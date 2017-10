Campeonas: Santa Fe festejó en Embalse

Santa Fe es fábrica de jugadores, de entrenadores, de grandes equipos. Lo fue, lo es y lo será. Y esto no es exclusivo de los elencos masculinos, sino que la misma premisa se extiende a la rama femenina del deporte.

En otro año formidable, en el que los seleccionados de la provincia estuvieron en la etapa definitoria de todos los certámenes, las chicas se destacaron con títulos en Sub 17 y ahora en Sub 13.

Las más chiquitas se consagraron en la tarde de ayer tras ganarle a Febamba (Capital) por 58 a 56 en la final con una enorme tarea de la rosarina de Ben Hur Abril Vernazza, quien anotó 26 puntos, tomó 8 rebotes recuperó 2 balones y dio 1 asistencia. Abril fue la MVP de la final y se dio el gusto de ser campeona al igual que lo hizo con Rosario meses atrás. Y alegría extra para la DT Daniela Oldani, quien se consagró otra vez junto a su hija Abril.

Fiorenza Cardini hizo 11 puntos y Delfina Gentinetta 10.

Santa Fe superó en la fase clasificatoria a Salta, La Pampa, Córdoba, Santa Cruz y Entre Ríos. Por ganar su grupo accedió a la final.

Santa Fe es tricampeón Sub 14, campeón de este U13 que hace años no se jugaba y tiene el título también en U17.

Acompañaron a Daniela Oldani en el cuerpo técnico Rubén Scaltriti, Yanet Traid y Cecilia Quiroga. El plantel: Abril Vernazza, Martina Spies, Vanini Constantini, Fiorenza Cardini, Malena Baum, Lara Tribouley, Liz Barrientos, Magalí Nisnievich, Delfina Gentinetta, María Delfina Santhia, Guadalupe Castelnuovo y Morena Ortiz.

Copa Santa Fe

La Liga Provincial Copa Santa Fe sigue tomando forma y el próximo sábado 28 en el Hotel Presidente se llevará a cabo la reunión para el sorteo de grupos y programa de juego.

El plazo para entregar las listas de buena fe cerrará el viernes 3 de noviembre y el certamen se abrirá el 9 de noviembre con el partido inaugural en Platense Porvenir de Reconquista, en el estadio “Gigante del Boulevard”.

Serán cuatro zonas de 7 elencos, con un interzonal entre los equipos que queden libres (A vs. C y B vs. D) en cada una de las dos ruedas (14 encuentros cada equipo). Se mantendrán los 16 elencos en playoffs, y en este caso las semifinales serán al mejor de cinco partidos al igual que la final del certamen. El campeón subirá al Federal. Cada vez falta menos para el certamen que mantiene en estado expectante a la provincia y el sábado se conocerán todos los detalles.

Liga Formativa U13

Central Argentino Olímpico de Ceres, Olimpia de Venado Tuerto, Unión de Sunchales y Banco de Santa Fe lograron la clasificación para disputar la semana próxima el cuadrangular final de la Liga Formativa Sub 13 de Santa Fe.

Durante el fin de semana se jugaron los apasionantes cuadrangulares semifinales con organización de Banco de Santa Fe y de Almagro de Esperanza. Red Star de San Lorenzo no pudo lograr el pasaje a la etapa final tras perder los cuatro encuentros en la zona B, pero cumplió con una gran labor a lo largo del torneo.

Mañana se licitará la sede del cuadrangular final que se jugará el próximo fin de semana. Los dos mejores irán a la etapa nacional ante los elencos de Córdoba, Unión Eléctrica de Córdoba y Banda Norte de Río Cuarto.