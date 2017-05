Caen tres por robo en Villa Mugueta

Un hombre de 44 años y dos jóvenes fueron apresados ayer por la mañana en un operativo que realizó la Policía de Investigaciones (PDI) sospechados de haber participado en el robo que sufrió una familia el 31 de marzo pasado en la localidad de Villa Mugueta, ubicada a 60 kilómetros de Rosario y a 30 de Casilda. Como resultado de los cuatro allanamientos realizados en su mayoría en la zona oeste y noroeste, los uniformados incautaron gran cantidad de celulares, un revólver y documentación de interés para la causa. Los pesquisas indicaron que el hecho ocurrió el 31 de marzo pasado cuando una familia de Villa Mugueta llegó a su vivienda y se encontró con que desconocidos los habían desvalijado. En se marco, los uniformados comenzaron una investigación bajo la carátula “robo calificado en despoblado y en banda”, la cual quedó a cargo de la fiscal casildense, Lorena Aronne. En ese marco, los efectivos de la PDI comenzaron a analizar las cámaras de seguridad de la zona y descubrieron que ese día el conductor de una camioneta 4×4 estuvo dando vueltas cerca de la casa. Los investigadores lograron reconstruir el recorrido con las imágenes captadas de cámaras tanto públicas como privadas hasta que llegaron a la zona oeste de Rosario. Según voceros judiciales, los policías lograron identificar al conductor y la fiscal solicitó las ordenes de allanamiento. Fue en esa circunstancia que anteanoche personal de la PDI, del Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata (Giri) y de Infantería hicieron cuatro operativos. El primero fue en Barra al 3300 donde incautaron la Chevrolet S10, la cual fue sindicada como la utilizada para cometer el robo, 16 smartphones y detuvieron a Cristian P. de 44 años y conocido como Mecha. También apresaron a Cristian P., de 19, y a Alexis P., de 18, en el mismo lugar. Voceros del Ministerio de Seguridad señalaron que el mayor de los sospechosos cumplió una condena por el delito de robo y robo calificado con privación ilegítima de la libertad. Los otros operativos ocurrieron en Dean Funes al 6100 –a una cuadra del primero– donde recuperaron dos smartphones en Juan Pablo II al 1100 bis, en zona noroeste, donde no hallaron material de interés para la causa y el último fue en Mendoza al 5000, donde hallaron un revolver calibre 22 largo y municiones. Las fuentes indicaron que en este último operativo demoraron al dueño de casa para determinar si posee antecedentes.

: Trying to get property of non-object inon line