Cataluña y Rosario, en sintonía

De visita oficial por Argentina, Ignasi Planas, presidente de la Federación de Rugby de Cataluña, se reunió ayer en la URR con Juan José Pablo, secretario de la URR, y Adrián Ghiglione, subsecretario de Recreación y Deporte de Rosario.

“Sobre el rugby argentino, ya tenía conocimientos desde el juego, de sus selecciones y sus éxitos, pero sobre todo deseaba conocer la estructura de un rugby con muchos años de experiencia que nos ayude a una Federación como la nuestra, que es veterana también pero tierna, a estructurarse de una manera sólida como lo son en Argentina”, dijo Planas en dialogó con El Hincha.

Sin dudas, cuando se hace referencia a Cataluña se habla de Barcelona y de fútbol, Planas se refiere a como la Federación aplica políticas de captación: “En Cataluña, no sólo el fútbol, sino en concreto el Barcelona es una especie de bestia que se lo come todo, y tenemos una importante dificultad a la hora de captar jugadores. Nos está ayudando mucho en este sentido, el sostener en nuestro deporte los valores del rugby, como algo intrínseco a la manera de ser y la manera de jugar de nuestros jugadores y jugadoras, esto nos permite diferenciarnos, no sólo del fútbol sino de otros deportes. Somos estrictos en mantener estos valores del rugby, de la solidaridad, de la pasión, de la disciplina que nos hacen diferentes, esto nos ayuda con los padres de los chavales que empiezan a jugar, y que identifican como algo muy positivo para que sus hijos practiquen rugby”.

En representación de la URR, Juan José Pablo expresó: “Tengo antepasados en Cataluña, mi abuela era catalana, para mí es un honor en forma personal y para la Unión también. La idea es ver qué se puede intercambiar, acercarle la estructura administrativa que tiene la URR, la política que lleva adelante y también la parte deportiva. Además asistir en lo que ellos requieran, ver qué podemos intercambiar, porque seguramente la Federación de Rugby de Cataluña, tendrá algo que a nosotros nos interese desde el punto de vista deportivo que podríamos imitar o emular”.

También Adrián Ghiglione, hombre fuerte del deporte rosarino, añadió: “Es muy positivo que se acerquen a compartir experiencias. Ignasi viene a buscar la nuestra pero podemos enriquecernos mutuamente, son dos experiencias distintas. Ellos tienen una concepción totalmente diferente a la nuestra respecto al rugby seven, dicho formato le dio un impulso muy grande por el camino olímpico, y nosotros el seven lo vemos más desde lo recreativo. Compartir experiencias y ver como podemos ayudarnos, esperemos que este tipo de reuniones sirvan para hermanar dos ciudades desde el rugby, ya lo tenemos a Messi de por medio, aprovechemos para hacer un lazo los del rugby sin tanto fútbol en el medio”.

“Esta es la primera reunión de rugby, llegué ayer (por el lunes), vamos a vernos con los responsables de la Urba, voy a comer con Carlos Araujo para ver desde un punto de vista de la UAR como estructuran su relación con las territoriales y cual es la estructura en cuento al seven que es muy estratégico para nosotros. Y por último ver al mánager de Los Pumas, simplemente para ver la organización. Desde el amateurismo es difícil de exigir cuando lo que quieres es subir un escalón de nivel, hacía la elite, pero por el contrario la buena respuesta de los jugadores es lo que nos esta animando. Evidentemente no se puede obligar a nadie a hacer un entrenamiento más en la semana de seven cuando estás en medio de la competición de rugby de quince, pero los jugadores agradecen que haya una buena estructura y un proyecto que les lleve a tener otro enfoque, para nosotros que el rugby sea olímpico, ha logrado que muchos jugadores se motiven y comprometan a fondo con el proyecto del seven”, aseveró el final Planas, quien se llevará de Argentina varias “valijas” llenas de información para implementar en un rugby que tiene muchas coincidencias con el mundo ovalado criollo, pero la más importante es inculcar valores, pilar para la práctica de rugby.