Carlos Cardozo: “Los rosarinos quieren tener pavimento, cloacas y viviendas”

El candidato a concejal de Cambiemos, Carlos Cardozo, aseguró que “los rosarinos quieren tener pavimento, cloacas, viviendas y las cuestiones de cartel no les interesa en el más mínimo. A la gente no le importa quien hace la obra, si Nación, provincia o municipio, sino le importa que la obra se haga. Por ejemplo, en el caso de Villa Moreno, hubo un aporte financiero de los tres niveles del Estado para concretar la obra y ahora la gente va a vivir mejor”.

“El socialismo está desconcertado luego del resultado de las Paso y, como cada vez que entra en estado de desesperación, no mide en agravios, no mide en acusaciones que no tienen ningún fundamento. Esto ya lo vivimos en muchas ocasiones, ya los conocemos y no nos extraña; pero si nos duele porque los rosarinos nos quieren escuchar debatiendo ideas y no peleando” agregó.

Cardozo enfatizó que “el socialismo era mucho más amable con un gobierno que hoy se está demostrando fue el más corrupto de la democracia moderna. El kirchnerismo postergó a la ciudad en el último lugar en la distribución de obras, de planes y de programas. Sin embargo, en esos años, el socialismo no fue tan duro ni tan confrontativo, sino que, sus legisladores votaron en el Congreso de la Nación gran cantidad de leyes muy perjudiciales para los argentinos juntos con el kirchnerismo”.

En alusión a los dichos de la edila Verónica Irízar (FPCyS), quien opinó que dirigentes locales del PRO realizan “publicidad engañosa y mal intencionada” en obras que son de la provincia -puntualmente haciendo referencia a un cartel colocado cerca del aeropuerto local-, el concejal de Cambiemos, indicó: “Lamento que con tantas cosas por resolver en nuestra ciudad, la dirigencia socialista mande voceros a hacer semejante tipo de declaraciones tan alejadas de la realidad de los vecinos, y que parten exclusivamente de la necesidad de mejorar la performance electoral que ese espacio tuvo en agosto pasado”.

“La concejala Irizar parece no haber captado el mensaje de la ciudadanía demandando una dirigencia que se ocupe de las cuestiones realmente trascendentes, que le cambian la vida a la gente, y está discutiendo un cartel, que es algo más propio del mundo de del espectáculo” continuó el edil.

“Respecto del Aeropuerto Malvinas de Fisherton, hay un solo responsable de su estado de emergencia: el Gobierno de Santa Fe, que en los 10 años del Socialismo lo dejo venir abajo priorizando obras superfluas como el Acuario o el Museo del Deporte. Si se sostuvo la determinación de no transferir el Malvinas a la concesionaria que gestiona la mayoría de los aeropuertos del país, había que reservar las partidas para que la estación aérea siguiera evolucionando y no dejarla caer lastimosamente como hicieron Binner, Bonfatti y Lifschitz” finalizó Carlos Cardozo.