Cartelera de teatro y música

Teatro

DIOS ES ATEO. La obra de Jorge Marcote, dirigida por Rubén Deninno, muestra una controvertida y acalorada conversación entre Dios y Freud. Actúan Jorge Marcote, Néstor Marcote y Liliana Belinsky. Viernes de junio, a las 21. Sala Tandava.

EL FABULOSO MUNDO DE LA TÍA BETTY. Un fantasma que recuerda, con su aparición, la mentira, la crueldad y la muerte. De Aldo El-Jatib. Viernes de junio, a las 22. El Rayo.

EL PRESI. La obra escrita y dirigida por Gustavo Postiglione revela la historia de un presidente analizando su discurso desde su búnker horas antes de su asunción, pero un secreto y un crimen cambirán la historia para siempre. Viernes de junio, julio y agosto, a las 22. La Morada.

HUMORAMA x 2. El show de stand up renueva la apuesta para no parar de reír. Viernes, a las 22.30. El Espiral.

ULF. Dos viejos actores llevan décadas viviendo en la calle a punto de ser encerrados en un asilo. Durante la madrugada planean, con sus convicciones y sus esperanzas, el estreno de un espectáculo que los salvará. La obra de Juan Carlos Gené recorre la historia argentina de los últimos cien años. Actúan Silvia Ferrari y Miguel Franchi. Viernes de junio, a las 22. Cet.

YO NUNCA FUI A BUENOS AIRES. Cantata Latinoamericana Involuntaria con el grupo músico-teatral The Jumping Frijoles, dirigido por Cristian Marchesi. El show incluye un amplio repertorio de divertidas canciones populares. Viernes, a las 21.30. El Aserradero.

Música

GUASONES. La banda llega con su nuevo material: Hasta el final. El show también contará con un imperdible recorrido por sus mejores canciones. Viernes, a las 21.30. Teatro Vorterix.

HOT CLUB ROSARIO. La agrupación celebra sus 61 años con la música, esta vez con un sentido homenaje al baterista Pierre Favre.Viernes, a las 21.30. Olimpo Centro.

JAZZ FESTIVAL 2017. Viernes, a las 19: Beatles Jazz Tributo con el grupo Polux. A las 20: dúo Aragón & Grandi. A la 21: Sergio Wagner Grupo. A las 22: Cardone-Casazza. Sábado 10: a las 19: Dr. Smooth. A las 20: Omar Pogonza Cuarteto. A las 21: Luciano Ruggieri Grupo. A las 22: Jorge López Ruiz Cuarteto. C.C. Fontanarrosa.

ORQUESTA LA BIABA + KOI BALLET. El sexteto rosarino de tango La Biaba se presenta junto al destacado ballet en un espectáculo donde el tango y la danza se fusionarán. Viernes, a las 21.30. Gran Salón. Plataforma Lavardén.

AGUSTÍN PISTONE. El cantante rosarino adelanta los temas de su próximo disco y recorre todo su repertorio, junto a una excelente banda integrada por Marcos Montes (bandoneón), Javier Pauletti (bajo y coros), Ulises Basualdo (guitarra y coros) y Osvaldo Sequeira (percusión). Sábado, a las 21.30. El Aserradero.

JEIEL. El músico rosarino lanza su disco Renacer. La producción debut en su carrera, inspirada por el inolvidable Gustavo Cerati, cuenta con 11 canciones que relatan historias al ritmo de su guitarra. Sábado, a las 22. Floyd (Dorrego 1362).

Muestras y Talleres

COOLTURA, FERIA DE DISEÑO. Vuelven los tradicionales domingos de feria a Roca y el río, en un año especial para Grupo Cooltura, en el que celebran 10 años del encuentro de diseñadores de indumentaria, accesorios y objetos. Domingos de 14 a 20. Entrada libre y gratuita. Roca y el río.

DÍAS DE WINCOFÓN. La muestra que revela los inicios del rock en Rosario incluye fotos originales e inéditas, colecciones de vinilos, aparatos de audios (vitrolas, wincofón), afiches, programas de mano, volantes, entradas y demás documentos gráficos que dan cuenta del inmenso legado de las dos primeras décadas del rock acontecidas en la ciudad. Se podrá visitar hasta el 20 de junio, de lunes a viernes, y dos horas antes de los shows programados. Sala de las Miradas. Plataforma Lavardén.

HISTORIA COLECTIVA. El Monumento Nacional a la Bandera invita a todos los ciudadanos a compartir sus historias, fotos, videos y audios relacionados con él. Con la mira puesta en el 20 de junio de 2017, día en que cumple seis décadas desde su inauguración, el Monumento Nacional a la Bandera invita a toda la ciudadanía a ser protagonista de la gran historia de su creación, que es la historia de todos. El material debe ser enviado a través de historiacolectiva@monumentoalabandera.gob.ar, a través de Facebook o Twitter con el hashtag #MiHistoria. Consultas al 4802238/39 (interno 104).

ILUSTRADORES ESPAÑOLES. La muestra cuenta con 67 obras pertenecientes a 28 artistas del arte español contemporáneo. Los ilustradores que la componen son Ricardo Cavolo, Littleisdrawing, Aitor Saraiba, Iván Solbes, Gabriel Moreno, Javier Jubera, Conrad Roset, Paula Bonet, Eva Solano, César Fernández Arias, Paco Roca, Marta Altés, Robert Tirado, María Pascual, Sean Mackaoui, Violeta Lópiz, Óscar del Amo, Silvia Prada, Santiago Morilla, Luis Úrculo, Óscar Giménez, Noemí Villamuza. Se podrá visitar hasta el 18 de junio. Martes a domingos, de 15 a 19 (miércoles entrada gratuita). C.C. Parque de España.

TALLERES PARA TODOS. Clases de inglés (conversación), lunes a las 16.30. Dibujo, martes a las 17. Curso de historia del arte de Rosario, miércoles a las 17. Taller de escritura terapéutica, miércoles a las18. Taller de la memoria, miércoles a las 17. Taller de respiración, elongación y conciencia, lunes y miércoles a las 18.30. Taller interpersonal, jueves a las 18. Taller de teatro, viernes a las 18.30. Taller de guión, viernes a las 17. Informes e inscripción al 4301835. Biblioteca Popular Alfonsina Storni (Ovidio Lagos 367).

