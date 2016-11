Calle Recreativa celebró sus primeros 6 años con la gente

Calle Recreativa, el circuito que cada domingo de 8:30 a 12:30 se libera de vehículos motorizados y se habilita para andar en bici, caminar, correr, patinar o andar en rollers, festejó el domingo 6 de noviembre un nuevo año junto a los rosarinos.

Fue una jornada intensa, con mucho ritmo y calor. A partir de las 9.30 estallaron las clases de zumba en la zona del calendario del Parque Independencia (bulevar Oroño y Cochabamba), sitio elegido para la concentración de los festejos oficiales, donde además hubo sorpresas, reconocimientos, sorteos y la tradicional torta de cumpleaños.

Además de abrazos y encuentros entre los habituales usuarios del circuito, hubo reconocimientos especiales por los seis años de trabajo de la Subsecretaría de Recreación y Deportes del municipio, responsable de la coordinación de Calle Recreativa, junto a incondicionales stands que también cumplieron seis años, entre ellos el Mercado de Productores de Rosario, con sus clásicas frutas, Aguas Santafesinas y su punto de hidratación y las Estaciones de Bienestar a cargo de las universidades privadas de Rosario que cada domingo brindan controles y consejos sobre la salud.

Además, estuvieron presentes las ferias de bicis y rollers a cargo de bicicleterías y grupos de ciclismo y rollers de la ciudad.

El cierre estuvo a cargo de la banda Infanto juvenil Villa Hortensia, formada por niños, niñas y adolescentes de entre 8 a 19 años que se llevó todos los aplausos del público. Cabe destacar que la banda funciona todos los días en el Centro Municipal Distrito Norte, cuenta con unos 80 integrantes y recientemente celebró sus 15 años de trayectoria.

“Estamos muy contentos con este nuevo año de Calle Recreativa. En sus comienzos, cuando empezamos a diseñarlo, era un recorrido de 13 kilómetros y no sabíamos cómo iba a responder el rosarino a que esté cortado un espacio grande de la ciudad. Hoy vemos que se lo apropió, no solo quien usa Calle Recreativa para pasear con sus hijos, para pasear el perro, y hacer distintas cosas. El empresariado rosarino también lo tomó para poder mostrarse como empresa en Calle recreativa, también les sirve por la cantidad de público que viene y por el mensaje de Calle Recreativa de una vida sana, del no uso del auto”, sostuvo el subsecretario de Recreación y Deportes, Adrián Ghiglione.

“Es un proyecto muy exitoso y a partir de ello, podemos cambiar un montón de hábitos de los rosarinos, por ejemplo para fomentar el uso de la bicicleta”, agregó.