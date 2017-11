Caída del Ñandú en suelo cuyano

El seleccionado rosarino de rugby cayó como visitante frente a Cuyo por 43-25 en un encuentro donde el equipo tuvo altibajos que le costaron la derrota en tierras mendocinas por el Campeonato Argentino.

El encuentro comenzó favorable al Ñandú, que a los 2 minutos anotó un try por intermedio de Román Pretz luego de un continuado de forwards y luego otro anotación en la punta de Joaquin Brogliatti cuando aún no transcurrían ni 15 minutos de juego.

Con buena obtención y mucha concentración el local inclinó la cancha y llegaron los puntos con una ráfaga letal con cuatro conquistas en pocos minutos para dar vuelta el resultado.

El segundo tiempo tuvo la misma tónica de los últimos minutos de la primera parte, donde los mendocinos sólidos en el scrum y con buena defensa no dejaron hacer nada a Rosario, que no encontraba el modo de dar vuelta la historia, Castiglioni sumaba de a tres con el pie, pero Mendoza volvía a golpear con tries, primero Fidel Lamy rompiendo por el medio y más tarde Pedro Lértora sentenciaba el pleito.

El próximo cotejo de Rosario será el sábado como local ante Tucumán por la quinta fecha.

Síntesis

Cuyo 43

Fernández Gil Moretta Caram M. Sánchez Stávile Gómez Lamy Pettenari Lértora (c) Cassone P. Micheli Videla Giménez Galdeano

E: P. García Danza

Rosario 25

Garziera Céspedes Genco Telleria (c) Sacovechi Gandini Lucas Pretz Saad Castiglioni Santiago Chocobares Ferrario Brogliatti Covella

E: F. Bilbao y F. Lluch

Tantos PT: 2m try de Pretz y gol de Castiglioni (R), 8m penal de Castiglioni (R), 13m try de Brogliatti (R), 24m try de Videla (M), 32m try penal (M), 33m try de Pettenari (M), 36m try de Galdeano y gol de Lértora (M). ST: 6m penal de Castiglioni (R), 9m try de Lamy y gol de Lértora (M), 12m try y gol de Lértora (M), 18m try penal (R), 41m try de Dora (M). Ingresaron: en Mendoza; Renzo Cornejo, Rodrigo Oyonarte, Nahuel Verger, Gitán Caroglio, Marcos Cardozo, Augusto Kretschmar, Santiago Dora y Francisco Vidal. En Rosario: Tomás Leonori, Gaspar Torres, Bernardo Lis, Luciano Busso, Máximo Oliveros, Ignacio Riccomi, Federico Páez y Emiliano Narvaja. AMONESTADOS: Stávile y Cardozo (M). ÁRBITRO: Álvaro Del Barco (Tucumán).