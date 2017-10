Campeonato Argentino Sub 13: Santa Fe se presenta ante Santiago del Estero

El seleccionado santafesino de categoría Sub 13 se presentará hoy desde las 11 ante Santiago del Estero en el Campeonato Argentino de Embalse en el que será el primer paso de los chicos con los elencos provinciales, en pos de mantener la tradición de buen juego, proyección y comportamiento ejemplar que llevaron a los elencos de la Invencible a ser los mejores de la década.

Las ciudades cordobesas de Embalse y Tancacha serán el escenario del certamen, el mismo del 2016 en el los pibes santafesinos se coronaron.

Santa Fe integra la zona 1 junto a Corrientes, Neuquén y Santiago.

Tras las prácticas en Regatas de Santa Fe a las órdenes de Fernando Ciprian, Germán Arancio y Rodrigo Juárez, los entrenadores eligieron la lista de 12 jugadores de una preselección de 17 y viajaron a Embalse, para quedar concentrados de cara al debut.

El plantel lo integran Gabriel Schurrer, Victorio Lione, Benjamín Marchiaro, Juan Trionfetti, Bautista Rodríguez, Máximo Ambrossini, Matías Cagliero, Octavio Córdoba, Nicolás Chiaraviglio, Francisco Cantalejo, Lucio Grimauldo (de Red Star de San Lorenzo), Lautaro Pascual.

Del certamen participarán participan 20 selecciones divididas en cinco zonas.

En la zona B están Córdoba, Río Negro, Misiones y San Luis, mientras que en la C lo hacen FeBAMBA, Chaco, Chubut y Salta; en la D Entre Ríos, Mendoza, La Pampa y San Juan y en la EBuenos Aires, Tucumán, La Rioja y Catamarca.

Hoy, mañana y pasado mañana se jugará la fase de grupos en la que se enfrentarán todos contra todos dentro de cada zona. Los mejores de cada una y los tres mejores segundos obtendrán la clasificación a la Fase Campeonato. En dicha fase, estas ocho selecciones continuarán en la búsqueda del título siguiendo el formato de cuartos de final, semifinales y final.

Los equipos ubicados en las posiciones 9° al 20° al finalizar la fase de grupos clasificarán a la fase Estímulo.

Tras el duelo ante Santiago de hoy a las 11, Santa Fe se medirá mañana a las 10 con Neuquén y el jueves a las 11 frente a Corrientes.

Cierra el plazo para anotarse en la Copa

Terminó la espera. Esta noche se conocerán los elencos inscriptos para la nueva edición de la Liga Provincial de mayores Copa Santa Fe. Si bien son numerosos los equipos que anunciaron su participación mediante redes sociales e incluso ya comenzaron a entrenar con sus renovados planteles, hoy la Federación Santafesina cerrará el plazo para anotarse y allí recién podrá saberse quiénes cumplimentaron con los detalles para participar de la competencia, que tendrá su partido inaugural el 9 de noviembre (se menciona Reconquista y Gálvez posible sede) y formato.

En Rosario suenan para jugar El Tala, Temperley (anoche se reunían para decidir), Talleres, y Sportsmen. Puerto no se anotará y por eso se quedará sin DT, ya que Federico Giulianelli dará un paso al costado.

Mientras, Sport, Atlético Carcarañá, Adeo y Campaña jugarían por la Cañadense, Ceci de Gálvez, Atlético Sastre, Atlético San Jorge, Brown de San Vicente, Atlético María Juana y Trebolense por el Oeste, Argentino por la Venadense; Ben Hur, Atlético de Rafaela y 9 de Julio por la Rafaelina; Atlético Ceres Unión, Unión de San Guillermo, Racing de San Cristóbal y Libertad por el Noroeste, Platense y Central San Javier por la Reconquistense y Almagro y Rivadavia por la Santafesina. Deben decidir Colón y Colón de San Justo. Y podría haber un par de sorpresas más.

La paridad genera atractivo

Mañana se jugará la novena fecha de la etapa regular de la Superliga y con ella se cerrará la primera rueda de la competencia, marcada por la paridad entre los elencos, a punto tal que del último al primero hay apenas cuatro unidades de diferencia. Y, para ser puntillosos, el colista El Tala perdió cuatro de los seis juegos en los que cayó por tres puntos o menos. Talleres parece haber encontrado el ritmo y pudo despegarse del resto, sobre todo de un Atalaya que comienza a mirar cada vez más de cerca su debut del sábado en el Torneo Federal.

Pero el resto entra en el terreno de que cualquiera le gana a cualquiera y eso genera tanto un atractivo como una cuota de incertidumbre.

Para mañana está previsto que se enfrenten Caova (11) vs. Atalaya (13), Echesortu (13) vs. Talleres (14), Puerto (11) vs. El Tala (10), Estudiantil (12) vs. Sportsmen (12) y Temperley (12) vs. Náutico (12).

Por la B hoy jugarán Calzada con Ben Hur y mañana Red Star de San Lorenzo y Universitario.