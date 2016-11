Central, ante Belgrano, a fin de mes y en Formosa

No es oficial todavía. Pero la dirigencia auriazul maneja datos concretos sobre el partido semifinal de Copa Argentina que deben protagonizar Central y Belgrano de Córdoba. Y aseguran que “es un hecho” que ya habría fecha de disputa y escenario definidos. El compromiso eliminatorio se jugará el próximo miércoles 30 de este mes en Formosa, en el estadio Don Carlos Antonio Romero.

Mientras aguarda la confirmación oficial de parte de los organizadores de la competencia, Eduardo Coudet tomó muy bien la noticia. Es que una de las preocupaciones futbolísticas del Chacho pasa por la recuperación de Damián Musto, que hace algo más de un mes sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla. Y si el partido se jugaba el 23, la otra fecha que se barajaba, el volante hubiera tenido una semana menos de tiempo para completar la rehabilitación.

¿Y el escenario? Coudet prefería que el duelo ante los cordobeses se llevara a cabo en el estadio del Bicentenario de San Juan. Es que, según la información que maneja el DT canalla, el campo de juego de la cancha de los sanjuaninos está en mejores condiciones que el del estadio formoseño. Pero, en la balanza, hoy parece que el cuerpo técnico valora más el contar con tiempo extra para la puesta a punto de Musto, antes que las condiciones del piso donde se juegue el cotejo.

En cuanto a la fecha del partido copero, que se juegue el próximo 30 le permitirá a Coudet trabajar con tranquilidad en el armado del equipo para visitar a Boca. Es que los canallas visitarán la Bombonera el domingo 20, con 10 días de tiempo de cara al cruce con Belgrano en Formosa. En cambio, el Chacho tendrá que tomar precauciones para el fin de semana siguiente de jugar ante el Xeneize. Eso será por la fecha 11 del torneo de primera división, cuando Central reciba a Olimpo de Bahía Blanca. En el cronograma que entregó AFA, ese partido está previsto para jugarse en el Gigante el sábado 26 desde las 21.

Respecto del escenario, el estadio Don Antonio Romero fue inaugurado en 1980, pertenece a la Liga Formoseña de Fútbol, y tiene capacidad para unas 23 mil personas. Los auriazules no jugaron nunca allí, donde actualmente hace las veces de local Sportivo Patria, equipo que milita en el torneo Federal A. Los canallas enfrentaron una vez a Sportivo Patria en Formosa. Fue en el Nacional de 1976, pero el Antonio Romero todavía no estaba construido. En ese cruce, hace 40 años, los formoseños se impusieron por 1 a 0.

Entrenan en Arroyo

Los auriazules cumplieron ayer por la mañana en Arroyo Seco con la segunda jornada de entrenamiento. Allí, la atención estuvo centrada en la recuperación de Damián Musto.

El casildense transita la quinta semana de rehabilitación, primera en campo, tras sufrir una lesión en el ligamento lateral interno de una rodilla. Si todo sigue bien, Musto empezaría a trabajar a la par de sus compañeros el lunes próximo. Eso sería clave pensando en la posible vuelta del volante, que Coudet espera sea en las semis de la Copa Argentina.

“Ante Belgrano no va a ser fácil”

Aprovechó su oportunidad. Con el gol que convirtió hace unos días ante Boca, por los cuartos de final de la Copa Argentina, Germán Herrera recuperó terreno en la consideración futbolística dentro del Mundo Central.

Es que a su habitual despliegue, el Chaqueño le aportó un tanto clave, el segundo ante el Xeneize, el que terminó siendo decisivo para que los auriazules avancen a las semifinales de la competencia.

Ahora, con Belgrano en la mira copera, Herrera se ilusiona con mantener su lugar en el equipo. Aunque sabe que no será sencillo, ya que compite con Teófilo Gutiérrez, el refuerzo más importante que contrató el Canalla en este último libro de pases.

—¿Cómo ves el partido de Copa ante Belgrano?

—Internamente, sabemos que con Belgrano no va a ser fácil. Imagino un partido muy difícil, muy luchado. Muchos medios en Buenos Aires daban que Boca nos iba a ganar, y nosotros fuimos y les ganamos. Esto es fútbol, y puede pasar cualquier cosa. Nosotros tenemos que tratar de estar concentrados al cien por ciento para no pasar sobresaltos. Creo que, si este equipo está concentrado y mantiene el nivel de intensidad, podemos hacer un buen partido. Depende mucho de nosotros.

—¿Estás viviendo un momento especial por el importante gol que convertiste ante Boca?

—Lo tomo con tranquilidad y naturalidad, como siempre lo hice. Me ha tocado jugar, me ha tocado estar afuera. Es algo normal. Lógicamente que uno siempre quiere jugar y trabaja para eso, después la decisión la tiene el entrenador.

—¿Sentís que te ganaste el lugar? ¿Te sorprendió que te haya tocado jugar estando Teo para hacerlo?

—Cuando llegué acá vine a pelear un lugar, y siempre trabajo al máximo para ganármelo. Me ha tocado estar afuera y me ha tocado estar adentro. Uno piensa en ayudar al grupo y hoy me siento muy bien, con mucha confianza para hacerlo.

—Están en la semifinal de la Copa Argentina, pero en el torneo el equipo es muy irregular. ¿Qué análisis hacen de esta situación?

—Cada uno de nosotros es consciente de esto. Lógicamente que no buscamos estar así en el campeonato, pretendíamos tener mayor protagonismo y más puntos. Pero las circunstancias marcaron que en algunos partidos no hayamos encontrado el juego. Y, cuando lo hicimos, no supimos definirlo. Esa es la clave para entender por qué en el campeonato no sumamos los puntos que queríamos.

—¿Qué deben corregir para no tener esa irregularidad en los partidos?

—Tenemos que tratar de mantener la intensidad que nos llevó a la solidez que tuvimos en el primer semestre. Por momentos lo hacemos, y en otros no. Esa es la clave. Y normalmente este equipo lo hace. Por eso insisto en que hay que mantener el nivel de concentración y de actitud que tuvimos en el partido contra Boca por la Copa.