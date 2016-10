Central, con muleto a Parque Patricios

Eduardo Coudet ya lo decidió. La importancia del partido del próximo miércoles ante Boca en Córdoba por los cuartos de final de Copa Argentina está fuera de cualquier discusión. Por lo tanto, el Chacho utilizará un equipo alternativo para visitar a Huracán, partido que se jugará el próximo sábado por la octava fecha del torneo de primera división. Aunque no hay que descartar que en ese muleto aparezca Teófilo Gutiérrez, quien todavía no rindió en Central a la altura de lo esperado.

El resto de los que habitualmente son titulares, en su gran mayoría, serán preservados de cara al juego de la semana que viene ante los xeneizes. Pensando en ese encuentro, que se disputará desde las 21.10 en el Mario Kempes, hay varios jugadores que ya tendrían un lugar seguro en el once titular.

El probable para Boca

De no mediar imponderables, ya habría ocho futbolistas que tendrían la chance de estar desde el arranque ante el xeneize. Esta nómina estaría compuesta por: el arquero Sebastián Sosa; los laterales Víctor Salazar y Cristian Villagra; los volantes Walter Montoya, Mauricio Martínez, José Luis Fernández y Giovani Lo Celso; y el delantero Marco Ruben.

Coudet aún debe definir quiénes serán los marcadores centrales frente a Boca. Aunque los que por ahora corren con ventaja sobre los demás son Esteban Burgos y Dylan Gissi. Por lo que Hernán Menosse y Marco Torsiglieri, estarían de movida ante Huracán.

¿Y el compañero de Ruben? Hay dos opciones: Germán Herrera, con más chances, o Teófilo Gutiérrez. El colombiano se jugaría buena parte de sus posibilidades de ser titular ante los xeneizes, a partir de lo que produzca este sábado frente al Globo. Es que, la idea del Chacho, es que Teo esté entre los once que saltarán al terreno en Parque Patricios.

El muleto ante Huracán

El equipo alternativo que saldrá a jugar este sábado a las 18.15 en el Tomás Ducó, tendrá algunas particularidades. Una de ellas, tal vez la principal, sería la presencia de Teo Gutiérrez. Es que el colombiano todavía no rindió a la altura de las expectativas que había en la previa. Y Coudet no estaría convencido de que Teo arranque como titular ante los xeneizes.

En cuanto al resto del equipo, los laterales serían Paulo Ferrari y Jonás Aguirre; entre los volantes estarían, Washington Camacho, Gustavo Colman y el juvenil Emanuel Ojeda, que esta semana entrenó con el pre seleccionado Sub-20 en el predio de Ezeiza. En ataque, en tanto, Teo estaría acompañado por Fabián Bordagaray. La dupla de marcadores centrales podría estar conformada por el uruguayo Menosse y Torsiglieri. Y Rodrigo Migone, de buen torneo en reserva, podría aparecer como volante ofensivo.

¿Y el arquero? Con Diego Rodríguez por fin habilitado, el Chacho deberá decidir si mantiene al uruguayo Sosa. O si lo preserva pensando en el cruce con Boca, y le da la chance de debutar al Ruso.

De todos modos, el mal estado de las canchas en el predio de Arroyo Seco, debido a la lluvia caída en las últimas horas, impidió realizar pruebas ayer. Por lo que apenas si se puede estimar un probable once para visitar a Huracán, que sería con: Sebastián Sosa o Rodríguez; Ferrari, Menosse, Torsiglieri y Aguirre; Migone, Ojeda, Colman y Camacho; Bordagaray y Teo Gutiérrez.

Entradas para la Copa

A partir de las 10 de la mañana, los hinchas de Central podrán adquirir las algo más de 20 mil entradas que dispondrán para el partido de Copa Argentina ante Boca. El trámite se realizará únicamente vía web, a través de la página de Autoentrada (www.autoentradas.com).

En tanto, la dirigencia auriazul prepara una promoción de venta de entradas y pasajes en micro, que se desarrollaría lunes y martes.

En cuanto a los valores de las entradas, que podrán adquirirse hasta en seis cuotas con tarjeta de crédito, son los siguientes: populares, 250 pesos; populares para menores, 200; plateas, 500 pesos.

Las localidades podrán retirarse en el Cruce Alberdi mañana, el sábado, el lunes y el martes, día en el que concluirá la venta, en el horario de 10 a 18. Para solicitar las entradas deberá presentarse el comprobante de la compra, la tarjeta de crédito y el DNI.

El día del partido, el miércoles próximo, no habrá venta de entradas en el Mario Kempes. Además, los simpatizantes de Central y de Boca deberán asistir a la cancha con su DNI. En caso de no presentarlo, no podrán ingresar.