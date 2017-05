Capacitarán a jóvenes como auxiliares en arreglo de embarcaciones y guarderías

En el marco del programa #NuevaOportunidad, cerca de 20 jóvenes de los centros de convivencia barrial y espacios en movimiento del Centro Municipal de Distrito (CMD) norte “Villa Hortensia”, se capacitarán como auxiliares en arreglo de embarcaciones y manejo de guardería náutica. Los talleres se llevarán a cabo los martes y jueves, de 14 a 17, en el Club Náutico Malvinas Argentinas, de avenida de los Trabajadores 1338. En diálogo con El Ciudadano el coordinador del programa Nueva Oportunidad, Luciano Vigoni, dijo que este año se llevarán a cabo 200 capacitaciones que alcanzarán a unos 1.500 chicos. “La idea es trabajar más en lo grupal, poner la construcción por encima del conocimiento individual”, remarcó. Si bien en un comienzo los talleres de capacitación eran más tradicionales como carpintería, herrería o de electricidad, en estos últimos tiempos se amplió el espectro y, como en el caso de los cursos que se dictarán en el Club Náutico Islas Malvinas, se enseñará a arreglar embarcaciones y sobre algunos de los trabajos que se realizan en las guarderías náuticas como el saber descargar o subir una embarcación. “Como institución, el club también será una parte importante de la capacitación, de hecho los chicos empezarán a trabajar con una embarcación vieja que les dio e club, para que aprendan a restaurarla. En este caso, los pibes son de los barrios Polledo, Travesía y Nuevo Alberdi, que tienen algún tipo de experiencia con respecto al río. Es una capacitación casi artesanal”, aseguró Vigoni. El programa municipal #NuevaOportunidad cuenta con equipos de trabajo territorial que convocan a jóvenes de entre 16 y 30 años, que hayan dejado la escuela y que no tengan empleo ni formación en oficios. De esta manera, les permite capacitarse y participar de espacios de intercambio y reflexión para que adquieran herramientas de inserción laboral y hábitos de convivencia social. “Es una experiencia de intervención integral y territorial que aborda la problemática de estos jóvenes considerados en altos niveles de criticidad social; promoviendo acciones de reinserción e inclusión social y laboral en el marco de una política de empleo digno, convivencia ciudadana e igualdad de oportunidades”, señalaron desde el área a cargo. El programa comenzó a funcionar en 2013 con la capacitación de 320 jóvenes, un año después se puso en marcha junto al gobierno provincial en el marco del Plan Abre. En 2015 se capacitaron más de 1.500 jóvenes. El #NuevaOportunidad llega al Club Malvinas. Conocé los detalles del proyecto ➡️ https://t.co/zQjZ9cpTLD pic.twitter.com/PcWIyCb4Wi — Deporte Rosario (@DeporteRosario) May 8, 2017

