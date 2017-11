Camionero baleó a presunto ladrón

Un joven de 27 años luchaba por su vida luego de que un balazo le atravesara el abdomen. Quien disparó fue un camionero que dijo haberse defendido de un intento de robo y quedó demorado hasta la audiencia imputativa.

Según informó la Policía, Mario Enrique A., un chofer mendocino de 57 años, estaba ayer por la tarde estacionado en un camión Iveco con acoplado en Presidente Perón al 6900, a la altura de Circunvalación, esperando un pago, cuando dos muchachos a bordo de una moto le quisieron robar y los ahuyentó a los tiros.

Un plomo le ingresó por la espalda y le salió por el abdomen a uno de los motociclistas, Jorge Damián C., quien cayó del rodado y quedó tendido en medio de la calle. Las mismas fuentes dijeron que el joven que lo acompañaba huyó del lugar a pie, ya que la moto quedó tumbada al lado del muchacho malherido.

Una ambulancia trasladó a Jorge al hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde lo asistieron y quedó internado en la sala de cuidados intensivos. La Fiscalía informó que su estado de salud era delicado.

La Policía informó que el arma que utilizó el chofer para disparar es una pistola Glock calibre 40 y aunque no lo confirmó, deslizó que el chofer mendocino sería legítimo usuario, aunque no se informó si tenía permiso de portación. Desde ayer quedó detenido hasta hoy, cuando será imputado. La calificación legal no trascendió y en parte dependía de los resultados de algunos peritajes solicitadas por el fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Ademar Bianchini.

Los disparos ocurrieron en jurisdicción de la seccional 32a, donde quedó secuestrado el camión Iveco y la moto modelo Storm negra donde viajaba el joven baleado.

En ese mismo lugar, hace siete meses, se perpetró un millonario robo en la golosinería mayorista Tyna. En esa oportunidad, un grupo de ladrones armados cometieron el atraco y huyeron en una ambulancia con el logo de Camioneros, verde, con franjas blancas. Así lo denunció el dueño de Tyna, quien luego de ser asaltado persiguió en su vehículo a los ladrones, y aseguró ver que la ambulancia se llevó la cifra millonaria que le quitaron.