Carolina Bossa se presenta en Acústicos

En el marco del Ciclo de Acústicos que se realizará cada miércoles en el Café Vinilo del Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC, Paseo de las Artes y el río), el miércoles a las 20, la cantautora local Carolina Bossa repasará los temas que forman parte de sus tres discos de estudio y presentará una nueva canción a guitarra y voz. La velada será con entrada libre y gratuita.

Formas distintas, Compilado 10 años y Caminante son los tres materiales que Bossa ostenta en su discografía. El último, que data de 2013, se trata de un disco hecho “desde la honestidad”, según describió la cantautora. “Me animé a explorar cuestiones musicales internas, aprendiendo sobre mí misma y sobre lo que quiero decir. Me adentré a ritmos y fusiones en las que nunca me había metido, con bases de candombe y algo más hard rock; metafóricamente me dejé llevar”, aseguró Bossa a El Ciudadano poco antes de volver a vivir en Rosario y de la presentación oficial del referido Caminante.

