Carla Morrison trae su “Amor supremo”

La talentosa Carla Morrison regresa esta semana al país para despedir su elogiado Amor Supremo Tour en las ciudades de Rosario, Córdoba, Buenos Aires y La Plata.

La gira de presentación del disco Amor supremo, que fue nominado al Grammy 2017 en Los Ángeles y ganó un Latin Grammy en Las Vegas en 2016, comenzó hace dos años y ya pasó por México, Estados Unidos, Sudamérica y Europa.

La cantautora independiente mexicana de pop alternativo comenzó su carrera hace casi una década en la cual grabó dos discos con gran repercusión. Con el primero, titulado Déjenme llorar, obtuvo dos Grammy latinos en 2012 por mejor canción alternativa con “Déjenme llorar”. Y en 2016 cosechó otra estatuilla por Amor supremo por mejor canción alternativa con “Vez primera”.

“Es un disco más arriesgado en el que disfruté mucho el proceso de grabación. Creo que habla del amor espiritual desde una mirada más madura”, expresó Morrison sobre su último material que desplegará en su paso por Rosario.

Con un estilo que se aleja de sus trabajos anteriores pero sin perder la condición que la distingue, la intérprete de “Hasta la piel” se arriesgó y creó sin obligaciones ni compromisos, y obtuvo un material sincero y muy cercano a sus más claras emociones.

“La libertad me motivó a cambiar mi estilo. Quise buscar otros géneros musicales en los que también pudiera incursionar. Estoy muy emocionada y agradecida por el resultado de este proyecto que ha sido tan muy bonito”, aseguró la artista en diálogo con una agencia internacional.

El otro lado de ser cantante

Por sobre su papel de cantante, Morrison manifiesta una actividad pública que busca impulsar a las mujeres a contar la realidad que viven. Es por eso que realizó un documental que explora cómo es el rol de las mujeres en el ámbito artístico. “Es un material que habla sobre la mujer en la industria de la música y en el que expreso todo lo que conlleva crear un producto. Para mí es importante compartirlo porque me acerca a mis seguidores y muestra el otro lado de ser cantante. Trato de mostrar cómo es mi vida, los problemas que enfrento y lo que ocurre en un estudio de grabación”, dijo.

Su rol como activista por los derechos de las mujeres la ha llevado a comprender mucho más qué sucede en las capas más profundas de la sociedad y eso es algo que se ve reflejado en su música.

“Las mujeres en la música latina necesitan más oportunidades, que nos abran más la puerta, porque el talento y el coraje ya los tenemos de sobra”, destacó en relación con el desequilibrio de los éxitos en venta y difusión de la música hecha por hombres frente a la de mujeres.

“La sociedad mexicana es aún muy machista. Es algo de todos los días y se siente aún más cuando eres una mujer fuerte u ocupas un puesto de trabajo diseñado tradicionalmente para un hombre”, comentó.

Un exitoso final y lo que viene

La libertad es algo fundamental en la vida de Carla Morrison, esta artista nacida en Tecate, en la zona de Baja California, y por eso trata de no encadenarse y de divulgar que sentirse autónoma es algo necesario para crear y sobre todo para vivir. “A veces pienso que los artistas son como palomas: no se les puede cortar las alas porque entonces se pierde el vuelo y no se puede crear. No se les puede encasillar”, relató.

Después de un año con mucho trabajo, al finalizar esta importante gira por Latinoamética, la cantante se tomará un tiempo para descansar y luego regresará a la palestra. “Ahora sigue empezar a pensar lo que queremos para el próximo disco. También descansaré, tomaré algunas clases y pasaré tiempos con mis mascotas y amigos”, puntualizó.

La ascendente artista mexicana abrirá su gira nacional este jueves, a partir de las 21.30, en Pugliese, de Corrientes 1530