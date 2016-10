Cefaratti: “Central creció deportivamente a la par de lo institucional”

Con motivo de que se cumplieron dos años de la asunción de la actual comisión directiva de Rosario Central, el vicepresidente primero Luciano Cefaratti realizó un balance de la gestión. El directivo no sólo habló de lo que vienen haciendo en el club desde aquel 7 de octubre de 2014 cuando asumieron, sino que respondió a las preguntas de actualidad que hoy se hacen los hinchas canallas. El vice destacó la “transparencia” de los actos de gobierno que realizaron y no dudó en decir que “el crecimiento deportivo va de la mano de lo institucional”.

“En estos 24 meses Central ha logrado un posicionamiento institucional y deportivo que me parece que es la gran clave de la gestión que tiene un balance altamente positivo. Hay cuestiones que se ven y cuestiones que no están a la vista. No es casualidad lo que venimos logrando, sino que hay todo un proceso que tiene un montón de cuestiones. Central creció deportivamente a la par de lo institucional. En lo que va del año Central pagó casi un millón de dólares en juicios, de juicios que vienen de mucho antes. El nuestro es un modelo de gestión que tarde o temprano va a desembocar en algo exitoso. Uno cree que el balance de muy positivo, para que sea exitoso hay que ganar algo”, sentenció Cefaratti al ser consultado sobre cómo analizaba la gestión que vienen llevando a cabo. Y rápidamente indicó: “El día de mañana cuando esta comisión directiva se vaya, van a encontrar un club saneado”.

Luego, al ser consultado sobre cuál fue el mayor acierto, respondió: “Indudablemente que en lo deportivo fue la contratación del Chacho. Hemos tomado una decisión que en su momento, a la vista de todos, fue arriesgada. Pero nosotros teníamos convicción. Y así logramos traer lo que a mi criterio es uno de los mejores cuerpos técnicos de América. Pero también hay una gestión que empezó a generar las bases de un club previsible. Es un combo de cosas que se ven en las inferiores, en la Primera, en los predios y en la institución”.

Como contrapartida, el vicepresidente hizo autocrítica y reconoció el principal yerro que tuvieron en estos dos años de mandato. “Hay muchas cosas, pero la que más dolió fue lo que pasó en la venta de entradas de la final con Boca por Copa Argentina. Para nosotros fue un gran dolor porque uno siempre busca proteger a la gente, y vimos que sufrieron el hecho de hacer la cola, los palos y aglomeraciones. Eso fue algo que nos llevó a entender el contexto y nunca más ha pasado. Hicimos autocrítica y corregimos”.

—¿Qué dejó como enseñanza la salida de Marcelo Larrondo?

—Hay que entender que cuando un profesional no quiere estar en un lugar no hay que hacer demasiado esfuerzo. Central a Larrondo le dio muchísimo. Su salida pudiera haber sido distinta. No fue una salida decorosa ni para él ni para nosotros.

—¿Y la de Alejandro Donatti?

—En la formalidad de su salida faltaron algunas cosas. Pero su ida fue distinta a la de Marcelo Larrondo.

Cefaratti dice de

La fecha y sede de la Copa. “Es un interrogante. Más allá de rumores, oficialmente no hay nada. La realidad es que tenemos mucha confianza de que podamos jugar el 2 de noviembre. Eso ya se lo hicimos saber a AFA en una presentación que hicimos. En cuanto a la sede, San Juan y Córdoba están en la misma situación. Sí sabemos que San Juan es uno de los principales sponsor de la competencia.

La situación del Ruso Rodríguez. “La situación es complicada a partir de algo que es ajeno a Central. Todo esto nace de una inhibición general que tiene Independiente a partir de la cual el jugador para que pueda pasar a otro equipo y sea habilitado necesita un recurso de amparo. Esto en primera instancia tuvo un fallo negativo y la resolución de la cámara de apelaciones aún no ha salido. Nosotros en el contrato dejamos todo establecido por si pasaba lo que viene ocurriendo en caso de que no sea habilitado resolveremos el vínculo”.

Central en AFA. “Central se ha ganado un lugar en AFA. En el armado de la Superliga Central ha tenido un lugar preponderante tanto en la comisión económica como en la jurídica. Hemos ido a todas las asambleas y a todas las reuniones de comité”.

La ida del hermano de Lo Celso. “Hay una gran relación con la familia. Nos contaron la situación. Es una posibilidad de que la familia se vaya a vivir a París y obviamente Francesco (hermano de Giovani) también. Hay cuestiones que como club tenemos que entender”.

La asamblea que se viene. “El miércoles vamos a detallar y a debatir el movimiento que hicimos en el mercado de pases. En la asamblea no habrá vallas, todos los socios estarán sentados y tendrán el micrófono a disposición”.

La relación con Newell’s. Hay una relación excelente, son gente de bien. Nos ha tocado conocerlos. La relación es muy buena con la dirigencia de Newell’s. Esto es algo muy positivo para la ciudad.

La falta de oposición. “Siempre es sano que haya oposición, la democracia se trata de eso. Creo que también tiene que ver con lo que hemos generado”.