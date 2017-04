Carta de ex militante del PRO a Macri: “Me decepcionaste”

Gran revuelo causó en el PRO santafesino la publicación de una carta abierta dirigida a Mauricio Macri en la que se enumeran hechos de presunta corrupción y se critica el modelo económico del gobierno nacional. Su autor, Juan Cruz Recalde Iturraspe, fue militante de Jóvenes del PRO desde el año 2009 y acompañó a Miguel Torres del Sel en la campaña de 2011. Luego fue expulsado del partido, según confirmaron sus autoridades, que ayer lo acusaron de operar a favor del kirchnerismo.

“Mauricio Macri: me decepcionaste”. Así tituló Recalde Iturraspe su carta al presidente, que se viralizó rápido en las redes sociales y llegó a todos los medios nacionales. El arrepentido del PRO aborda cuestiones políticas a partir de la postura que tomó el gobierno sobre el paro general del último jueves. “Me siento desilusionado, muchas de las cosas prometidas quedan a la luz de los ojos que fueron mentiras y más mentiras. (La frase) «que no haya colectivos ni choripanes» fue la gota que rebalsó mi vaso”.

“No puedo defender más a este gobierno –sigue Recalde Iturraspe–, ni a sus políticas, ni a muchos de sus integrantes que fueron kirchneristas, militantes de (el ex candidato a presidente del Frente para la Victoria Daniel) Scioli, y con los cuales tampoco quiero compartir un mismo espacio. No estoy ni de un lado ni del otro”.

Para el joven ex PRO, “en un año y medio de gobierno Macri demostró que no está a la altura de las circunstancias”.

Criticó, además, el apoyo de la Nación al intendente santafesino y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), José Corral, y añadió que “lo que nunca vamos a aceptar es tener que salir a poner la cara mientras la gente está sufriendo, la pobreza crece, tomamos la deuda más grande de la historia, las inversiones que llegaron son todas financieras, la industria nacional se va a pique y volvemos a ser una economía primaria en el siglo XXI”.

“Después de 7 años militándote, hasta acá llegué”, se plantó Recalde Iturraspe.

En el final de su carta, el ex militante macrista escribió: “Temo por el futuro de nuestro país gobernado por un presidente que no sabe cuánto es la jubilación mínima en un programa cuasi oficialista, ni hablar de los casos Niembro, Avianca, Correo Argentino y Panamá Papers”.

En diálogo con Radio EME, Recalde Iturraspe se definió desarrollista y cuestionó el plan económico de Cambiemos: “Esto no es desarrollismo, es volver a épocas que ya sabemos: la apertura de las importaciones, la economía primaria donde no se apuesta a la industria nacional. Veo imprevisibilidad, están haciendo todo en el momento, no hay un plan concreto”.

“Uno puede asumir errores, pero hay decisiones que tienen un claro contenido ideológico que no eran lo que habían prometido en campaña”, remarcó el, ahora, ex militante santafesino del partido de Macri.

Desmentida del PRO

La diputada provincial del PRO Alejandra Vucasovich fue la primera en cruzar al militante arrepentido. “Desmentimos que sea o haya sido autoridad de la Juventud del PRO en la provincia de Santa Fe. Insistimos en recalcar nuestro apoyo al presidente de la Nación y nuestra convicción en el buen rumbo del gobierno. Nuestra Juventud provincial está convencida de que el camino que está transitando la gestión del presidente Macri es el correcto”.

Vucasovich vinculó la divulgación de la carta a intereses políticos del kirchnerismo: “Lamentablemente, quienes nos mintieron durante 12 años quieren seguir haciéndolo”.

En el mismo sentido opinó el actual presidente de Jóvenes PRO Santa Fe, Francisco Orell: “Son las mismas críticas que nos hace el kirchnerismo y los sectores que nos empujaron a la situación en que estamos. El gobierno nacional está haciendo muchos esfuerzos para contener a los que la están pasado mal en la Argentina”, dijo Orell a Radio de Noticias Santa Fe.

Recalde Iturraspe “fue apartado hace algunos años” del partido, según Orell, por “actitudes poco éticas” durante la campaña de Miguel Del Sel en 2011.

“En medio de la campaña lo extorsiona a Miguel con robarle la cuenta de Twitter a cambio de dinero. Ahí se lo sacó de la campaña”, finalizó el presidente de Jóvenes PRO de Santa Fe.