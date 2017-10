Central Córdoba: triunfazo fuera de casa para respaldar al DT

Central Córdoba se trajo un triunfazo de su visita a Ituzaingó. Se impuso 2-0 con un golazo de tiro libre de Juan Pablo Pereyra y un tanto de Juan Fernández cuando el partido expiraba. Los jugadores revirtieron las críticas y respaldaron en la cancha al entrenador.

Todo lo que se habló en la previa, esta vez se vio reflejado en el campo de juego. Es que los jugadores le demostraron a Ariel Cuffaro Russo que lo bancan no solamente con palabras, sino también con hechos. Dejaron hasta la última gota de sudor en el complicado campo de juego del Carlos Sacaan y no solamente consiguieron la primera victoria del torneo, sino que evidenciaron que no son menos que ningún equipo y con buen juego, por momentos, pero con mucha lucha y garra, superaron a un Ituzaingó que se hace fuerte de local.

Córdoba fue el que más propuso y buscó, por eso no sorprendió que a los 12 minutos se pusiera en ventaja. Un exquisito tiro libre del “Flaco” Pereyra se coló en el ángulo izquierdo del arquero, que voló y solo hizo más espectacular la definición. Un detalle no menor: en el festejo del gol, el delantero señaló hacia el banco de suplentes, donde estaba Cuffaro Russo, el capitán de este barco.

En el complemento, el Charrúa aguantó el empuje local y pese a sufrir en algún momento, por un mano a mano que desperdició el ingresado Anriquez para el local, lo terminó de liquidar sobre la hora, tras una gran jugada personal de Lucas Lazo, quien se escapó por mitad de cancha y definió ante la salida del uno, aunque su remate dio en el palo y fue Juan Fernández, quien había entrado dos minutos antes, el tocó la pelota al fondo de la red para sentenciar la historia y poner el 2-0 final.

El próximo paso es Sportivo Italiano, el sábado en el Gabino Sosa, pero los aires son otros, porque se consiguió el triunfo tan esperado, pero por sobre todas las cosas, los futbolistas demostraron que pueden pelear arriba y que quieren hacerlo de la mano de Ariel Cuffaro Russo.