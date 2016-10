Central Córdoba: derrota y adiós para Santángelo

Final anunciado en barrio Tablada: Central Córdoba sufrió una nueva derrota y Oscar Santángelo dejó de ser el entrenador. Sportivo Barracas le aplicó el golpe de gracia al ciclo del Cabezón, quien en ocho fechas jamás logró encontrarle la vuelta a un equipo que el mismo armó para pelear arriba y actualmente navega sin rumbo por la mitad de la tabla.

Se veía venir el portazo. La irregularidad en los números no mienten (11 sobre 24) y el flojísimo rendimiento hizo el resto. El Charrúa nunca supo a que jugaba y esa imagen terminó de quedar bien en claro ayer en el Gabino Sosa tras otro duro revés ante un rival inferior.

El limitado Barracas le manejó los hilos desde el vamos y cada vez que se lo propuso lo lastimó. Con el simple libreto de tocar la pelota con criterio, la visita lo fue arrinconando lenta pero inexorablemente, hasta que Milanesio la mandó a guardar en contra tras un rebote del arquero Romero.

Tras el descanso Santángelo se la jugó con el ingresado de Lescano por un intrascendente Bulleri. Y la apuesta funcionó, ya que el Tate inventó un penal que terminó en el empate de Rocca desde los doce pasos.

Pero la alegría le duró poco al local. Mariano Gorosito desnudó las tremendas falencias del fondo charrúa y en un ratito le clavó dos estocadas letales: 3-1 imposible de remontar para un equipo con poquísimas ideas como Central Córdoba, que si llegó al descuento por intermedio de Mustachi fue más por impericia del rival que por mérito propio.

El resultado final no reflejó en absoluto lo que sucedió dentro del terreno de juego. El Matador jugó pésimo y se quedó sin entrenador en la recta inicial de un campeonato muy largo.

Oscar Santángelo ya es historia. El Cabezón se marchó con pena y sin gloria. ¿Quién se hará cargo de este fierro caliente?

El Mate va por la cima

Argentino de Quilmes recibe hoy a Deportivo Merlo con la misión de ganar para treparse a lo más alto de la tabla de posiciones del campeonato de Primera C. La 8ª fecha continuará mañana con El Porvenir vs. Luján, el líder Sacachispas vs. San Martín de Burzaco y Sportivo Italiano vs. Defensores Unidos de Zárate. Ayer, Armenio superó 2-0 a Berazategui y empatados finalizaron Midland con J. J. Urquiza (0-0) y San Miguel con Cambaceres (2-2).