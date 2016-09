Central Córdoba consiguió una victoria que ilusiona

¡Así sí, Córdoba! Con autoridad y buen juego. El Charrúa jugó un gran partido ante su público, despachó 3-1 a Midland y sumó su segunda victoria al hilo en el campeonato de Primera C para treparse a lo más alto de la tabla de posiciones.

La tercera fue la vencida para el elenco de Oscar Santángelo. No en el resultado, ese que ya había llegado la jornada anterior en Ensenada frente a Defensores de Cambaceres, cuando se impuso por la mínima con gol de Ramiro Rocca.

El examen que el equipo del Cabezón aprobó ayer en el Gabino Sosa fue el del rendimiento colectivo: de entrada fue superior a su rival, generó muchas situaciones de gol y casi no pasó sobresaltos en defensa, con excepción de ese rato final cuando el pleito ya estaba totalmente liquidado y el Ferroviario llegó al descuento.

Salió a jugar con todo el Charrúa, que en apenas 2 minutos tuvo una clara en los pies de Rocca. Pero no se desanimó el Matador, que siguió presionado en todos los sectores de la cancha, asfixiándolo a Midland bien arriba. Y la apertura del marcador no se hizo esperar. Córner de Sánchez desde la izquierda, Godoy se la bajó a Ferrari y a cobrar: golazo del 11, quien la calzó de sobrepique y le reventó el arco a Ojeda.

Pero lejos de conformarse, Córdoba fue por más y a los 36 volvió desnivelar por intermedio de Ferrari, el talentoso volante surgido del club que tanto tiempo tardó en regresar de una rotura de ligamentos cruzados el año pasado y que poco a poco va acercándose a su mejor versión.

Y antes del descanso tuvo el tercero, pero la definición de David Solari (de gran partido) dio en el palo. Aunque el delantero tendría revancha enseguida: ni bien comenzó el segundo tiempo capitalizó una gran corrida de Milanesio por izquierda para sellar el 3-0.

Se paseó en Tablada el Charrúa, que descansa en la cima de la tabla y quiere animarse a soñar en grande en este inicio de campeonato.

La pelota no se detiene

La 3ª fecha de la Primera continuará hoy con cinco duelos: El Porvenir vs. Berazategui, San Miguel vs. Sportivo Barracas, Sportivo Italiano vs. J. J. Urquiza, San Martín vs. Armenio y Merlo vs. Sacachispas. Cierran el martes Argentino de Quilmes y Dock Sud. Luján, próximo rival del Charrúa, había perdido el viernes en su estadio frente a Defensores de Cambaceres.

Comentarios