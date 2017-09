Caso Sarjanovic: qué dice la confesión por correo electrónico de una de las acusadas

Una de las dos mujeres que están acusadas de asesinar de 64 puñaladas al empresario gastronómico Diego Sarjanovic había confesado el crimen a través de una carta que envió por correo electrónico a una hermana que declaró como testigo en el juicio oral en la que también es juzgada su madre.

En la segunda jornada del debate que se sustancia en los tribunales de Rosario por el crimen de Sarjanovic (44), en el que están acusadas Virginia Carolina Seguer (40) y su madre Alicia Fernández (60), María Florencia Seguer relató detalles del mensaje enviado por su hermana.

“Con Diego tuvimos una fuerte discusión por deudas millonarias, con amenazas, insultos y agresiones en el departamento. Intenté separarme usando lo que encontré a mano, pero no pudiendo con su tamaño me defendí con un cuchillo el cual clavé numerosas veces”, expresa la carta que envió la acusada a su hermana menor.

En el correo electrónico exhibido como prueba en el juicio y enviado desde la dirección de la madre de ambas, Virginia detalla que Sarjanovic había llegado al departamento que ella alquilaba el viernes 4 de septiembre de 2015 por la mañana y que la discusión se produjo en la madrugada del sábado.

“En un momento cercano a la 5 AM cayó al piso sin vida, no tenía signos vitales. Me quedé helada y no llamé a la Policía porque sabía que no iban a dejarme acabar con mi vida”, señala la carta.

Agrega “que luego salió del departamento”, en Moreno 511, “para arreglar unos asuntos” y luego volvió para limpiar un poco “porque no podía ver tanta sangre y el hecho aberrante que había producido”.

En el mismo correo enviado el domingo 6 por la noche, Virginia se adjudica el crimen y libera de toda responsabilidad a su madre al escribir: “No quise que esto pasara. Soy la única culpable” y reitera la intención de quitarse la vida al sostener que ya encontrarán su auto y su cuerpo.

Esa carta fue entregada por María Florencia a la Policía y el cuerpo de Sarjanovic fue encontrado en la mañana del lunes 6 de septiembre cuando el departamento fue allanado por la Policía.

Otro testigo, Nicolás de Benedictis, citado también por el fiscal Miguel Moreno, dijo que Virginia, con quien había convivido hasta tres años antes del crimen, le había mandado el domingo unos mensajes de WhatsApp en los que le manifestaba “la intención de quitarse la vida junto a su madre”, por lo que concurrió a una sede del Ministerio Público para denunciar tal situación.

Aprovechando la presencia de estos testigos, las intervenciones realizadas por la defensa de Fernández apuntaron a demostrar que ella no intervino en el crimen y que era ajena a la relación afectiva y de negocios que presuntamente mantenía al empresario con su hija Virginia.

Ambas mujeres están acusadas de “homicidio agravado por ensañamiento y codicia” y por eso el fiscal Moreno adelantó ayer que pedirá para ambas la pena de prisión perpetua.

Según la investigación, Sarjanovic, que era gerente financiero de la firma MC Catering, le prestó dinero a Seguer, su amante y ex empleada de esa empresa, para un emprendimiento comercial que fracasó.

Ante la imposibilidad de devolver el préstamo, la mujer lo asesinó pensando que “si lo sacaba del medio” se libraba de su deuda, señaló el fiscal.

“Fueron poseídas o gobernadas por la codicia. Se endeudaron por un emprendimiento comercial que sólo en su imaginación podía ser exitoso”, argumentó en su alegato inicial.

La defensa de Seguer, en tanto, pidió la absolución al afirmar que su clienta “actuó en legítima defensa” ante una agresión de Sarjanovic por sus problemas financieros y el abogado de Fernández hizo la misma solicitud al sostener que “no hay pruebas” de que haya estado en el lugar del crimen.

Sarjanovic estuvo desaparecido desde el viernes 4 de septiembre de 2015 hasta que su cuerpo fue hallado apuñalado el domingo 6 en un departamento de Moreno 511, alquilado a nombre de Fernández y que presuntamente usaba su hija para los encuentros amorosos con el gerente.

Las mujeres, en tanto, fueron detenidas tres días después en la provincia de Córdoba cuando intentaban escapar a bordo de un auto.

El Tribunal, integrado por los jueces Patricia Bilotta, Delia Paleari y Gustavo Pérez Urrechu, informó que el juicio seguirá el lunes próximo con la declaración de más testigos, mientras que el miércoles 11 de octubre se realizarán los alegatos y la sentencia se dará a conocer el viernes 13 de octubre.