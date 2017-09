Central desaprovechó un escenario favorable y no pasó del empate en cero ante San Lorenzo

Malo, así fue el juego de Rosario Central. En la previa era una situación para poder aprovechar, por lo que traía el rival, y ni hablar cuando quedó en superioridad numérica para jugar toda la etapa complementaria. Pero el equipo de Paolo Montero no tuvo ideas para inclinar la balanza a su favor. Y si bien no sufrió en defensa, no hizo casi nada de mitad de cancha hacia delante para ganar el partido ante un muleto San Lorenzo que con muy poco se llevó mucho del Gigante de Arroyito.

Sus delanteros se mostraron siempre erráticos, especialmente Fernando Zampedri, quien tuvo el gol sobre el final y sacó un pobre cabezazo a las manos del arquero Sebastián Torrico. Un punto que sirve poco y nada. Un encuentro que arrojó como principales resultados una ardua tarea para el cuerpo técnico en el futuro inmediato.

Lo que más preocupó fueron las actuaciones que tuvieron la mayoría de los jugadores que llegaron como refuerzos. Parot, Gil y Zampedri no tuvieron una buena tarde y principalmente el mal juego de los últimos dos se notó en el equipo.

La primera parte no fue buena, sino todo lo contrario. El Canalla tuvo más la pelota, pero no supo que hacer con ella. El rival se mostró limitadísimo y solamente se dedicó a tirar pelotazos para las corridas de Gabriel Gudiño.

Central no hizo mucho más: Una mala decisión del ex artillero de Atlético Tucumán, una carambola en el área y un tiro libre de Mauricio Martínez. Demasiado poco…

El equipo de Montero no tuvo ideas y las escasas ocasiones en las que inquietó al Ciclón, lo hizo a través de Washington Camacho, quien siempre se las rebuscó para generar más que el resto de sus compañeros.

Fue tan pobre el espectáculo que llevaron a cabo en el primer capítulo, que lo más trascendente fue la expulsión de Víctor Salazar (pareció exagerado el castigo aplicado por el árbitro Patricio Loustau).

En el complemento Central no hizo pesar el hombre de más. Y si bien tuvo chances para marcar no lo hizo, porque en las pocas que generó no estuvo fino.

No fue un buen partido del Canalla. Lo más destacado fue un nuevo buen rendimiento de Martínez jugando como zaguero y con esto le alcanzó para ser el mejor. Algo que también evidencia cómo se jugó ante San Lorenzo, ya que un defensor fue la figura cuando su equipo jugó con un hombre de más durante casi 50 minutos.

El uruguayo Montero deberá trabajar bastante de mitad de cancha hacia adelante y si bien esto recién arranca, lo que no hizo ayer el equipo obliga a reacomodar piezas y buscar nuevas formas para abastecer a los delanteros, más allá de los centros.