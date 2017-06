Central busca un colombiano para el fondo

Tal como adelantó este diario en su edición de ayer, la dirigencia auriazul elevó una oferta a Independiente Santa Fe de Colombia por el defensor William Tesillo. La propuesta sería de alrededor de un millón de dólares por el 50 por ciento del pase, y los cafeteros deben responder en breve.

Además, en el Mundo Central crece la expectativa por la contratación de Néstor Ortigoza, que ya tiene un ofrecimiento auriazul por dos años de contrato. A esto hay que agregar que, por estas horas, se define si Rafael Delgado acepta la proposición Canalla por la compra de un porcentaje de su ficha para convertirse en refuerzo del plantel que conduce Paolo Montero.

Después de evaluar varios nombres para reforzar la zaga, entre los que aparece el paraguayo Carlos Rolón (Guaraní), Montero apuntó un marcador central colombiano. William Tesillo tiene 27 años y juega en Independiente Santa Fe.

Varios medios colombianos corroboraron ayer la información brindada por este diario, sobre la propuesta Canalla por la compra de la mitad del pase del defensor. Y si bien anuncian que Independiente no tiene en mente desprenderse del jugador, Central mantiene su expectativa. Aunque la oferta auriazul parece baja. Más aún, teniendo en cuenta que la cláusula de rescisión del contrato de Tesillo estaría fijada en 2,5 millones de dólares.

El zurdo tiene algo de rodaje en la selección de José Pekerman. Participó de cuatro cotejos junto a Teo Gutiérrez en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el año pasado. Además, fue titular en el amistoso que su selección perdió a principio de este año ante Brasil (1 a 0), también en Río. Y estuvo en el banco en un sólo cotejo de esta eliminatoria mundialista: en el triunfo ante Bolivia en La Paz (3 a 2), en marzo último.

Tesillo es titular en Independiente. Pero este año jugó relativamente poco. Apenas 9 partidos (2 por Libertadores, 2 por Supercopa, y 5 por torneo local) entre mediados de enero y marzo pasado. Es que el defensor sufrió la fractura de un dedo del pie derecho (quinto metatarsiano), jugando por la Libertadores ante los peruanos de Sporting Cristal, el 16 de marzo último.

Ahora, tras las ocho semanas que le demandó recuperarse de esa lesión, Tesillo está para volver al equipo. Los colombianos se encuentran jugando la segunda fase de la Sudamericana (NdR. ya empataron el partido de ida ante los ecuatorianos de Fuerza Amarilla), tras haberse ubicado terceros en su grupo de Libertadores.

La salida de Pinola

En las próximas horas, Central firmará el traspaso de Javier Pinola a River. “Estamos cerrando un acuerdo muy beneficioso para Central”, señaló Luciano Cefaratti, uno de los vice, respecto del acuerdo al que llegaron las instituciones. Los auriazules recibirán 3 millones de dólares limpios por la venta del defensor, el doble de lo que indicaba la cláusula de rescisión del contrato que el ex Nüremberg tenía. De todos modos, a esa cifra hay que restarle casi un millón de dólares, ya que Central todavía no terminó de pagar el pase Pinola, y le debe parte de la primera del contrato que tenía firmado. “Vamos a recibir 3 millones de dólares netos que no teníamos previstos para este presupuesto; y más allá de la partida del jugador, que nos duele, sentimos que defendimos los intereses del club”, admitió Cefaratti, que no dudó en reconocer que la salida de Pinola “no estaba en los planes” de la dirigencia ni del cuerpo técnico. Más tarde, el vicepresidente centralista dejó en evidencia el disgusto que generó en el seno dirigencial el accionar de River, buscando sacar al jugador de Central por la cláusula de rescisión. “La relación con River está resquebrajada, y es lógico, pero en estas situaciones hay que dejar de lado el orgullo”, confió Cefaratti. Y agregó: “Más allá del dolor, tuvimos que sentarnos a negociar y buscar el mejor acuerdo para Central; el diálogo con River está, pero cada uno sabe por cuál vereda camina”.

Delgado puede ser el primero

Se acerca el fin de semana y el Canalla todavía no cerró refuerzos. Pero hoy podría llegar el primero. Se trata de Rafael Delgado, que por estas horas responderá a una propuesta auriazul. Mientras tanto, los dirigentes de Central esperan que Ortigoza defina entre tres ofertas que recibió. Y, además, que Independiente no reciba llamados por el Ruso Rodríguez, para que reconsideren la realizada por los de Arroyito días atrás.

Delgado recibió una oferta de parte de los auriazules por la compra de una parte del pase. Y aunque no es la mejor que tiene sobre la mesa, el lateral zurdo está dispuesto a resignar algo de dinero para volver al club.

El plazo para contestar vence hoy. Y la directiva Canalla tiene buena expectativa de que Delgado dé el sí, y se sume al plantel que comanda Paolo Montero. ¿Y Ortigoza? En Central mantienen el optimismo respecto de su llegada, tras acercarle una propuesta por dos años. Pero el Gordo tiene otros dos ofrecimientos para evaluar. Uno, millonario, del Al Hilal de Arabia, donde dirige Ramón Díaz. La otra, de Colo Colo de Chile, solicitado por el técnico Pablo Guede. Por otra parte, se cerró el traspaso de Salazar a San Lorenzo. ¿El monto? El 80 por ciento del pase del lateral por 1,8 millón de dólares.

Con presupuesto aprobado

El miércoles por la noche, en la sub sede Cruce Alberdi, unos 500 socios aprobaron el Presupuesto General de Recursos y Gastos para el período que viene, el comprendido entre el 1º de julio de este año y el 30 de junio del 2018.

¿Los números? Se proyecta-ron unos 573 millones de pesos para ingresos económicos, y 559 de egresos. Mientras que, en relación al fútbol profesional, está previsto un ingreso de 136 millones de pesos y un egreso de 110.

Además, entre los anuncios y explicaciones de la dirigencia a los presentes, se informó que la cuota social sufrirá un aumento del 20 por ciento desde el mes de agosto; y también, que Fiscalía de Estado aprobó las reformas del estatuto que ya habían sido discutidas y consensuadas con los socios en Asambleas anteriores. Los integrantes de la mesa directiva protagonizaron la Asamblea del miércoles, y tuvieron la posibilidad de hablar a la audiencia. Inclusive, después de aprobar el Presupuesto, hubo lugar para escuchar inquietudes y consultas de los socios presentes. Sobre este tema, el que mostró su satisfacción fue el vice primer Lu-ciano Cefaratti, quien al respecto señaló: “Celebro que el socio nos haga preguntas y se saque las dudas”. Y remarcó que, a diferencia de etapas anteriores, “”Ahora Central tiene un patrimonio genuino”.

En tanto, el titular Canalla Raúl Broglia, mandó un mensaje a los hinchas: “La única manera de ayudar a Central es hacerse socio”, dijo Broglia de polémicas declaraciones días atrás contra el presidente de River.

En la misma línea de Broglia, el secretario Rodolfo Di Pollina apuntó: “Tenemos 60 mil Socios y cada vez más adheridos al débito automático”. Y remarcó también que, durante los más de dos años de gestión de esta dirigencia, “el Club creció muchísimo en todas las áreas”.

El que dejó una de las frases más fuertes de la noche fue el tesorero Canalla, Roberto Fattal Jaef. “Nosotros vamos a cerrar la historia financiera negra de Rosario Central”, dijo el hombre fuerte de la economía auriazul que, más allá de su habitual perfil bajo, deja huellas cuando declara.

Además de estos dichos, el pro tesorero Juan Cruz Rodríguez aseguró que “en el presupuesto presentado está la ver-dad, no ocultamos información”. Mientras que el vice segundo de la entidad, Ricardo Carloni, marcó el compromiso de esta comisión directiva: “Seguiremos trabajando para ubicar a Central en el lugar que se merece”.