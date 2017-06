Ciudad Futura volvió a patear el tablero. A casi dos años de la muy buena elección local que le dio tres bancas en el Concejo rosarino, la joven fuerza política presentó ayer en el bar cultural Distrito 7 una lista para competir en la elecciones a diputados nacionales integrada totalmente por mujeres y encabezada por la edila Caren Tepp.

“Queremos que las mujeres de la provincia pierdan el miedo y que las integrantes de esta lista, que cada una se destaca en su área y se compromete con la sociedad, sean un ejemplo para todas”, expresó la concejala Tepp, quien estuvo acompañada por la segunda de la lista, la periodista Beatriz Priotti, y la abogada de Derechos Humanos Gabriela Durruty, quien irá tercera.

Tepp, surgida del movimiento Giros, llegó al Concejo de Rosario en 2015 como segunda de la lista encabezada por Juan Monteverde. También ingresó en esa oportunidad Pedro Salinas. El tercer lugar obtenido en los comicios sorprendió a los rosarinos y, según Tepp, la idea es lograr el mismo impacto en la provincia. “Con la sola propuesta de llevar en la lista a todas mujeres ya causamos sorpresa y llamamos la atención de aquellos que ven a la política como algo distante”, relató la concejala. Y se entusiasmó: “Ojalá que nos acompañen los resultados electorales para seguir demostrando que hay una forma distinta de hacer política. Buscamos que esta experiencia de Ciudad Futura, que nació en Rosario, pueda contagiar a otros puntos de la provincia. No para que copien a Ciudad Futura, sino para que se animen a llevar adelante cambios en sus localidades”.

Entre los temas que Ciudad Futura planea llevar al Congreso de la Nación está la descentralización del poder. Según Tepp, la Argentina “es un país muy centralizado, por lo que es necesario dotar a los municipios de las herramientas adecuadas para que puedan llevar adelante sus políticas”.

Si bien Ciudad Futura decidió de manera contundente darle lugar a las mujeres en la política, el proyecto de paridad de género en las listas aún no se aprobó y la candidata a diputada nacional reclamó que “la paridad de género debe ser ley, porque si no, como hemos visto, los partidos no la cumplen”.

Por otra parte, Tepp se refirió al esfuerzo hecho por Ciudad Futura para enfrentar a los partidos políticos tradicionales, que cuentan con un presupuesto mucho mayor. “El financiamiento de los partidos políticos es un eje crucial a debatir. En Ciudad Futura, los recursos que recibimos quienes ocupamos cargos legislativos no quedan en nuestros bolsillos, sino que van a fortalecer la independencia política y económica de nuestro frente”, destacó la concejala. Además, Tepp valoró “la posibilidad de tener publicidad en igualdad de condiciones con otros partidos garantizada por el Estado, para lograr una democracia en la que no ganen los que tienen más recursos, sino las propuestas”.

“Una mirada femenina”

A su turno, la periodista Priotti aclaró que la lista formada en un 100% por mujeres “no se limita a una agenda de género, sino que tiene como objetivo aportar una mirada femenina ante todos los temas”.

“Queremos llevar adelante una propuesta que tenga que ver con una mirada de mujer, más que con una condición de género”, consideró la movilera de LT8, quien recalcó que no dejará su trabajo para ser candidata.

Por su parte, y en coincidencia con Tepp, Durruty señaló que conformando esta nómina femenina, Ciudad Futura está “impidiendo que se baje de la agenda política la problemática de que muere una mujer cada 18 minutos”.