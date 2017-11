Ceballos rompió el silencio: “Volvería a dirigir Central-Boca”

Tras un tiempo sin realizar declaraciones, Diego Ceballos rompió el silencio en el programa “¿Cómo te va?” de Radio Rivadavia y habló de todo lo que vivió tras aquella polémica final entre Central y Boca por la Copa Argentina 2015 que ganó el Xeneize 2-0 tras un insólito penal cobrado por el juez.

“Hubo momentos donde la pasé muy mal, de repente tuve un error arbitral y se cayó todo el esfuerzo que venía haciendo. Me dolió mucho porque hace 20 años que estoy en el arbitraje y tenía impotencia porque ese mismo fallo lo vemos todos los fines de semana en el fútbol argentino actual”, arrancó diciendo el juez sobre aquella noche en el Mario Kempes.

También afirmó que “no quería desaparecer del arbitraje porque en el común de la gente iba a quedar ‘Ceballos anduvo en algo raro’. Salía a la calle y sentía que me estaban mirando, que me van a decir cosas. Un poco me perseguía”. Y enseguida agregó: “Tuve muchas amenazas de muerte. Mi señora y mis hijos también”.

Actualmente, el juez que dirige en la B Nacional expresó: “Estoy remándola. Hace dos años atrás estaba dirigiendo la Copa Libertadores. En los partidos del ascenso me está yendo bien”.

“Hablo mucho con Horacio Elizondo (Titular de la Comisión de Árbitros) y me respaldo en él, que es la cabeza del equipo”, sostuvo el oriundo de Hurlingham.

El ex árbitro internacional sostuvo que “Central era el equipo que más había dirigido en mi carrera” para luego expresar que “no sería conveniente ir a Rosario. Pero si me mandan a dirigir Central diría que sí” y luego sentenció “volvería a dirigir un Central-Boca”.

“El arbitraje es una profesión que amo, pero que es muy ingrata. Me voy a seguir equivocando. Si pienso que no, me equivoqué de profesión” afirmó Diego Ceballos para finalizar la charla.