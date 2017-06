Cartelera de cine

ABBATOIR. Terror. De Darren Lynn Bousman. Con Jessica Lowndes, Joe Anderson, Lin Shaye. Showcase: Trasnoche: a las 0.30. Village: a las 23. Trasnoche: a la 1.15. ALIEN COVENANT. Ciencia Ficción. De Ridley Scott. Con Michael Fassbender, Katherine Waterston y Billy Crudup. Village: Doblada: a las 22.40. Trasnoche: a la 1.15. DULCES SUEÑOS. Drama. De Marco Bellocchio. Con Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo y Fabrizio Gifuni. Hoyts: a las 12.20, 17.30 y 23.10. Del Centro: a las 17.15 y 21.45. EL BAR. Drama. De Alex de la Iglesia. Con Blanca Suárez, Mario Casas y Carmen Machi. Showcase: a las 12.10, 14.20, 18.20, 20.30 y 22.45. Trasnoche: a la 1. Village: a las 14.15, 16.15, 18.30, 20.45 y 23. Trasnoche: a la 1.30. Hoyts: a las 12.50, 20.40 y 22.50. Trasnoche: a la 1.10. Del Centro: a las 17.10 y 21.30. EL FARO DE LAS ORCAS. Drama. De Gerardo Olivares. Con Joaquín Furriel y Joaquín Rapalini Olivella. Arteón: Mañana y domingo 18, a las 19. EL PESO DE LA LEY. Drama. De Fernán Mirás. Con Darío Grandinetti, Paola Barrientos y María Onetto. Del Centro: a las 15, 17.30, 19.30 y 22. Arteón: Martes 13, a las 19. EL REENCUENTRO. Drama. De Martin Provost. Con Catherine Deneuve, Catherine Frot, Olivier Gourmet. Del Centro: a las 15, 17.20, 19.30 y 21.50. EL REY ARTURO. Fantasía. De Guy Ritchie. Con Charlie Hunnam, Jude Law y Annabelle Wallis. Showcase: a las 12.05, 17.20 y 22.30. Trasnoche: a la 1.15. GUARDIANES DE LA GALAXIA 2. Aventuras. De James Gunn. Con Kurt Russell, Nathan Fillion, Glenn Close y Sean Gunn. Monumental: Doblada: a las 17.10 y 22.20. Showcase: Doblada: a las 15.20 y 18. Village: Doblada: a las 19.45. HUYE! Terror. De Jordan Peele. Con Daniel Kaluuya, Allison Williams y Catherine Keener. Showcase: a las 22.50. Trasnoche: a las 1.10. LA BELLA Y LA BESTIA. Fantasía. De Bill Condon. Con Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans y Ewan McGregor. Monumental: Doblada: a las 14.40 y 19.45. LA MOMIA. Fantasía. De Alex Kurtzman. Con Tom Cruise, Annabelle Wallis y Russell Crowe. Monumental: a las 19.50. Doblada: a las 14, 15.20, 16.10, 17.30, 18.20, 20.30, 22 y 22.45. 3D Doblada: a las 14.50, 17.10, 19.20 y 22.20. Showcase: a las 12.40, 15, 17.30, 19.50 y 22.30. Trasnoche: a la 1.20. 3D: a las 20.30 y 22.50. Doblada: a las 12.10, 14.30, 16.30, 17, 19, 19.30, 21.30 y 22. Trasnoche: a las 0.50. 3D Doblada: a las 13.10, 15.30 y 18. Village: a las 23.15. Trasnoche: a la 1.30. Doblada: a las 13.30, 15, 16, 17.30, 18.30, 20, 21 y 22.30. Trasnoche: a las 0.45. 3D Doblada: a las 14.30, 17, 19.30 y 22. Trasnoche: a las 0.15. 4D: a las 22.15. Trasnoche: a la 1. 4D Doblada: a las 13.45 y 19.30. Hoyts: a las 13, 15.30, 18, 20.30 y 23. Doblada: a las 14.30, 17, 19.30 y 22. Trasnoche: a las 0.40. 3D Doblada: a las 14, 16.30, 19 y 21.30. Trasnoche: a las 0.10. XD 3D: a las 20 y 22.30. Trasnoche: a la 1. XD 3D Doblada: a las 12.30, 15 y 17.30. LA PRINCESA QUE QUERÍA VIVIR. Drama. De William Wyler. Con Gregory Peck, Audrey Hepburn y Eddie Albert. Arteón: Mañana, a las 21. Miércoles 14, a las 19. LA SOÑADA. Drama. De Alejo Domínguez. Con Romina Richi e Iván González. Showcase: a las 12, 13.40 y 20.50. LOS PADECIENTES. Drama. De Nicolás Tuozzo. Con Eugenia Suárez, Benjamín Vicuña, Pablo Rago y Osmar Nuñez. Showcase: a las 14.55, 20 y 22.40. Trasnoche: a la 1. LOS PITUFOS. Animación. De Kelly Asbury. Voces de Joe Manganiello, Mandy Patinkin y Demi Lovato. Hoyts: a las 15.20. MOHANA. Animación. De Ron Clements. Hoyts: a las 15.10. MUJER MARAVILLA. Aventura. De Patty Jenkins. Con Gal Gadot y Chris Pine. Monumental: Doblada a las 14.30, 17.10, 19.45 y 22.30. Showcase: a las 13, 16, 19 y 21.50. Trasnoche: a las 0.50. 3D: a las 19.30 y 22.20. Trasnoche: a la 1.15. Doblada: a las 12.30, 15.20, 18.30 y 21.30. Trasnoche: a las 0.30. 3D Doblada: a las 16.45. Village: a las 13.30, 16.30, 19.20 y 22.15. Trasnoche: a la 1. Doblada: a las 15.30, 18.30 y 21.30. Trasnoche: a las 0.30. Hoyts: a las 20.10. 3D: 22.40. 3D Doblada: a las 13.40, 16.40 y 19.40. PERDIDOS EN PARÍS. Comedia. De Dominique Abel, Fiona Gordon. Con Fiona Gordon, Dominique Abel, Emmanuelle Riva, Pierre Richard. Del Centro: a las 15.15 y 19.45. PERFECTOS DESCONOCIDOS. Drama. De Paolo Genovese. Con Giuseppe Battiston, Anna Foglietta y Marco Giallini. Del Centro: a las 15.10 y 19.10. PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR. Aventuras. De Joachim Rønning y Espen Sandberg. Con Johnny Depp, Javier Bardem, Orlando Bloom y Brenton Thwaites. Monumental: Doblada: a las 15, 17.30, 20.10 y 22.40. 3D Doblada: 14.20, 17, 19.30 y 22.10. Showcase: a las 12, 14.40, 17.20, 20, 22.40. Trasnoche: 1.20. 3D: a las 20.20 y 23. 3D Doblada: a las 12.20, 15 y 17.40. Doblada: 13.30, 16.40, 19.20 y 22. Trasnoche: a las 0.40. Village: a las 18.45 y 21.30. Trasnoche: 0.30. Doblada: a las 14, 17, 20 y 23. Trasnoche: a la 1.30. 3D Doblada: a las 13, 16, 19 y 22. Trasnoche: a las 0.45. 4D Doblada: a las 16.30. Hoyts: a las 20.20 y 23. Doblada: a las 17.45. 3D Doblada: a las 22.40. RÁPIDOS Y FURIOSOS 8. Acción. De F. Gary Gray. Con Vin Diesel, Charlize Theron y Jason Statham. Showcase: Doblada: a las 14. Village: Doblada: a las 13, 16, 19 y 21.45. Trasnoche: a las 0.45. UN BURGUÉS PEQUEÑO PEQUEÑO. Drama. De Mario Monicelli. Con Alberto Sordi, Shelley Winters y Romolo Valli. Arteón: Hoy, a las 21. UN AMERICANO EN PARÍS. Drama. De Vincente Minnelli. Con Gene Kelly, Leslie Caron y Oscar Levant. Arteón: Mañana, a las 19. Miércoles 14, a las 21. UN JEFE EN PAÑALES. Animación. De Tom McGrath. Con voces de Kevin Spacey, Lisa Kudrow y Alec Baldwin. Monumental: Doblada: a las 14.30, 16.20, 18.10 y 20. Showcase: Doblada: a las 12, 14.10, 16.20, 18.30 y 20.40. Village: Doblada: a las 13, 14.15, 15, 16.30, 17, 19 y 21. Hoyts: Doblada: a las 13.30, 15.40 y 17.50. UNA CIGÜEÑA EN APUROS. Aventuras, Animación. De Toby Genkel, Reza Memari. Con voces de Tilman Döbler, Shannon Conley. Monumental: Doblado a las 14, 15.40, 17.20 y 19. Showcase: Doblado: a las 12.10, 14 y 16.30. VIllage: Doblada: a las 13.45, 15.45 y 17.45. UNA VOZ SILENCIOSA. Animación. De Naoko Yamada. Hoyts: a las 20 y 23.

: Trying to get property of non-object inon line