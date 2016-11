Campeonato Argentino: Rosario visita a Tucumán

A todo o nada. Rosario visita desde las 17 a Tucumán en la Caldera del Parque 9 de Julio por la quinta y última fecha del Campeonato Argentino, en un cotejo donde está en juego la chance para evitar jugar el partido por la permanencia con el ganador de la zona Ascenso.

En tanto, Buenos Aires recibe a Córdoba y Cuyo a Salta. Los cuatro tienen chances de ser campeones, pero sólo el conjunto de Las Águilas depende de si mismo para obtener el bicampeonato; el resto debe triunfar y esperar un cordobazo en Benavidez.

Debido a las bajas en el Ñandú anunciadas días atrás por El Hincha, el head coach de Rosario, Fernando Bilbao, metió mano y realizó sietes cambios para visitar a la Naranja. Ingresan en los forwards: Ulises Garziera, Mario Ottoño, Pedro Ortega y Facundo Lucas en lugar de Mauro Genco, Gaspar Torres, Felipe Tellería y Franco Tirabasso; y en los backs serán titulares: Nazareno Valentini, José Forlla y Patricio Rodríguez Vidal en reemplazo de Hernán Resta, Dan Isaack y Juan Rapuzzi.

Rosario tiene en la mano su destino. Le resta un compromiso complicado, pero no imposible. Tiene que derrotar a Tucumán para poder zafar de la permanencia, con un detalle: está obligado a ganar y Tucumán no debe sumar bonus defensivo o triunfar con punto bonus (diferencia de tres tries). El gran candidato a jugar el partido por la permanencia desde la zona Ascenso es Noreste, quien hoy será local ante Mar del Plata y con un punto se asegura el primer lugar.

“Como grupo estamos bien a pesar de las derrotas. El equipo siempre estuvo bien y unido eso es lo importante, porque si no hay un buen grupo no hay nada”, expresó Facundo Ferrario, centro formado en Jockey Club, quien además se refirió al duelo ante la Naranja: “A todo o nada con Tucumán, me imagino un partido muy cerrado y muy difícil, pero lo mejor de todo es que llegamos con posibilidades de no jugar el descenso. El partido se lo va a llevar el que cometa menos errores”.