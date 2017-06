Central Códoba juega el último de local contra San Martín de Burzaco

En casa, siempre obligado. Central Córdoba disputará hoy su último partido de la temporada en el Gabino Sosa, que sin duda festejará lo que fue la gran victoria 3-0 del lunes en cancha de Laferrere, donde el equipo comandado por Ariel Cuffaro Russo logró sellar su permanencia en Primera C.

Claro, ese era el objetivo primordial para el Charrúa, que tras otra irregular campaña, finalmente volvió a esquivarle al descenso. Pero ahora hay una nueva meta: dejar los tres puntos en casa esta tarde ante San Martín de Burzaco, que servirán y mucho de cara al próximo campeonato, en el cual el Matador comenzará nuevamente en el fondo de la tabla de los promedios.

Tras la goleada al Villero, el entrenador decidió mantener la misma alineación, aunque con una excepción: Renzo Funes, ausente el lunes por acumulación de amarillas, regresará a su puesto habitual de doble cinco en el mediocampo en lugar de Lucas Bracco.

Además, Alan Ledesma será esperado hasta último momento por el DT, ya que arrastra un fuerte estado gripal desde principios de la semana. Si no llega, su lugar será ocupado por el pibe Nicolás Sosa.

Sin chances de meterse al reducido pero salvado del descenso, al Charrúa no le queda otra opción que apuntar a engrosar su flaco promedio pensando en lo que será una nueva temporada en la C, que lo deberá tener como protagonista para no pasar sobresaltos.

ante sacachispas, el domingo

La última función del Charrúa en el campeonato de Primera C será el próximo domingo a las 15 en Villa Soldati ante el campeón Sacachispas, según anunciaron ayer desde AFA. Con el único ascenso directo en manos del Lila, aún restan definir los ocho equipos que disputarán el Reducido y el descendido: Cambaceres (124 puntos) y Argentino de Merlo (125) pelean por la permanencia.