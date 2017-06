Campana de largada: así cocinaron las listas para llegar al Congreso

Extensas negociaciones, celos, idas y vueltas fueron moneda corriente en el armado de las listas de precandidatos a diputados nacionales por Santa Fe que competirán en las Paso de los distintos frentes electorales. A la medianoche del sábado venció el plazo para confirmar las candidaturas y hubo final abierto hasta el último instante.

En el oficialismo, la sorpresa pasó por la confirmación de la candidatura de la concejala radical rosarina María Eugenia Schmuck, quien enfrentará en las Paso al ministro de Producción de la provincia Luis Contigiani, candidato apoyado por el gobierno de Miguel Lifschitz. Su lista Sumemos por Santa Fe está integrada además por el ex intendente de Santo Tomé Fabián Palo Oliver, la ex concejala de San Carlos Centro Graciela Bernhardt y el edil de Cañada de Gómez Luciano Travaglino.

Según fuentes del Frente Progresista que dialogaron con El Ciudadano, la candidatura de Schmuck nace de una interna que comenzó en Rosario y se trasladó a la provincia.

El hecho de que Sebastián Chale –radical cercano a Schmuck– haya quedado afuera de la lista de precandidatos a concejales que encabeza Pablo Javkin y que tiene el apoyo del socialismo, generó chispazos en la interna del Frente, por lo que la edila radical decidió hacerle frente al candidato de la Casa Gris.

Contigiani, radical oriundo de Arequito, se ganó el apoyo del gobernador Lifschitz con un importante trabajo en defensa de la industria santafesina y mostrando una fuerte oposición a las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri. Así, fue elegido por el gobierno provincial para ser su candidato a diputado nacional. La lista se llama Adelante y la completan el vicepresidente de la EPE Fabián Bastía, la actual diputada nacional Alicia Ciciliani, el referente de la Juventud Radical Juan Cruz Cándido, Diego Paladini –del PDP– y Gabriela Sosa, referente local de Libres del Sur.

La jueza, Rossi y un bielsista

En Santa Fe, todos los sectores del peronismo participarán en la interna del Frente Justicialista, diferenciándose así de la contienda electoral bonaerense, donde el kirchnerismo se abrió del Partido Justicialista para conformar Unidad Ciudadana.

Senadores provinciales peronistas, líderes gremiales, intendentes, presidentes comunales y agrupaciones como el Movimiento Evita cerraron filas detrás de la ex jueza penal de Rosario Alejandra Rodenas para competir en las Paso contra Agustín Rossi, quien tiene como apoyo a los sectores del kirchnerismo duro, principalmente La Cámpora y Kolina. También se anotó la lista encabezada por el diputado provincial Pablo Di Bert, cercano al ex canciller Rafael Bielsa y su hermana María Eugenia.

En un principio también iban a ser precandidatos el triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid y la diputada provincial Claudia Giaccone. Ambos llevaron adelante negociaciones con el Nuevo Espacio Santafesino (de Rodenas), con resultados distintos.

El gremialista tenía reservado el tercer lugar de la lista de la ex jueza, pero aludiendo “falta de diálogo en el PJ”, decidió bajarse a último momento y su lugar fue ocupado por el líder de la UOM local Antonio Donello, quien de esta manera no será candidato a concejal de Rosario, propósito que tenía en un principio.

Otro factor en las complicaciones del armado de esta lista fue una diferencia entre los referentes nacionales del Movimiento Evita con sus pares locales. Mientras que a nivel nacional, la organización brindó su apoyo a Schmid, en Santa Fe se encolumnaron detrás de Rodenas. Por eso, el líder local del Evita Gerardo Rico definió no ir en la lista, para no contradecir a la conducción nacional encabezada por Emilio Pérsico.

Sin embargo, al bajarse Schmid, quedó sin efecto el acuerdo nacional. Pero la lista ya estaba armada y Donello fue el elegido para completar la nómina.

El segundo lugar en Nuevo Espacio Santafesino lo ocupará el concejal de Santa Fe y gremialista de UPCN José Saleme. En tanto, Giaccone finalmente acordó y será la cuarta de la lista, mientras que el intendente de Gálvez Mario Fissore será el quinto.

Por el lado del Chivo Rossi, la lista lleva el mismo nombre que el frente de Cristina Kirchner en Buenos Aires: Unidad Ciudadana. El legislador del Mercosur estará acompañado por la diputada nacional de La Cámpora Josefina González, la secretaria general de Sadop Santa Fe Patricia Mounier y el ex presidente comunal de Chovet Esteban Bogdanich.

Por último, la lista Compromiso con Santa Fe, encabezada por Di Bert, se completa con el dirigente del Sindicato de la Carne Daniel Roa, la ex candidata a presidenta comunal de Serodino Claudia Tabares y el secretario general del Sindicato de Guardavidas de Santa Fe Sergio Berardi.

Tabares cuenta con una historia particular. En 2015 se postuló en las Paso para llegar a la comuna de Serodino. Luego de la interna, decidió bajarse de la contienda, pero las autoridades electorales de la provincia la mantuvieron entre las opciones. Sin embargo, la mayoría de los vecinos estaba al tanto de que su candidatura no era real y obtuvo tres votos. O estos tres votantes no se tomaron en serio la elección o simplemente estaban desinformados.

Boasso y sus rebeldes

El secretario de Políticas Universitarias de la Nación Albor Cantard fue elegido por la conducción nacional de Cambiemos para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales. Pese a que el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral fue respaldado fuertemente por el jefe de Gabinete Marcos Peña, el concejal radical rosarino Jorge Boasso lo enfrentará en las Paso.

Si bien se especulaba con que el sector del PRO encabezado por Federico Angelini iba a presentar una tercera lista, que llevaría como primer candidato al edil rosarino Gabriel Chumpitaz, la confirmación de la diputada nacional Gisela Scaglia –cercana a Angelini– en el cuarto lugar de la nómina de Cantard desactivó esa posibilidad.

Además de la legisladora oriunda de Gálvez, la lista de Cantard, que se llama Cambiando Juntos, estará integrada por diputado nacional del PRO Luciano Laspina (segundo) y Lucila Lehmann (tercera), cercana a Elisa Carrió.

En tanto, Boasso, quien en el lanzamiento de su lista Frente para el Cambio criticó la “dedocracia” con la que la Casa Rosada eligió al también radical Cantard, estará acompañado por la referente santafesina de la fundación Conin Inés Larriera, el ex candidato a senador provincial por el departamento General Obligado y empresario agropecuario Roberto Marconi y la joven concejala radical de San Genaro Paola Rasadore.

Granata, fuera del massismo

La alianza entre Sergio Massa y Margarita Stolbizer en Buenos Aires, quienes conformaron el frente Un País, estará reflejada en Santa Fe con el nombre de Un Proyecto Santafesino.

El candidato de ese espacio es el concejal rosarino Diego Giuliano, quien no tendrá internas, ya que la mediática panelista Amalia Granata competirá por fuera del massismo.

Giuliano estará acompañado por la diputada provincial Laura Venesia, el secretario general del sindicato gastronómico de Santa Fe Demetrio Álvarez y un ex subsecretario de Municipios de la provincia durante la gobernación de Jorge Obeid, el casildense Roberto Meli.

Granata, quien ayer denunció un hackeo de su cuenta de Twitter, encabezará la lista Una Santa Fe Renovada, en el espacio Partido Popular. En la red social, el hacker que se apoderó de la cuenta de Twitter de Granata anunció que bajaba su candidatura e insultaba a Massa, pero luego la rosarina aclaró la situación. La mediática estará acompañada por Guillermo Chort y Mario Ibaldi.

El ala izquierda

Por otra parte, Carlos Del Frade buscará llegar al Congreso Nacional por el Frente Social y Popular, secundado por la referente feminista Rosana Menéndez.

Además, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) postula al ex candidato a gobernador Octavio Crivaro (PTS), seguido por Jorgelina Signa (PO) y Sebastián Sansevich (abogado de APDH).

En tanto, Ciudad Futura, la sorpresa de las últimas elecciones en Rosario, donde obtuvo tres bancas en el Concejo, postula como candidata a diputada nacional a la edil rosarina Caren Tepp, seguida por la abogada de DDHH Gabriela Durruty y la periodista Beatriz Priotti.