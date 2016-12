Campeonato Argentino: dominio santafesino

Fue un miércoles ideal para los seleccionados santafesinos, que de por sí están en un 2016 cercano a la perfección pero buscará cerrar un diciembre impresionante en el que tienen compromisos tres de sus seleccionados.

Los varones del Sub 15 dieron otro notable paso ayer, ya que le ganaron a Córdoba en Embalse por 80 a 66 y se convirtieron en finalistas del Campeonato Argentino.

El equipo de Roly Dianda se mantiene invicto y salió airoso de un encuentro muy duro.

El base Gastón Bertona ratificó sus pergaminos de jugador clave al anotar 23 puntos y dar 6 asistencias, bien acompañado por 13 y 11 rebotes de Joaquín Hoyo más 12 y 10 rebotes del rosarino Bautista Lugarini. Lucas Fossatti hizo 11 y el rosarino Joaquín Virgili colaboró con 2 tantos.

La final será esta tarde a las 19.30 ante Buenos Aires, que le ganó Entre Ríos 62 a 53.

Gran debut de las chicas

El seleccionado santafesino femenino Sub 17 se presentó con victoria ante Chubut por 82 a 28 en el Campeonato Argentino que se está llevando a cabo en el Cenard.

El equipo de Daniela Oldani y Ciro Redondo contó con 19 puntos de Karen González Zapata, 11 de Candela Gentinetta, 10 de Laila Raviolo, 7 de Lara Lizarraga y Dalma Piri y 6 de Candela Foresto.

Las chicas jugarán hoy Santa Fe a las 11 con Buenos Aires y mañana a las 19.30 ante Chaco.

La primera fase del torneo se disputa en tres zonas de cuatro elencos.

Los tres ganadores de zona y el mejor segundo jugarán la etapa Campeonato desde las semifinales, mientras que las otras selecciones jugarán ronda Consuelo y Estímulo.

Las semifinales serán el sábado y el domingo se definirán las ubicaciones finales.

Entrenan los Sub 17

El seleccionado Sub 17 está entrenando en Ceres y desde la semana próxima jugará el Argentino en Corrientes. Santa Fe en 2016 fue subcampeón en masculino U14 y mayores, y campeón en femenino U14.

El tablero

Rosarina. En un duelo adelantado de la 17° fecha del certamen local de primera A, Atalaya superó a Gimnasia y Esgrima por 85 a 75. Mientras, en primera B, Universitario derrotó a Calzada por 90 a 80, Atlantic a Unión de Arroyo Seco 71 a 59 y Tiro Suizo a Maciel 66 a 54. En la C, Paganini venció a Belgrano 84 a 75 y Fortín Barracas a Horizonte 70 a 54.

Inferiores. Desde este jueves y hasta el próximo domingo se disputarán los cuadrangulares finales de los diferentes niveles de categoría Sub 19. La Liga de Honor se abrirá hoy en Náutico desde las 18 con Talleres vs. Echesortu y mañana a las 19 jugarán Náutico vs. Regatas. La Liga B la protagonizarán desde mañana en Estudiantil con el local más Provincial, Caova y Saladillo. En la Liga B la definición tendrá a Maciel, Banco, Sionista y Paganini.

Liga A. Hispano Americano de Río Gallegos le ganó en la noche del martes como local a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 86 a 84. En el equipo ganador jugó el rosarino Matías Bernardini, quien no anotó.

TNA. Estudiantes de Olavarría venció por 75 a 54 a Huracán en Trelew como visitante con 8 puntos del rosarino Rodrigo Sánchez.

Ecuador. Iccan Macas superó a Piratas por 99 a 84 y se mantiene como líder de la Liga de Ecuador con diez triunfos y una sola derrota. El elenco que conduce el rosarino Juan José Pidal ya clasificó a las semifinales de la competencia.

NBA. San Antonio sigue invicto como visitante. Los Spurs extendieron a 13 una racha que puede ser histórica y de yapa lograron el cuarto triunfo seguido. En esta ocasión la víctima fue Minnesota Timberwolves por 105-91. Kawhi Leonard fue la figura de la noche con 31 puntos y Manu Ginóbili tuvo descanso, pero se destacó Nicolás Laprovittola, que volvió a ser titular a raíz de la lesión de Tony Parker (golpe en su rodilla) y cumplió con creces: 10 puntos (2/2 en dobles y 2/3 en triples), 2 asistencias, 3 pérdidas y 4 faltas en 21 minutos para un alentador desempeño.