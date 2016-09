Central: de sensación a realidad

“Dimos la sensación de inseguridad”. Palabras más, palabras menos es lo que dijo Eduardo Coudet tras el juego contra Atlético de Rafaela. Lo peor es que esa sensación dejó de ser tal para convertirse en una realidad.

Lo que hizo la defensa de Central, en especial Marco Torsiglieri, fue caricaturesco. El zaguero central fue responsable en los dos goles de Vélez. Pero más allá de su pésimo partido, el resto de los de la última línea tampoco lo acompañó y mucho menos su compañero en la zaga central Esteban Burgos, quien también tuvo un juego para el olvido.

Central padeció cada ataque del Fortín, los defensores nunca anticiparon y sufrieron al Tanque Pavone y a los rapiditos que tiene Bassedas de mitad de cancha hacia delante.

El Canalla, no hay dudas, no se reforzó abajo como lo exigía un equipo que quiere ser protagonista. Pero lamentarse por los fallos del pasado no vale la pena.

Eduardo Coudet debe cambiar ya lo malo que hace su equipo de mitad de cancha hacia delante. Hernán Menosse, uno de los refuerzos que llegó para esta temporada, debe tener una oportunidad. Y si la negociación con Dylan Gissi se cierra en la jornada de hoy debe ser tenido en cuenta para un futuro inmediato si las cosas no cambian.

Además, el entrenador hasta podría probar con Mauricio Martínez en la zaga por más que no sea su posición natural. Algo debe modificar el entrenador y lo bueno es que está a tiempo. Pero si no lo hace no sólo que el Canalla no podrá pelear las dos competencias, sino que la va a pasar mal en la mayoría de los juegos que tenga.

La reserva, sobre la hora, perdió 2-1 en Liniers

La reserva de Central cayó 2-1 ante Vélez en el cotejo preliminar. El gol del equipo que dirige Leonardo Fernández fue convertido por Rodrigo Migone a los 28 minutos del segundo tiempo. En tanto que Gonzalo Zabala (45m ST) y Sebastián Martelli (22m PT) fueron los goleadores del conjunto local. Así la reserva no pudo ratificar el buen comienzo que tuvo en el torneo tras ganarle a Defensa y Justicia. Los once que puso en cancha Fernández fueron: Marcelo Miño; Nahuel Gómez, Nicolás Giménez, Renzo Alfani y Luciano Recalde; Félix Banega, Matías Mansilla, Emanuel Ojeda, Joaquín Pereyra, Matías Palavecino; Rodrigo Migone. Luego ingresaron: Agustín Coscia, Andrés Lioi y Joel Reinoso en lugar de Ojeda, Banega y Migone. En tanto que el Fortín, que dirige Guillermo Morigi, formó con: Figueroa; De la Fuente, Zabala, Brizuela, Añasco; Martelli, Cáseres, Vargas, Delgadillo; Duran y Bogado.

