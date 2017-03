Causa Los Sauces: Cristina será indagada por Claudio Bonadio

Tras la presentación de sus hijos, la ex presidenta Cristina Kirchner regresará hoy a los Tribunales de Comodoro Py para declarar como imputada en la causa “Los Sauces”, por lo cual está previsto un importante operativo de seguridad en los alrededores del edificio.

Al igual que lo hicieron Máximo y Florencia, la ex presidenta entregará un escrito ante el juez federal Claudio Bonadio con su descargo, confirmaron fuentes de su entorno a NA, en el marco de la imputación por presunto cohecho y lavado de dinero.

La indagatoria está pautada para las 9 en el cuarto piso del edificio de Retiro, donde Bonadio tiene su despacho: el paso de Cristina Kirchner por Comodoro Py 2002 estará marcado por un fuerte operativo de seguridad, aunque no se esperan movilizaciones de respaldo, ya que exjefa de Estado pidió a sus militantes que participen de la movilización de la CGT al Ministerio de Producción.

En cambio, la exmandataria asistirá acompañada por un grupo de “dirigentes cercanos”, además de su abogado, Carlos Beraldi, supo NA.

La presentación de la ex presidenta se producirá en medio de insistentes advertencias del kirchnerismo sobre la posibilidad de que Bonadio ordene su detención, lo que ratificó este lunes el diputado nacional y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque.

“No descartamos que este martes Cristina pueda quedar presa. El escenario es muy complejo”, advirtió Larroque.

Incluso, la semana pasada la exmandataria había reclamado a Bonadio la eximición de prisión de Florencia y denunciado que el juez buscaba detener a su hija como parte de un plan de persecución “político-judicial” en su contra.

“Como lo he dicho en muchas oportunidades, no tengo ni tendré temor alguno en enfrentar cualquier cargo que se me formule, incluso si para ello debo padecer la pérdida de mi libertad ambulatoria. De la otra, estos jamás me podrán privar… Sin embargo, no voy a tolerar que mi familia sea sometida a semejantes vejámenes”, advirtió entonces Cristina Kirchner.