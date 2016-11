Central, con once variantes mientras piensa en la Copa

Central apunta decididamente a la semifinal del miércoles contra Belgrano por Copa Argentina. Así lo ratificó Eduardo Coudet en la conferencia de prensa del jueves. Y así queda expuesto en la formación que dispuso el DT para afrontar el partido de esta noche desde las 20 en el Gigante ante el devaluado Olimpo, bajo el arbitraje de Héctor Paletta, con la televisación de Canal 3 y por la 11ª fecha del campeonato de Primera División.

El Chacho Coudet colocará un muleto. Y preservará a todos los jugadores que fueron titulares en el último partido en el torneo contra Boca: Marco Ruben, Teófilo Gutiérrez, Giovani Lo Celso, Walter Montoya, Sebastián Sosa, Paulo Ferrari, Dylan Gissi, Cristian Villagra, Marco Torsiglieri, Mauricio Martínez y José Luis Fernández.

De todos ellos, los únicos que esta noche se sentarán en el banco serán el uruguayo Sosa y Paulo Ferrari. Es que Coudet dispuso darle la titularidad en el arco al debutante Diego Rodríguez, el último de los refuerzos en llegar cuya habilitación se demoró más de lo previsto.

Coudet no definió el equipo. Pero igualmente trascendió que –además del debut del Ruso Rodríguez- propiciará el bautismo en la máxima categoría del juvenil volante Leonel Rivas, de apenas 16 años.

Rivas, nacido el 4 de diciembre del 99 en Rosario, llegó hace dos años y medio a Central proveniente de las divisiones inferiores de Tiro Federal, en el marco del convenio de intercambio futbolístico que vinculó a ambas instituciones durante una temporada. Hoy, la última joya tirolense tendría la chance de debutar en la primera división de Central.

Enfrente estará Olimpo, que suma los mismos puntos que Central (11) y que llegará a Arroyito con la necesidad de conseguir unidades, ya que se encuentra en zona de descenso. El equipo dirigido por Cristian Díaz lleva 14 partidos sin ganar fuera de Bahía Blanca.

Olimpo presentará una sola modificación respecto de la formación que viene de igualar sin goles con Gimnasia: el ingreso del defensor Yonatan Cabral por Juan Quiroga, quien ni siquiera viajó a Rosario.

Central mira de reojo la semifinal del miércoles en Formosa contra Belgrano por Copa Argentina. Pero antes debe cumplir con el fixture del torneo local frente a Olimpo. Con un equipo alternativo, para aprovecharse del flojo presente del rival y darle rodaje a jugadores sin tanta continuidad.

Venta de entradas para viajar a Formosa

El lunes se pondrá en marcha la venta de localidades para la semifinal del miércoles en Formosa. En las últimas horas la organización de la Copa Argentina dio a conocer el cronograma de expendio de entradas, que se llevará a cabo en las boleterías del Gigante de Arroyito. El lunes de 10 a 18, la venta será exclusiva para socios, mientras que el martes en el mismo horario, el expendio se ampliará para todos. El valor será de 250 pesos para las populares, y 400 pesos las plateas.

Por otra parte, la dirigencia también puso a disposición pasajes aéreos, cuyo valor asciende a 7.700 pesos, incluyendo el traslado a Formosa y la entrada. La venta es exclusivamente en la subsede del Cruce Alberdi en el horario de 10 a 20.

Otra alternativa para acompañar a Central en Formosa, exclusiva para socios, será el viaje en ómnibus con valor de 1.500 pesos, en el cual también incluye la entrada. Este servicio también puede adquirirse en el Cruce Alberdi, pero en el horario de 10 a 18. En Formosa también habrá venta de entradas: lunes, martes y miércoles en la Liga Formoseña ubicada en avenida Gobernador Gutnisky 2800.

La vuelta de Musto

En la semana de preparación, Coudet saludó con beneplácito la disponibilidad de Damián Musto, ya recuperado de una distensión ligamentaria de rodilla que había sufrido el 7 de octubre pasado. Un mes y medio después, Musto aparece listo para volver a la competencia. Y seguramente se sentará en el banco de relevos junto a Sebastián Sosa, Paulo Ferrari, Renzo Alfani, Joaquín Pereyra, Rodrigo Migone y Maxi Lovera.

Musto no juega desde la goleada 5-0 sobre Arsenal. Se perdió los partidos contra Estudiantes, Newell’s, Huracán, Independiente y Boca.

Por otra parte, hoy continúa la venta de plateas para socios y no socios para el partido frente a Olimpo en el Gigante. El expendio se desarrollará de 11 a 17 en la subsede del Cruce Alberdi, sito en Catamarca 3538.

¿Los valores? Socios 250 pesos; no socios 450 pesos; jubilados, pensionados y damas no socios 350 pesos, menores no socios 310 pesos y preferencial socio 500 pesos. La venta de plateas para socios y no socios comenzó ayer en las boleterías del Gigante.