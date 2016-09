Central: a enderezar el rumbo

El escenario obliga. Tras un flojo arranque de torneo, sumando sólo un punto sobre seis en juego, Rosario Central buscará enderezar el rumbo. Para ello, no hay otra opción, debe derrotar esta tarde a Patronato de Paraná, que perdió sus primeros dos juegos.

El encuentro, correspondiente a la tercera fecha de torneo de primera división, se disputará desde las 16.15 en Arroyito, y contará con el arbitraje de Fernando Rapallini.

Para afrontar este compromiso, Eduardo Coudet no confirmó oficialmente la formación titular. Pero todo indica que habrá varios cambios respecto de los que perdieron el domingo pasado ante Vélez en Liniers.

Uno será obligado, el ingreso de Paulo Ferrari por el suspendido Víctor Salazar (recibió dos fechas de suspensión).

Además, en ataque, reaparecerá Teófilo Gutiérrez (se repuso de una distensión muscular) en lugar de Germán Herrera.

Y la última modificación, provocaría el debut del defensor Hernán Menosse. Aunque no hay certezas de quién saldría, si Burgos o Torsiglieri.

A este panorama, habría que agregar otras tres dudas en el mediocampo. Walter Montoya, José Luis Fernández y Giovani Lo Celso, no tendrían el lugar asegurado. Y se lo estarían discutiendo Gustavo Colman, Washington Camacho y Fabián Bordagaray.

Concentraron anoche

Tras el ensayo de aye, Coudet dio la nómina de los 18 futbolistas que concentraron anoche en Arroyo Seco. Teniendo en cuenta el probable titular, en el banco estarían Jeremías Ledesma (Rodríguez aún no fue habilitado), Esteban Burgos, Mauricio Martínez, Gustavo Colman, Washington Camacho, Fabián Bordagaray y Germán Herrera.

Ganó la reserva

La reserva de Central derrotó 1-0 a su par de Patronato. El único gol del encuentro, que se disputó ayer por la tarde en Granadero Baigorria, fue obra de Rodrigo Migone. Ahora, el Canalla suma 6 puntos en 3 partidos jugados, con 2 triunfos y 1 caída. El once titular formó con Marcelo Miño; Nahuel Gómez, Renzo Alfani, Santiago Heredia, Luciano Recalde; Emanuel Ojeda (ST 14m Joel Reinoso), Matías Mansilla, Matías Palavecino (ST 28m Andrés Lioi), Joaquín Pereyra; Leonel Rivas y Migone (ST 14m Agustín Coscia). En el banco, los que quedaron sin ingresar fueron Juan Pablo Romero, Félix Banega, Joel López, y Maximiliano Lovera.

¿Llegó la hora del Talibán?

Aunque Coudet no confirmó el equipo, todo indica que Hernán Menosse tendrá esta tarde la chance de debutar oficialmente en Rosario Central. El defensor uruguayo de 29 años, se sumó al plantel que conduce el Chacho en julio pasado. Llegó a préstamo por un año, proveniente de Once Caldas de Colombia, y hasta ahora sólo participo en cuatro encuentros de la pretemporada.

Para Menosse, el partido de esta tarde ante Patronato de Paraná no será uno más. Y el concepto no sólo tiene que ver con la circunstancia de su debut con la casaca auriazul. Es que el Talibán recibe esta posibilidad en un contexto futbolístico particular del Canalla. Entre otros, por los errores defensivos, individuales y colectivos, cometidos por el equipo el último domingo ante Vélez. Lo ocurrido en Liniers en esta segunda fecha generó, entre otras consecuencias, que el DT pusiera en jaque la continuidad de los marcadores centrales que arrancaron el torneo como titulares el torneo: Esteban Burgos y Marco Torsiglieri.

En ese escenario, Coudet le abriría la puerta al debut oficial de Menosse. El ex Once Caldas fue protagonista en la mayoría de los cotejos disputados durante la larga pretemporada auriazul. Participó en cuatro de esos ensayos. El primero fue ante Puerto General San Martín (PSM) en Arroyo Seco, y fue triunfo Canalla por 3-0 con gol del uruguayo incluido. Mejor presentación, imposible.

Después, llegaron dos derrotas en el country, frente a Unión de Santa Fe (1-2), y ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Estos tres amistosos contaron con un factor común para Menosse, en todos esos encuentros hizo dupla central con Torsiglieri.

Su último partido extraoficial en el Canalla fue el pasado 13 de agosto, en el amistoso presentación de temporada ante Sudamérica de Uruguay. Ese encuentro se disputó en el Gigante de Arroyito, y el uruguayo fue segundo marcador central de Burgos. Central ganó 1 a 0 con gol de Marco Ruben. Y, con el juego igualado, un cabezazo de Menosse se estrelló en el travesaño.

Si bien todavía no sumó minutos oficiales en el equipo que dirige Coudet, el Talibán tuvo un primer semestre de año muy activo en Once Caldas. Allí disputó 26 partidos de los 28 que protagonizó su equipo en este 2016 antes de su partida, y todos como titular. De ellos, 20 fueron por el torneo local, donde recibió 6 amarillas; y los 6 restantes por la Copa Colombia, donde vio 4 amarillas y una roja directa. No marcó goles en lo que va de la temporada.

Su despedida del Caldas fue el pasado 4 de julio, por la fecha inicial del actual torneo de primera división colombiano, cuando su equipo derrotó a Deportivo Pasto (2-1) en condición de visitante.

“Trataré de dar todo. Estaba esperando esta chance”

“Lamentablemente no hemos empezado de la mejor manera, peo trabajamos muy intenso esta semana y tengo muchas ganas de aportar mi granito de arena si me toca, ya que uno está listo si el entrenador así lo decide”, señaló Hernán Menosse, que debutaría hoy en la defensa auriazul.

“Si me toca jugar, trataré de dar todo en el campo porque esta oportunidad la estoy esperando desde que llegué a este club”, apuntó el marcado central uruguayo de 29 años.

Uno trabaja como siempre, dar el máximo en cada entrenamiento y estar preparado por si le toca. Cualquier compañero que le toque jugar bienvenida sea porque todos daremos el máximo para salir de esta situación que nos tiene un poco preocupados.

Respecto del encuentro de esta tarde ante Patronato, Menosse reconoció las urgencias de Central. “Tenemos la responsabilidad de salir a ganar para encontrar el rumbo del equipo, es importante ganar en casa si aspiramos a pelear el torneo”.

Y luego, el ex Once Caldas de Colombia habló sobre su situación dentro del equipo. “Cuando firmé contrato en Central nadie me dijo que venía a ser titular; desde el primer día mostré mis ganas y deseo en cada entrenamiento de ganarme mi lugar, el entrenador dijo que tenía que esperar y así fue hasta ahora”, señaló Menosse.

