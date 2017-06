Candidatos a concejales por Unite impulsan “una renovación real” en el Concejo

Al no ser tenidos en cuenta en la conformación de listas de candidatos a concejales del Partido Justicialista, un grupo de jóvenes militantes peronistas decidieron armar su propia nómina para impulsar una “renovación real” en el peronismo y el Concejo Municipal. El espacio se llama Compromiso Militante, está conformada por militantes, profesionales y emprendedores de entre 25 y 35 años y se presentará bajo el partido Unite. En diálogo con El Ciudadano, Exequiel Maldonado (quien encabezará la nómina) y Yamil Salerno aseguraron que cuentan con los requisitos legales para participar de las Paso del 13 de agosto. “Esta idea surgió porque no nos representa al 100% la estructura del PJ, quisimos intentar participar en la interna del PJ, no tuvimos lugar, nos quisieron tirar a lugares que no tienen relevancia. Y consideramos que venimos con un trabajo de muchísimos años y de importancia en el territorio, tenemos estructura en un montón de seccionales”, explicó Maldonado. Los jóvenes dirigentes comenzaron participando de la Corriente Nacional de la Militancia, y luego de la ruptura de los dirigentes Agustín Rossi y Luis Rubeo, se quedaron con este último. “Rubeo charla todo el tiempo con nosotros y nos da una mano pero nos alejamos del espacio porque no nos sentíamos parte de su candidato (Armando) Perichón”, agregó Maldonado. “Nosotros nos sentimos peronistas pero en esta estructura, y bajo ciertos mandos, no nos sentimos parte, ni tampoco los que toman decisiones te hacen sentir parte”, indicó por su parte Salerno. “Queremos ser una renovación real, porque por ahí que pongan la cara de un candidato que sea joven no quiere decir que sea la renovación sino que termina siendo funcional al dirigente que tienen detrás”, cuestionó Maldonado. Los jóvenes dirigentes, que militan en barrios de la periferia de la ciudad, explicitan como los principales problemas la inseguridad y afirman que en el último año se empezó a notar la falta de trabajo y el aumento de los chicos que asisten a comedores.

