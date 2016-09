Caso Jonatan Herrera: uno de los policías recuperó la libertad

Uno de los cinco policías involucrado en el crimen de Jonatan Herrera recuperó la libertad aunque con restricciones.

Alejandro Gálvez se encontraba detenido desde enero de 2015 y desde hacia 12 meses se encontraba en prisión domiciliaria. Ayer, y tras la decisión de la Cámara Penal que revocó el procedimiento abreviado que lo tenía como beneficiario, la defensa del imputado solicitó su libertad. El juez Juan Andrés Donnola hizo lugar al pedido tras explicar que no está clara la participación que tuvo el imputado en el hecho. Tomó en cuenta el tiempo trascurrido, la confusión que existe en la investigación –fue imputado por tentativa de homicidio y se intentó un acuerdo abreviado por abuso de armas– la proporcionalidad de la pena y el tiempo de encierro que viene sufriendo el imputado para disponer la libertad del uniformado que seguirá vinculado al proceso. A su vez se realizó una audiencia preliminar por la última imputada en la causa. Se trata de una mujer policía que prestaba servicios en el Comando Radioeléctrico. El fiscal y las querellas coincidieron con la pretensión, solicitaron llevarla a juicio por homicidio calificado y requirieron una pena de prisión perpetua.

Jonatan Herrera fue mortalmente baleado cuando lavaba su auto en zona sur, en enero de 2015. La víctima quedó en medio de un tiroteo donde participó personal policial del Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica. Por el hecho hay 5 policías involucrados. Tres ya cuentan con acusación: Ramiro R. por homicidio calificado mientras que Francisco R. y Luís S., por tentativa de dicho delito. Por su parte Gladis G. una mujer que prestaba servicios en el Comando Radioeléctrico, fue imputada por homicidio y ayer tuvo lugar la audiencia preliminar donde la Fiscalía y la querella solicitaron llevarla a juicio. En último término Alejandro Gálvez había accedido a un acuerdo abreviado por abuso de armas y sentenciado a 3 años de prisión pero la Cámara Penal revocó el abreviado y recomendó la revisión de la medida cautelar.

Fue por ello que la defensora de este hombre, Sara Marcos, solicito una audiencia de revisión de la prisión preventiva y sostuvo que el abreviado se revoca no porque haya tentativa de homicidio en el caso sino porque en 20 meses ni siquiera se determino que haya abuso de armas. Que en la balacera dispararon al menos 15 personas y la última imputación, a la mujer policía, suma a la confusión.

El fiscal Adrián Spelta refirió que al caerse el abreviado subsiste la imputación de tentativa de homicidio. Que en su momento arribaron a un acuerdo con la defensa al entender que no podían acreditar el dolo y ahora se entera de que, con asesoramiento profesional, lo firmó al solo efecto de recuperar la libertad. Sostuvo que la resolución de Cámara es oscura y confusa en cuanto a su interpretación, circunstancia incluso que llego a la defensa, quien se tomó 10 días para reclamar la libertad de su defendido. Refirió que el hecho de que Alejandro Gálvez no haya baleado a la víctima no implica que no haya estado en la línea de tiro, mantuvo la tentativa de homicidio y se opuso a la revocación de la medida cautelar.

La misma línea siguió la querella de la madre de la víctima, a cargo de Cinta Garcilazo y Analía Abreu, quienes además hicieron mención a las amenazas sufridas por la familia, al cambio de vida que debieron afrontar y solicitaron se revoque la domiciliara y cumpla en un penal la prisión preventiva. Aunque los representantes de la pareja de Herrera, Paul Krupnik y Gustavo Felman, no comulgaron con ello.

Sostuvieron que al estar conformes con el abreviado que Gálvez firmó sería incoherente mantener otra postura y apoyaron el planteo defensista. Finalmente el juez Donnola resolvió el planteo. Focalizó en el objeto de la audiencia que fue la revisión de la medida cautelar. Como regla a cumplir dispuso que Gálvez debe presentarse semanalmente en la Oficina de Gestión Judicial y seguirá vinculado al proceso.

Comentarios