esta situación le generará un dolor de cabeza aún más del que ya tiene el DT. Producto de que ante la Crema no podrán estar ninguno de los laterales por derecha, ya que ambos están suspendidos. La primera idea del DT es ubicar a Villagra por ese lado y poner a la izquierda a Jonás Aguirre.

Por otro lado, hoy será evaluado Damián Musto y habrá precisiones con respecto a sus chances para ir a Rafaela. El volante no estuvo a disposición en la Copa debido al corte que le produjo una fuerte infracción que recibió en el juego ante Patronato.

Además, el Chacho deberá decidir quién será el reemplazante de Walter Montoya, expulsado el fin de semana y quien deberá cumplir una fecha de suspensión.

El Canalla entrenará esta mañana en el predio de Arroyo Seco y ahí el cuerpo técnico comenzará a delinear el once para jugar el sábado. Aunque resulta casi imposible que hoy ya quede conformada la alineación para el fin de semana.

Definen si hay visitantes

Hoy a las 11 habrá una reunión entre las autoridades de seguridad de la provincia con dirigentes de Atlético Rafaela y de Central. Allí quedará definido si finalmente el encuentro se jugará con ambos públicos o sólo con locales. Si es para los canallas definirán cómo será el expendio.

Hora y pito confirmado

Ayer en AFA quedó confirmado que el partido entre Central y Atlético Rafaela, en la Perla del Oeste, comenzará a las 16.15. Además el encuentro de reserva se disputará como preliminar. Por otro lado, se conoció a través del sorteo que el árbitro del sábado será Mariano González.