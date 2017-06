Central, ante Banfield, busca sumar y hacer cuentas

Más allá de los buenos resultados obtenidos por Central en este 2017, el objetivo todavía sigue en veremos. Por este motivo, buscando un lugar entre los que participarán en la próxima edición de la Copa Sudamericana, los dirigidos por Paolo Montero deben sumar la mayor cantidad de puntos posibles en este tramo final del torneo. Y la primera estación de este camino de tres etapas, será en cancha de Banfield. Allí, al Canalla lo espera el equipo de Julio Falcioni, que todavía mantiene chances matemáticas de pelarle el título a Boca y a River.

El compromiso, correspondiente a la fecha 28 de este torneo, se disputará en el Florencio Sola desde las 21.15, y contará con el arbitraje de Darío Herrera.

Para afrontar este duelo, Montero realizará dos variantes respecto de los que fueron titulares la fecha pasada, cuando los auriazules igualaron sin tantos frente a Colón de Santa Fe en Arroyito. Una de las variantes será en defensa, donde Víctor Salazar desplazará al banco a Hernán Menosse. La otra modificación será obligada, ya que Marco Ruben fue operado este jueves. Y en su lugar jugará Germán Herrera, acompañando a Teo en ataque. Mientras que Damián Musto, que arrastraba una molestia muscular en el muslo derecho, fue exigido ayer y seguirá en el equipo.

Entrenaron y viajaron

El plantel entrenó este jueves por la tarde en Arroyo Seco, donde se sumó Teo Gutiérrez y fue exigido Damián Musto. Luego del ensayo, los futbolistas partieron a Capital Federal. Además de los 11 que serían titulares, viajaron otros ocho futbolistas: Jeremías Ledesma, Hernán Menosse, Esteban Burgos Mauricio Martínez, Diego Becker, Maximiliano Lovera, Leonel Rivas y Fabián Bordagaray.

Operaron a Ruben

Tal como estaba previsto, este jueves por la mañana fue operado Marco Ruben. La intervención quirúrgica para la “resección de exostosis en el hueso calcáneo izquierdo” se realizó en el sanatorio Mapaci y el resultado fue “satisfactorio”. Al menos, así lo definió en un comunicado oficial el médico del plantel profesional, Marcos Diez, quien presenció la cirugía, que fue llevada a cabo por los doctores José Luis Aparicio y Gustavo Pintón. Tras la intervención, que duró casi una hora, Ruben pasó la noche en el sanatorio, y a primera hora de hoy será dado de alta. Durante las próximas tres semanas, el delantero utilizará un “walker” para inmovilizarle en el pie izquierdo. Y luego comenzará los trabajos de rehabilitación específicos. En principio, de no mediar imponderables, Ruben debería estar en condiciones de volver a jugar en dos meses.

“Nos tenemos que venir con algo”

Como cada semana, Paolo Montero insistió en que “el partido que viene es el más importante”. Aunque esta vez dejó en claro también la necesidad que tiene el Canalla de sumar ante Banfield para mantener buenas expectativas de lograr el objetivo: clasificar para jugar la próxima Sudamericana.

—¿Qué rival esperás?

—Un equipo duro, ordenado tácticamente y muy eficaz. Hoy tiene jugadores que están en un gran nivel como Bertolo o Cvitanich, que es un gran oportunista, es un jugador muy mañero dentro del área, sabe moverse y aguanta bien la pelota. También cuenta con Sperduti, que te hace el lateral, y tienen dos jugadores muy jóvenes en mitad de cancha que manejan bien la pelota. Va a ser un rival peligroso, y nosotros somos conscientes de que nos tenemos que venir con algo. Hay que ir a afrontarlo de la mejor manera, y buscar ser protagonista como lo buscamos ser en todos los partidos.

—Recién dijiste hay que traer algo de Banfield. ¿Es más importante este encuentro que el del martes con Talleres?

—El partido más importante es el que tenemos con Banfield porque somos conscientes de que no sumamos los tres puntos que merecimos con Colón. Y ahora hay que ir a buscar a cancha de Banfield los puntos que se perdieron. Sabemos que Banfield depende de algunos resultados, pero lucha por el título. Y ese no es un dato menor para la motivación de un grupo de profesionales.

—En estos partidos, ¿se deja de lado el cómo ganar?

—Pienso que el cómo es importante siempre. Y creo que el equipo está en un nivel alto, con buen fútbol. Está generando muchas situaciones de gol, tiene intensidad, busca ser protagonista como les digo siempre con los dos zagueros plantados en la mitad de la cancha, y eso ya lo tiene y no va a cambiar. Lo que sí tenemos que ser conscientes de que tenemos que venir con un resultado positivo para poder seguir aspirando al objetivo nuestro porque no hay que olvidarse que si vos no sacás buenos resultados en estos tres partidos, podés quedar en el puesto 18 o 20. Y, por desgracia, la gente se queda con la última imagen. Todo lo que se logró hasta ahora en estos trece partidos se te puede ir en los últimos tres. Tenemos que seguir con esta mentalidad.

Temas canallas

Dos titulares en capilla. Cuatro futbolistas auriazules se encuentran al límite de una sanción por amonestaciones acumuladas. Se trata de Esteban Burgos, Hernán Menosse, Washington Camacho y Gustavo Colman. Pero esta noche sólo serán titulares dos de ellos: Camacho y Colman. Si alguno de ellos ve una amarilla frente a Banfield se perderá el juego siguiente, el del martes ante Talleres en Arroyito.

Los números de Herrera. El partido de este viernes será arbitrado por Darío Herrera. En el historial general, este juez ya dirigió a Central en 11 oportunidades, en las que se registraron 4 éxitos del Canalla, 5 empates y 2 caídas. El último antecedente se registró el 20 de noviembre del año pasado. Ese día, por la 10ª fecha de este torneo, los auriazules igualaron en un tanto ante Boca en La Bombonera. Herrera es junto a Rapallini, Espinoza y Loustau uno de los cuatro que más veces dirigió en este torneo, con 24 presencias.

Fuera de casa es regular. Central no viene realizando una buena campaña en condición de visitante. En lo que va del torneo, Central disputó 13 encuentros fuera del Gigante, con 4 éxitos (Belgrano, Quilmes, Temperley y Newell’s), 5 empates (Atlético de Rafaela, Huracán, Boca, Sarmiento y River), y 4 derrotas (Vélez, Estudiantes de La Plata, Unión de Santa Fe y San Lorenzo). El Canalla sólo cosechó 17 puntos sobre 39 posibles, lo que representa un 43,59 por ciento de eficiencia. Jugando como visitantes, en estos 13 cotejos, los auriazules marcaron 15 tantos. Los autores de esos goles son: Ruben, con 3; Camacho, Herrera, Carrizo y Teo, con 2 cada uno; Montoya, Colman, Bordagaray, y Lo Celso, hicieron uno.

La reserva también este sábado. El equipo de reserva de Central enfrentará a su similar de Banfield este sábado desde las 14 en el predio que el Taladro posee en Camino de Cintura, en el predio Luis Guillón. El equipo formará con: Marcelo Miño; Nahuel Gómez, Tomás Zanotti, Nicolás Giménez, Facundo Rizzi; Félix Banega, Matías Mansilla, Matías Palavecino y Joaquín Pereyra; Rodrigo Migone y Agustín Coscia.