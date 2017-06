Cambiemos oficializó una lista sola y estalló la bronca de Boasso

La Junta Electoral de Cambiemos oficializó una sola lista de candidatos a diputados nacionales –la que encabeza Albor Cantard– y así el concejal Jorge Boasso quedó fuera de carrera para las primarias del 13 de agosto. Su lista no cumplió los requisitos básicos, como la presentación de avales suficientes, informaron desde la Junta Electoral de Cambiemos. Boasso, sin embargo, denunció un intento por proscribirlo y promete ir a fondo para lograr ser precandidato en las primarias.

Las acusaciones del dirigente radical se convirtieron en una especie de reality show. Boasso fue publicando a través de videos en la red social Facebook su reclamo de ayer por la mañana en las puertas del local de la Junta Electoral partidaria. Allí, se lo veía al edil rosarino con una pila de papeles (que serían los avales cuestionados) intentando ser recibido por las autoridades de Cambiemos pero nadie le abrió la puerta.

Las listas que aspiran a participar de las Paso por Cambiemos debían reunir 2.000 firmas de afiliados de los partidos integrantes de la coalición. La lista “Cambiando Juntos”, de Cantard, cumplió con la presentación, pero la lista “Fuerza para el Cambio”, liderada por Boasso, no llegó a ese número según informaron desde la coalición.

Según la Junta Electoral de Cambiemos, el edil radical presentó 1.386 avales. Por ese motivo, se rechazó la lista “por no estar cumplidos todos los requisitos exigidos por la ley 25.571 y demás normas electorales vigentes”. Boasso denunció un intento de proscripción y aseguró que presentó 2.750 avales, todos certificados por escribano.

En los videos que se viralizaron rápidamente por Internet, el concejal y ex candidato a vicegoberador por Unión PRO Federal en 2015 le apuntó directamente al titular de la UCR José Corral –aliado del presidente Mauricio Macri y principal promotor de la candidatura de Cantard– al denunciar que “hay apoderados que responden directamente al presidente más inmoral que tuvimos en la UCR”.

Según Boasso, “una de las autoridades que hay en la Junta Electoral de Cambiemos se llama Malena Azario, que trabajó para Cantard: el que encabeza la lista de la dedocracia que a nosotros nos quiere proscribir”. Azario trabaja actualmente en la Municipalidad de Santa Fe, bajo las órdenes de Corral.

“Esto es un atentado contra el sistema democrático. Y tiene nombre: José Corral. Es una vergüenza a nivel nacional”, disparó Boasso, quien acusó al intendente santafesino de decidir las listas “entre cuatro paredes”.

En uno de los videos publicados se veía a un escribano público certificando que la Junta Electoral partidaria se negó a recibir a Boasso y la posterior rúbrica del profesional, deslizando el escrito por debajo de la puerta ya que nadie contestaba los llamados.

Sin dudas uno de los momentos más hilarantes fue cuando un delivery llevó comida para quienes se encontraban dentro del local. Y ahí sí salieron tres personas del interior de la casa ubicada en 1º de Mayo 1653, de la capital santafesina. Lo que manifestó que efectivamente nadie quería recibir al edil rosarino.

Decidido a dar pelea por su precandidatura, Boasso convocó a una conferencia de prensa hoy a las 9 bajo el lema “Nos quieren proscribir, no lo vamos a permitir”.

“Graves irregularidades”

El cierre de listas ante las juntas partidarias fue en la medianoche del sábado. Un día antes, el viernes, Boasso estuvo en Santa Fe donde presentó los avales de su lista. Ayer a la tarde, desde la Junta Electoral de Cambiemos informaron que su presentación no cumplió con todos los requisitos y que además “se comprobaron una serie de irregularidades de gravedad”.

Entre las firmas presentadas por “Fuerza para el Cambio” había avales dirigidos a otra lista diferente, como así también planillas que no avalan lista alguna ya que no tienen ni agrupación política, ni denominación de lista, ni categoría de cargo, ni lugar y fecha. “Se constataron también avales que no se corresponden con personas afiliadas a la UCR ni al PRO y se recibieron presentaciones de personas que denuncian no haber firmado, pese a que se utiliza su nombre en los avales”, señalaron desde Cambiemos.

Al depurar la presentación, la Junta Electoral de Cambiemos contabilizó como válidos 1.386 avales de la lista “Fuerza para el Cambio”, por lo que se decidió rechazar la lista. Para Boasso, es un intento de proscripción.

La lista “oficial”

La única lista de diputados nacionales oficializada por Cambiemos para las Paso del 13 de agosto es la que apadrinan Corral y la Casa Rosada: “Cambiando Juntos”. La encabeza Cantard, por la UCR, y luego le siguen el diputado del PRO Luciano Laspina, la dirigente del Espacio Carrió en Santa Fe Lucila Lehmann y la actual legisladora nacional Gisela Scaglia, también del PRO.

Sobre las críticas que recibió por parte de Boasso, Corral contestó: “Está acostumbrado a ciertas modalidades de la política rosarina. Nosotros somos más respetuosos en el trato. Pero bueno, cada uno se hace cargo de lo que dice”.

Frigerio sobre Santa Fe

El ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, ratificó el apoyo del gobierno de Macri a la lista que lidera Cantard: “Hemos hecho un gran esfuerzo en generar una lista de consenso. En Santa Fe, como en el resto de las provincias hemos hecho un gran esfuerzo en generar una lista de consenso, una lista que representara a la gran mayoría de los partidos y la gente que integra Cambiemos”, dijo el funcionario en declaraciones a Canal 3. “Después de muchísimas conversaciones con todas las referencias políticas llegamos a una lista que representa un gran equipo para nosotros”, resumió Frigerio.