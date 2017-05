Cannabis: acá también se marchó

Como sucede año tras año, Rosario se sumó a la 10ª Marcha Mundial de la Marihuana. La movida, de la cual participaron miles y miles de personas a nivel global, se multiplicó en diferentes ciudades del país y del mundo. Acá el punto de encuentro fue en la plaza San Martín y la manifestación terminó frente al Monumento a la Bandera, donde tocaron diferentes bandas de música. Las diferentes agrupaciones que participaron de la convocatoria local, como la Asociación Rosarina de Estudios Culturales (Arec), Mamá Cultiva y Nosotros Cultivando Salud, apuntan a terminar con la criminalización y persecución de sus usuarios y cultivadores de todo el país. “La aprobación de la ley de cannabis medicinal es un avance que contempla muchas enfermedades. Este año la marcha está integrada por muchos sectores que hace unos años era impensado que estuvieran participando”, expresó Daniela Morales, una de las integrantes de Arec. Morales sostuvo que “es muy importante que la gente se haya empoderado sobre este tema de larga data para mejorar su calidad de vida”. Convulsiones refractarias, dolores reumáticos y esclerosis múltiple, son tan sólo algunas de las enfermedades que pueden ser tratadas con este medicamento de origen natural. “Queda claro que su consumo sirve para mejorar la calidad de vida de personas que en muchos casos estaban desahuciadas. Sin embargo, queda mucho por investigar”, subrayó. Y advirtió: “Sigue habiendo persecución y uno de los reclamos más contundentes es el autocultivo. Por un lado salió la ley de cannabis medicinal y por el otro siguen los allanamientos. Poder cultivar es un derecho. Es una cuestión de salud y nos atraviesa a todos”. Convulsiones refractarias, dolores reumáticos, mal de parkinson y esclerosis múltiple son algunas de las enfermedades que pueden ser tratadas con este aceite. Además de Capital Federal, hubo movilizaciones en Bahía Blanca, Bariloche, Córdoba, La Plata, La Rioja y Mar del Plata. Una de las tantas historias Patricia es la mamá de Angelina (de 5 años), quien comenzó a padecer convulsiones todos los días, con tan sólo dos. “Vivíamos en el hospital. Fue un calvario”, contó la mujer. Para apaciguar ese infierno cotidiano, y luego de una batería de medicamentos que no dieron resultados, la familia recurrió al aceite de cannabis. “Mi hija entre los dos y los cuatro años no podía festejar un cumpleaños, no venía nadie a mi casa. No dormía, tenía una crisis tras otra”, contó la mamá de Angie. Y concluyó: “Los fármacos a mi hija la empeoraron, el aceite de cannabis le devolvió la vida. Ahora va al jardín, corre, salta y juega. El dolor no puede esperar”. Cientos de personas defendieron el uso medicinal del cannabis en Rosario

